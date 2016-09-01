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Официоз 13 Января 19
Работники детсадов бегают за справками...Работников детских садов обязали принести справки о несудимости. Воспитатели возмущаются. Ведь надо найти время, чтобы подать заявку, а потом ждать два месяца саму справку. Корреспондент «Челны ЛТД» узнал, для чего нужны эти хлопоты. Оцените сами, что важнее: потраченное время работника детсада или гарантия того, что к детям не подойдут «криминальные» граждане…
Про деньги 12 Января 7
Миллиарды для «Платона»: Автоперевозчиков собираются «ободрать» еще разБолее года назад была введена система «Платон». Но страсти вокруг нее не утихают. Очередное возмущение у дальнобойщиков вызвало ожидаемое повышение ставок в 2017 году. Это система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Сначала за перемещение фур по федеральным трассам ввели плату по тарифу 1,53 рубля за километр. Но Минтранс просит правительство с 1 февраля 2017 года поднять тариф до 2.61, а с 1 июня 2017 года - до 3.06 рубля. Автоперевозчики и ритейлеры выступили против.
Про деньги 12 Января 36
Про деньги 11 Января 0
Кто возьмется «оздоровить» «Татфондбанк»? Станет известно после 15 мартаПредседатель финансового комитета ТПП Венера Иванова сообщила, что до 15 марта определен срок работы временной администрации. И пока она не сделает своих выводов, вряд ли что-то будет известно. Ведь для того, чтобы начать санацию, должен появиться инвестор. А он не будет вкладывать свои средства, пока не узнает истинное состояние банка.
Про деньги 11 Января 2
Вкладчики «Татфондбанка» стали владельцами его облигаций. И не знают, что с ними делатьСреди клиентов и партнеров «Татфондбанка», чьи деньги сейчас пытаются спасти Центробанк России и правительство Татарстана, есть группа людей, до интересов которых нет дела никому. Это вкладчики, которых специалисты ТФБ убедили перевести деньги со срочных вкладов на счета инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Там деньги вкладчиков были потрачены на покупку облигаций «Татфондбанка», а облигации отданы в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» согласно договорам.
Про деньги 11 Января 15
Почему не растут зарплаты?Челнинцы все больше задаются вопросом, почему растут цены на товары, тарифы в ЖКХ, а зарплаты не растут? Аналитики ответили, что зарплаты смогут вырасти лишь в том случае, если изменится бюджетная политика в России. Руководители предприятий города, опрошенные релакцией "Челны ЛТД", добавили, что работникам с низкой квалификацией ждать увеличения зарплаты в любом случае не стоит. Если они увольняются, их можно быстро заменить. Хочешь зарабатывать больше - спроси себя "А в чем я незаменим?"
Про деньги 11 Января 4
Торговцев обязывают передавать в налоговую и выдавать покупателям электронные чекиВ 2017 году предпринимателей, использующих контрольно-кассовые машины (ККМ), обязали передавать данных о продажах в налоговую инспекцию. Во-первых, необходимо будет обновить сами ККМ. Вся информация о проведенных операциях на них должна будет фиксироваться не на ЭКЛЗ (электронных кассовых лентах защищенных), как сейчас, а на фискальных накопителях. То есть бумажный носитель должен быть заменен на электронный. Во-вторых, новый блок позволит передавать всю информацию о продажах в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Это значит, что каждое рабочее место должно быть оснащено интернетом.
Спорт 11 Января 5
Новости 11 Января 0
Alpina сделает ваш офис комфортным и стильнымКак театр начинается с вешалки, так и знакомство с любой компанией начинается с ее офиса. Он должен быть стильным, привлекательным для клиентов, функциональным и комфортным для сотрудников. Производительность труда во многом зависит от условий, в которых приходится работать. На настроение человека, как известно, большое влияние оказывает окружающий его интерьер, создание которого непосредственно зависит от применяемых материалов. Ваш офис - Ваш первый помощник на тернистом пути к процветанию и благополучию.
Официоз 10 Января 3
Рафаиль Киямов: «Нельзя просто увезти мешающую снегоуборке машину на штрафстоянку»Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения объяснил сегодня корреспонденту «Челны ЛТД», почему автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, не помещают на штрафстоянку. Он уверяет, что работники МУП «ПАД» получили всю причитающуюся зарплату.
