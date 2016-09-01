Новости
Официоз 31 Декабря 2
Тарифы на жилищные услуги до 1 июля 2017-го года останутся прежними

Тарифы на жилищные услуги до 1 июля 2017-го года останутся прежними

Общество 31 Декабря 2
С Новым годом!: Директор медицинской клиники, невролог Дмитрий Попов

С Новым годом!: Директор медицинской клиники, невролог Дмитрий Попов

Общество 31 Декабря 0
С наступающим Новым годом: депутат Николай Атласов

С наступающим Новым годом: депутат Николай Атласов

Новости 30 Декабря 0
Жители домов 40/04 и 50/04 пожаловались на трупный запах - и не ошиблись

Жители домов 40/04 и 50/04 пожаловались на трупный запах - и не ошиблись

Общество 30 Декабря 2
Челнинские коммунисты утром вручили властям 2017 уведомлений о пикетах в следующем году

Челнинские коммунисты утром вручили властям 2017 уведомлений о пикетах в следующем году

Новости 30 Декабря 0
Аэропорт 'Бегишево' опроверг выход на взлетную полосу лося, из-за которого не смог сесть самолет

Аэропорт "Бегишево" опроверг выход на взлетную полосу лося, из-за которого не смог сесть самолет

Общество 30 Декабря 2
Пять девушек представят Набережные Челны на конкурсе 'Мисс Татарстан 2017'

Пять девушек представят Набережные Челны на конкурсе "Мисс Татарстан 2017"

Новости 30 Декабря 5
Челнинские спасатели помогли замерзающему водителю вызволить его автомобиль из сугроба

Челнинские спасатели помогли замерзающему водителю вызволить его автомобиль из сугроба

Авто 30 Декабря 2
В поселке ЗЯБ водитель автомобиля 'ВАЗ-2114' столкнулся с трамваем. Два человека пострадали

В поселке ЗЯБ водитель автомобиля "ВАЗ-2114" столкнулся с трамваем. Два человека пострадали

Официоз 30 Декабря 3
Челнинцев опросят на портале госуслуг РТ об эффективности работы руководителей города

Челнинцев опросят на портале госуслуг РТ об эффективности работы руководителей города

Общество 30 Декабря 1
'Осторожно, яма!': Челнинец предупреждает об опасности на перекрестке Мира - Дружбы народов

"Осторожно, яма!": Челнинец предупреждает об опасности на перекрестке Мира - Дружбы народов

Общество 30 Декабря 0
'С наступающим Новым годом!': Полпред президента России в округе Михаил Бабич

"С наступающим Новым годом!": Полпред президента России в округе Михаил Бабич

Новости 30 Декабря 8
В Татарстане будут разводить снежных барсов. Сейчас их уничтожают браконьеры

В Татарстане будут разводить снежных барсов. Сейчас их уничтожают браконьеры

Общество 30 Декабря 0
'С наступающим Новым годом': прокурор города Набережные Челны Александр Евграфов

"С наступающим Новым годом": прокурор города Набережные Челны Александр Евграфов

Про деньги 30 Декабря 0
Горисполком выделяет более 25 млн рублей на весенний ямочный ремонт дорог и замену 100 знаков

Горисполком выделяет более 25 млн рублей на весенний ямочный ремонт дорог и замену 100 знаков

Про деньги 30 Декабря 3
Работники челнинской фирмы жалуются на невыплату зарплаты - деньги 'застряли' в 'Татфондбанке'

Работники челнинской фирмы жалуются на невыплату зарплаты - деньги "застряли" в "Татфондбанке"

Про деньги 30 Декабря 5
Полисы ОСАГО онлайн: интересуются все, покупают единицы

Полисы ОСАГО онлайн: интересуются все, покупают единицы

Общество 30 Декабря 0
Каким СМИ вы больше доверяете? 78% читателей 'Челны ЛТД' ставят на первое место интернет-издания

Каким СМИ вы больше доверяете? 78% читателей "Челны ЛТД" ставят на первое место интернет-издания

Общество 29 Декабря 0
Самая очаровательная сотрудница МЧС Татарстана - челнинка Екатерина Банцырева

Самая очаровательная сотрудница МЧС Татарстана - челнинка Екатерина Банцырева

Общество 29 Декабря 3
С наступающим Новым годом: Поздравления от тех, кто возит нас в трамваях и 'Нефазах'

С наступающим Новым годом: Поздравления от тех, кто возит нас в трамваях и "Нефазах"