Новости 10 Января 4
«Дело Харитонова» не рассмотрят в Тукаевском суде – там у обвиняемого работает родственникАдвокат главы Малошильнинского поселения Сергей Русинов заявил, что считает своего подзащитного невиновным в совершении вменяемых ему преступлений. А депутат Сергей Морозов выразил удивление тому, что глава поселения, в отношении которого заведено уголовное дело «по очень серьезным статьям», до сих пор не отстранён от работы хотя бы на время судебных разбирательств.
Криминал 10 Января 0
Глава Малошильнинского поселения предстанет 10 января перед судом как обвиняемыйВ Тукаевском районном суде стартует процесс, на котором в качестве обвиняемого выступает Геннадий Харитонов. Из копии постановления о возбуждении уголовного дела, которая была предоставлена в Совет Малошильнинского поселения, явствует, что Харитонов единолично от имени Совета выносил решения об определении дополнительной потребности в работниках Малошильнинского поселения, об отчуждении муниципального имущества и бюджетном кредитовании. В частности, Харитонов обвиняется в подделке официальных документов органа местного самоуправления и ложных сведений об участии депутатов Совета в вопросах выделения денежных средств (887,1 тысячи рублей) на приобретение автомобиля «Хендай» за счет остатков средств бюджета прошлого года.
Новости 10 Января 5
Про деньги 08 Января 10
Запрет пива в баллонах более 1,5 литра обойдется компании "Булгарпиво" в 300 млн. рублей1 января вступают в силу поправки в российском законе, запрещающие производство и оптовую продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. А запрет на торговлю пивом в таре более "полторашек" в розницу начнет действовать с 1 июля 2017 года. О том, как подготовилось к этим нововведениям ОАО "Булгарпиво", "Челны ЛТД" рассказал гендиректор компании Руслан Якушев.
Официоз 05 Января 16
Уборка снега в Набережных Челнах ведется в авральном режиме, но мешают припаркованные машиныПо ночам со снегом воюют 60 снегоуборочных машин - убирается снег с разворотов, перекрестков и заездов на местные проезды. Сегодня ночью будет вестись уборка снега на местных дорогах в 11, 27 и 62 комплексах. Завтра днем спецтехника выйдет на бульвар Юных Ленинцев, а также на проезды вдоль 16 и 32 комплексов.
Новости 04 Января 0
Авто 04 Января 0
Общество 30 Декабря 3
"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкойПо соцсетям и мессенджерам активно разлетаются слухи о том, что то в одном, то в другом российском городе происходит массовое отравление мандаринами. В одном случае фигурируют китайские мандарины, в других случаях… гриппозные: якобы мандарины заражены вирусом гриппа и страдают от него в первую очередь дети. В городе Набережные Челны народная молва «уложила» в инфекционную больницу семь несовершеннолетних.
Официоз 29 Декабря 15
Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»Глава исполкома города Набережные Челны назвал тех, кто торгует «паленой водкой». А представители контролирующих служб привели цифры, из которых следует, что челнинцы стали чаще выпивать и совершать «пьяные» преступления. Для торговли подделывают абсолютно все известные марки, в том числе армянские и дагестанские коньяки, популярную водку, виски, текилу, ром и т.д. Причем делают это так искусно, что визуально не отличишь. Отличие может показать только экспертиза.
Авто 29 Декабря 0
Новости 29 Декабря 0
Высокая квартплата: за январь суммы в счетах меньше не станут
В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)
В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)
В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)
Александр Ткачев выиграл суд у исполкома по участку в парке Победы
Гендиректор КБК Андрей Фомичев: "От российских контрсанкций мы в плюсе"
Александр Ткачев выиграл суд у исполкома по участку в парке Победы
Молодец, надеюсь выиграет у воров
В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)
В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)
В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)
Скажут, что взяли покататься, без цели угона....
Браслет или кулон GPS-контроля мог бы помочь найти Азата Сулейманова живым
да ошейник и цепь ))))
Миллиарды для «Платона»: Автоперевозчиков собираются «ободрать» еще раз
Гендиректор КБК Андрей Фомичев: "От российских контрсанкций мы в плюсе"
Гендиректор КБК Андрей Фомичев: "От российских контрсанкций мы в плюсе"
могли бы и организовать что-то для города
Депутат-коммунист из Госдумы и уголовное дело Татьяны Мухиной (УК «Авангард»)
Почему не растут зарплаты?