Криминал 29 Декабря 2
В Татарстане мама успокоила плачущего младенца соской, которую обмакнула в водку - ребёнок умер

В Татарстане мама успокоила плачущего младенца соской, которую обмакнула в водку - ребёнок умер

Новости 29 Декабря 0
Новый год: У входа в челнинскую ГИБДД установили ледяную крепость

Новый год: У входа в челнинскую ГИБДД установили ледяную крепость

Новости 29 Декабря 2
Новый год: Нижнекамск выделился ярко-красной елкой и иллюминацией на телевышке (видео)

Новый год: Нижнекамск выделился ярко-красной елкой и иллюминацией на телевышке (видео)

Официоз 29 Декабря 0
От алкогольного отравления в 2016 году скончались 28 челнинцев, 123 попали в больницы

От алкогольного отравления в 2016 году скончались 28 челнинцев, 123 попали в больницы

Спорт 29 Декабря 4
Челнинский следователь Максим Вылегжанин отстранен от соревнований из-за царапин на допинг-пробе

Челнинский следователь Максим Вылегжанин отстранен от соревнований из-за царапин на допинг-пробе

Официоз 29 Декабря 6
Президент РФ наградил гендиректора КАМАЗа орденом и дал почетные звания 4 рабочим автогиганта

Президент РФ наградил гендиректора КАМАЗа орденом и дал почетные звания 4 рабочим автогиганта

Авто 29 Декабря 0
В Башкирии на трассе М-5 в столкновении четырех машин погибла семья из Татарстана

В Башкирии на трассе М-5 в столкновении четырех машин погибла семья из Татарстана

Новости 29 Декабря 0
В поселке Комсомолец Тукаевского района завалило снегом 14-летнего подростка (фото)

В поселке Комсомолец Тукаевского района завалило снегом 14-летнего подростка (фото)

Общество 29 Декабря 9
«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»

«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»

Официоз 29 Декабря 8
Долги по квартплате и налогам можно списывать с карт и счетов должника без судебных заседаний

Долги по квартплате и налогам можно списывать с карт и счетов должника без судебных заседаний

Новости 29 Декабря 0
За неделю ОРВИ заболели более 3 тысяч челнинцев

За неделю ОРВИ заболели более 3 тысяч челнинцев

Про деньги 29 Декабря 0
Компания 'Ока-Чаллы' реструктуризирует долг в 4 миллиона рублей перед Сбербанком

Компания "Ока-Чаллы" реструктуризирует долг в 4 миллиона рублей перед Сбербанком

Подробности
Общество 30 Декабря 4
'Гриппозные' и 'отравленные' мандарины оказались злой сказкой

"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой

По соцсетям и мессенджерам активно разлетаются слухи о том, что то в одном, то в другом российском городе происходит массовое отравление мандаринами. В одном случае фигурируют китайские мандарины, в других случаях… гриппозные: якобы мандарины заражены вирусом гриппа и страдают от него в первую очередь дети. В городе Набережные Челны народная молва «уложила» в инфекционную больницу семь несовершеннолетних.
Официоз 29 Декабря 13
Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»

Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»

Глава исполкома города Набережные Челны назвал тех, кто торгует «паленой водкой». А представители контролирующих служб привели цифры, из которых следует, что челнинцы стали чаще выпивать и совершать «пьяные» преступления. Для торговли подделывают абсолютно все известные марки, в том числе армянские и дагестанские коньяки, популярную водку, виски, текилу, ром и т.д. Причем делают это так искусно, что визуально не отличишь. Отличие может показать только экспертиза.
Авто 29 Декабря 0
«Газовый КАМАЗ» на AfricaEcoRace 2017: Новый бампер и новые шины

«Газовый КАМАЗ» на AfricaEcoRace 2017: Новый бампер и новые шины

Сегодня команда «КАМАЗ-мастер» будет проходить административные проверки и техническую инспекцию на ралли-марафоне AfricaEcoRace 2017. Газовый КАМАЗ на этой гонке прошёл модернизацию.
Новости 29 Декабря 0
Детсадам посоветовали закупать вместо санок альбомы и карандаши

Детсадам посоветовали закупать вместо санок альбомы и карандаши

За канцелярские товары родители дошкольников не обязаны платить дополнительно. К такому выводу пришли «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан» и республиканская комиссия по борьбе с коррупцией в сфере образования.
Криминал 28 Декабря 3
Старый отец ударил ножом в спину 50-летнего неработающего сына. Тот выжил

Старый отец ударил ножом в спину 50-летнего неработающего сына. Тот выжил

Когда нетрезвый мужчина явился домой и начал скандалить с матерью, 77-летний челнинец схватился за нож и ударил сына несколько раз в спину. Затем сам же вызвал «скорую помощь» и полицию.
Общество 28 Декабря 0
Самый - самый

Самый - самый

Как известно, рекорды, установленные людьми в различных областях деятельности, заносятся в Книгу рекордов Гиннесса или в ее российский аналог - Книгу рекордов России. Редакция "Челны ЛТД" перелистала обе эти книги и нашла рекорды, установленные в Татарстане. Набережные Челны упоминаются в них пока лишь два раза...
Общество 28 Декабря 11
Марат Бариев: «Если не принимать на КАМАЗ молодежь, завтра у завода будут большие проблемы»

Марат Бариев: «Если не принимать на КАМАЗ молодежь, завтра у завода будут большие проблемы»

Депутат Госдумы встретился в городе Набережные Челны с активом работающей молодежи. На ней выяснилось, что пенсионеров у насх обслуживают 150 молодых людей, многие члены Совета молодых педагогов в 24-25 лет уже работают заместителями директоров и директорами школ. Но самого депутата больше занимала кадровая ситуация на крупнейшем предприятии города.
Про деньги 28 Декабря 2
«Налоги нельзя менять как минимум 10 лет!»

«Налоги нельзя менять как минимум 10 лет!»

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о реформе налоговой системы, которая начнет обсуждаться в 2017 году. Ранее Минфин заявлял, что в России непропорционально высокая нагрузка на фонд оплаты труда. Речь, видимо, пойдет о снижении страховых взносов и одновременном повышении НДС. А также, возможно, о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Корреспондент газеты "Челны ЛТД" обсудил эти предложения с деловыми людьми...
Новости 27 Декабря 0
ALPINA – интерьер вашей мечты

ALPINA – интерьер вашей мечты

Новый год - это время, когда все ждут чудесных превращений. И даже взрослым, как детям, хочется поверить в сказку: в то, что Золушка превратится в прекрасную принцессу, а тыква - в золоченую карету, на которой ее привезут во дворец... Только мамы и папы, в отличие от детей, могут сделать сказку былью: детскую комнату превратить в сказочный уголок, и всю квартиру в - блестящий и уютный мир, где все будет дышать свежестью и радовать глаз современными оттенками, а белоснежный потолок будет уносить ввысь. Словом, ремонт поможет изменить ваш мир до неузнаваемости, если воспользоваться современными материалами, которые сегодня есть на строительном рынке.
Общество 27 Декабря 13
«Геннадий Харитонов должен покинуть свой пост!»

«Геннадий Харитонов должен покинуть свой пост!»

Главу Малошильнинского поселения в Казани поощрили ключами от автомобиля «Шевроле-Нива». Это событие ввергло в шок жителей поселения, утверждает депутат Совета Малошильнинского поселения Роман Ваганов. Потому, что несколькими днями ранее в суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Геннадия Харитонова. Глава поселения по-своему комментирует эти утверждения...
Спорт 26 Декабря 2
На Майдане спортклуб 'Снежные барсы' организовал в Набережных Челнах лыжно-биатлонный комплекс

На Майдане спортклуб "Снежные барсы" организовал в Набережных Челнах лыжно-биатлонный комплекс

30 декабря в парке "Прибрежный" состоятся городские соревнования по лыжным гонкам «Классический спринт» на призы этого спортклуба. И к этому событию приурочено официальное открытие нового комплекса. Пока он оснащен 50 парами лыж и лазерными винтовками.
Новости 25 Декабря 14
В Набережных Челнах открылся детский город профессий «Кидспейс»

В Набережных Челнах открылся детский город профессий «Кидспейс»

Это фактически город, в котором живут и работают дети. Челнинцам, которым исполнилось от 4 до 14 лет, здесь выдают паспорта, они обучаются той или иной профессии, работают и зарабатывают. В этом городе действует своя валюта, работают банки, мастерские, магазины, салоны связи. Есть полиция, служба спасения, больница, ферма. Каждое из учреждений и предприятий в детском городе называется «станция». Это лишь уменьшенная копия самых настоящих взрослых предприятий и учреждений.
Про деньги 23 Декабря 11
Прокурор города спросит у «Татфондбанка»: Куда исчезли платежи челнинских клиентов?

Прокурор города спросит у «Татфондбанка»: Куда исчезли платежи челнинских клиентов?

Сегодня на встрече в ТПП предприниматели жаловались на то, что многие их подрядчики поставили продукцию, им через «Татфондбанк» её оплатили, и эти платежи имеют статус «исполнено банком». Но деньги застряли на корреспондентском счету и до адресата не дошли. Партнеры сейчас обвиняют компании в мошенничестве. Хотя мошенником в данном случае является банк, который принял деньги, но свои обязательства не выполнил. Деловые люди спросили - принимает ли прокуратура подобные заявления. Александр Евграфов ответил утвердительно. И согласился, что в таком случае надо спрашивать с банка. А Юрий Петрушин предостерег бизнесменов от написания заявлений о переводе денег со счета банка на расчетный счет клиента...
Общество 23 Декабря 8
Депутаты Госдумы РФ поддержали законопроект об организации платных стоянок во дворах домов

Депутаты Госдумы РФ поддержали законопроект об организации платных стоянок во дворах домов

В апреле этого года был внесен проект закона, который даст возможность местным властям вводить безальтернативный платный въезд в центр города, устанавливать свободные тарифы за проезд по автомобильным дорогам и организовывать платные парковочные места во дворах жилых домов.
Про деньги 22 Декабря 5
Что делать, если налоговый платеж и платеж от заказчика зависли на счете «Татфондбанка»?

Что делать, если налоговый платеж и платеж от заказчика зависли на счете «Татфондбанка»?

Закончилась встреча предпринимателей-клиентов «Татфондбанка» с бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым и министром экономики РТ Артемом Здуновым. Встреча прошла в министерстве экономики РТ с участием руководителей и представителей Фонда микрофинансирования, ресурсоснабжающих организаций, налоговой инспекции, Гарантийного фонда РТ, банков ВТБ24 и «Ак Барс Банк».
Про деньги 22 Декабря 2
Пенсионер Раиф Хисматов: 'Я не получал этих денег!'

Пенсионер Раиф Хисматов: "Я не получал этих денег!"

Бывший военком города Набережные Челны, а ныне конкурсный управляющий компании «Форсаж» Анас Садыков пытается взыскать в суде 12 миллионов рублей. 48 ответчиков утверждают, что никогда не брали этих денег, а должниками стали из-за утечки персональных данных.
Общество 21 Декабря 4
Наиль Магдеев о 'письмах Сергея Яковлева': 'Мы возвращаем земли городу, и кому-то это не нравится'

Наиль Магдеев о "письмах Сергея Яковлева": "Мы возвращаем земли городу, и кому-то это не нравится"

На прошедшей сегодня пресс-конференции редакция "Челны ЛТД" попросила мэра города Набережные Челны высказать свое мнение по поводу недавнего письма предпринимателя и депутата горсовета Сергея Яковлева президенту, правительству страны и руководству партии "Единая Россия". И дать оценку тем фактам, которые в нем приведены, и в которых, по мнению Яковлева, есть коррупционная составляющая. В частности, речь шла о том, что руководство города препятствует строительству детского центра в парке Победы на участке частной земли, принадлежащей бизнесмену Александру Ткачеву. А также создает проблемы в работе предприятия "Бимет", которое имеет земельный участок в престижном микрорайоне и не может продлить его аренду, несмотря на то, что там построены несколько его промышленных объектов.
Новости 21 Декабря 0
«Подарки вашим любимым - за их фото»

«Подарки вашим любимым - за их фото»

Редакция "Челны ЛТД" объявляет суперконкурс. Сделайте фото своего любимого человека. Кидайте фото в специальный раздел группы "Челны ЛТД" "Вконтакте", наберите больше всего лайков. А в преддверии Дня святого Валентина станьте счастливым обладателем главного приза - семейного отдыха (2 взрослых + 2 детских билета) в казанском аквапарке «Ривьера». Обладатель второго места (по количеству лайков) получит сертификат на безлимитное посещение фитнес-клуба Heyvus на 3 месяца, третьего места - сертификат в салон красоты «Момо». Предусмотрены и три "утешительных" приза по 1000 рублей.
Про деньги 21 Декабря 5
Самые дорогие дома, выставленные на продажу в Набережных Челнах

Самые дорогие дома, выставленные на продажу в Набережных Челнах

Все чаще загородное жилье предлагается потенциальным покупателям сразу вместе с мебелью - заезжай и живи. Большое количество домов в нашем городе продается в районе Шильнинского леса. Самый дорогой находится в поселке "Челны Яр" - за него просят 33 миллиона рублей.
Общество 21 Декабря 2
Учителям рассказали о защите персональных данных учеников и родителей

Учителям рассказали о защите персональных данных учеников и родителей

Представитель Роскомнадзора рассказала педагогам, что можно выложить в интернет, а что нет. Директоры школ и заведующие детсадов не скрывали, что нарушают федеральный закон «О зашите персональных данных». Но считают, что в этом они не виноваты.
Новости 21 Декабря 0
Краска Alpina - ремонт ванной и кухни своими руками

Краска Alpina - ремонт ванной и кухни своими руками

Любая хозяйка скажет, что наибольших усилий при уборке в квартире требуют ванная и кухня, где должна быть идеальная чистота, так как это связано с личной гигиеной всех членов семьи. И тут многое зависит от того, какие материалы использовались при отделке этих помещений. Главное, на что требуется обратить внимание, чтобы они были водостойкие, устойчивые к износу, легко поддавались чистке и само собой - экологичные.
Общество 20 Декабря 0
«Аллах на небе, а не на минарете!»: Градсовет утвердил проект Исламского культурного центра

«Аллах на небе, а не на минарете!»: Градсовет утвердил проект Исламского культурного центра

Этот объект в переулке Гайдара (на месте снесенного медресе «Йолдыз» в поселке ГЭС) будет построен и расположится на первом этаже семиэтажного жилого дома. Напомним, в ноябре «засунутый под коммерческое жилье» культурный центр специалисты из города Набережные Челны раскритиковали.
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Опубликован для обсуждения садоводами
2016-09-01 13:58:42

Проект закона о садоводстве в России (Владимир Дейнекин)

Опубликован для обсуждения садоводами
2016-09-01 13:53:40
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Челнинцев опросят на портале госуслуг РТ об эффективности работы руководителей города

2017-01-01 12:35:15
эта дибила-ворюга у вас в татарии называется ...

Долги по квартплате и налогам можно списывать с карт и счетов должника без судебных заседаний

2017-01-01 12:24:38
Москва не скоро строилась.Скоро они научатся списывать со ...

В Татарстане будут разводить снежных барсов. Сейчас их уничтожают браконьеры

2017-01-01 12:15:04
В СССР в Сухуми начали разводить много диких обезьян.Так ...

"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой

2017-01-01 10:03:46

Вы злой,наверное в тьюрме работаете.

"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой

2017-01-01 09:25:47
Покашляй передо мной лично, я тебе скотина "кашлялку" ...

Челнинские спасатели помогли замерзающему водителю вызволить его автомобиль из сугроба

2017-01-01 08:52:25
Недавно на трассе у одного дебила даже домкрата не было ...

«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»

2017-01-01 08:29:47
Федор!Поздравляю Вас и ваших близких с Новым годом!Желаю ...

"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой

2016-12-31 21:36:10

я здесь-с удовольствием на вас покашляю

«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»

2016-12-31 20:53:40
Федор ты не всех вспомнил! Умеркаеву забыл? Или вы теперь в ...

С Новым годом!: Директор медицинской клиники, невролог Дмитрий Попов

2016-12-31 20:42:32
С Наступающим Товарищи!!! Счастья, Здоровья и Удачи в Новом ...

Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»

2016-12-31 18:28:10
Не пейте, в пиве содержатся коварные эстрогены. От него ...

Пять девушек представят Набережные Челны на конкурсе "Мисс Татарстан 2017"

2016-12-31 18:21:14

Обычные девчонки... красавицы-то где?

«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»

2016-12-31 17:54:40
Интересно как 4 физич. учредителя этой так наз. бутафорской ...

"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой

2016-12-31 17:17:11
Не злая сказка, а глупая ложь. Найти лжеца и прилюдно по ...

Пять девушек представят Набережные Челны на конкурсе "Мисс Татарстан 2017"

2016-12-31 17:07:39
...страшненькие барышни, надо сказать...Но на ярмарке кляч ...

«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»

2016-12-31 16:32:10
от души Всех поздравляю с Наступающим Новым годом,желаю ...
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Общество 30 Ноября 55
Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
Общество 01 Декабря 55
Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Житель Нижнекамска Вадим Грац разместил на портале "Ю Туб" видеоролик, в котором заявил, что таких уроков слишком много.
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