Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах: приглашаем за интересными покупками!
Порядок оплаты ОДН изменится уже с февраля. Но на многие вопросы пока нет ответов
В Набережных Челнах установят памятник жертвам сталинских репрессий
Ремонт Московского проспекта: Предложения ГИБДД
Новости
Про деньги 05 Февраля 0
Новости 05 Февраля 0
Официоз 05 Февраля 0
Культура 05 Февраля 0
Общество 05 Февраля 2
Общество 05 Февраля 0
Спорт 05 Февраля 0
Культура 04 Февраля 1
Новости 04 Февраля 0
Официоз 04 Февраля 6
Общество 04 Февраля 2
Новости 04 Февраля 0
Официоз 03 Февраля 2
Культура 03 Февраля 0
Про деньги 03 Февраля 2
Спорт 03 Февраля 2
Авто 03 Февраля 4
Официоз 03 Февраля 3
Авто 03 Февраля 2
Новости 03 Февраля 2
Про деньги 03 Февраля 2
Подробности
Новости 04 Февраля 2
Как торговцы «бились» за места на центральных проспектах Набережных ЧелновГазета «Челны ЛТД» уже рассказала читателям, как «взлетели» цены на аренду мест под киоски и павильоны на проспектах Мира, Сююмбике и Хасана Туфана на вчерашнем аукционе в горисполкоме. Место у дома 11/14 под торговлю кулинарией при начальной цене в 28460 рублей было «выиграно» торговцем, предложившим цену в 461 160 рублей. Всего на аукционе было собрано 3 миллиона. Мы расскажем Вам подробнее, как это происходило
Общество 03 Февраля 2
Новости 02 Февраля 2
Новости 02 Февраля 0
Общество 01 Февраля 2
Градостроительный совет: «Можно ли очистить озеро у поселка «Чаллы Яр?»Эскиз проекта второй очереди этого жилого поселка у архитекторов и чиновников вызвал повышенное внимание. Авторы проекта, изучив территорию с помощью беспилотника, решили, что здесь на 27 гектарах земли нужно строить в основном одно- и двухэтажные дома, а планировка района должна быть увязана с озером. Но есть вопрос – хватит ли денег у застройщика, чтобы превратить карьерный водоем в озеро, очистить дно, вывезти мусор.
Новости 01 Февраля 18
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянкеРуководители исполкома города Набережные Челны получили данные, из которых следует, что частные перевозчики выпускают на линию гораздо больше машин, чем прописано в конкурсной документации. Были приведены расчеты по каждому маршруту, подтверждающие эту информацию. В понедельник в горисполкоме было проведено совещание, во время которого от частных перевозчиков потребовали сократить количество автобусов.
Про деньги 01 Февраля 47
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» и депутат горсовета Олег Афанасьев озвучил редакции «Челны ЛТД» позицию крупнейшего предприятия города по поводу финансирования трамвайных перевозок на заводы. Ранее наша газета сообщала о том, что автогигант с 2017 года планировал отказаться от финансирования заводских маршрутов. Пока стороны достигли компромисса на ближайшее время — никаких изменений в трамвайных рейсах до 1 апреля не последует. Ежедневно камазовскими маршрутами на 30 вагонах пользуются 12.5 тысяч горожан.
Новости 31 Января 0
Криминал 31 Января 2
Криминал 31 Января 13
Как задерживали с взяткой доцента КФУ (видео МВД). Комментарий директора института ГаниеваСтали известны подробности задержания 44-летнего доцента кафедры экономики предприятий и организаций при получении взятки. Группа студентов собрала доценту 32 тысячи рублей. В институте напоминают – с 2013 года аудитории, в которых проводятся экзамены, оборудованы видеокамерами.
Спорт 31 Января 0
Жители Татарстана смогут вживую увидеть игру Криштиану Роналду - начали выдачу паспортов болельщикаС 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи состоятся матчи Кубка конфедераций ФИФА, который проводится в стране, которая организует грядущий чемпионат мира по футболу. В столице Татарстана пройдет несколько матчей Кубка: 18 июня сборная Португалии сыграет против сборной Мексики, а 24 июня - сборная России против тех же мексиканцев.
Новости 31 Января 2
Сергей Крайнов: «Счета за жилищный ОДН население должно получить уже в феврале!»При расчете платы за электроэнергию площади мест общего пользования должны учитываться без чердаков и подвалов. Население платит только за освещение лестничных клеток, напомнил сегодня коммунальщикам руководитель жилищной инспекции в Татарстане. Как теперь быть в домах, где ОДН благодаря усилиям старших по домам сведен практически к нулю? Ведь собственники этих домов плату за ОДН получат большую, чем сейчас! Как быть с теми, кто забывает передавать показания квартирных приборов учета? На эти вопроса ответов пока нет…
Про деньги 31 Января 0
Эльдар Тимергалиев: «В начале февраля в ТОСЭР появится 7-й резидент – производитель арматуры»Китайская компания подыскивает в городе Набережные Челны площади для размещения гальванического производства. Австрийская компания «Фишер» выбирает площадку для производства лыж и смотрит, где условия лучше – в Татарстане или Нижнем Новгороде. А челнинский производитель готовится выпускать спортивную одежду и экипировку. Заместитель руководителя исполкома города по вопросам развития Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Эльдар Тимергалиев ответил на вопросы "Челны ЛТД".
Новости 30 Января 0
Криминал 30 Января 0
Новости 30 Января 3
«Первый гость» бэби-бокса в Набережных Челнах. Что с ним будет дальше?В пятницу вечером в Камском детском медицинском центре сработал сигнал беби-бокса о том, что сюда положили ребенка. Впервые за три года существования беби-бокса сигнал оказался подлинным. Вскоре в КДМЦ съехались специалисты инспекции по делам несовершеннолетних, органов опеки, следственного комитета, прокуратуры, полиции...
Авто 30 Января 2
Верховный суд РФ: водителя нельзя наказывать, если он уехал с места ДТП, но потом вернулсяВ высшей судебной инстанции поддержали водителя, указав в своем решении, что оснований для вывода об оставлении места ДТП не имеется. Да, он нарушил требования пункта 2.5 ПДД, выражающееся в немедленной остановке автомобиля, включения аварийной сигнализации и в выставлении знака аварийной остановки. Но за это его можно привлечь только к штрафу в 1 тысячу рублей.
Официоз 28 Января 1
Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 годуПремьер-министр РТ Ильдар Халиков подписал постановление "О прогнозном плане приватизации имущества Республики Татарстан на 2017 год". В документе отмечается, что приватизация направлена на повышение эффективности управления госимуществом и его доходности. Татарстан планирует продавать акции компаний "Нижнекамскшина", "Казанский оптико-механический завод", предприятий из Бугульмы и Елабуги.
Новости 28 Января 3
Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцемСейчас в России производятся протезы, которые имеют ограниченные возможности. Они способны сгибаться лишь в нескольких местах. И большинство зарубежных аналогов работают по принципу, когда сгибаются только все пальцы одновременно. Компания «Интерактивные системы» создает протез, который основан на управлении посредством регистрации импульсов мышц и электрической активности головного мозга каждым пальцем в отдельности. Сейчас компания ищет человека для испытаний…
Про деньги 27 Января 20
107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил план поддержки промышленности на 2017 год, который предполагает выделение на эту цель до 107,5 млрд. рублей. Челнинские промышленники комментируют планы правительства: «Адресатов выбрали верно. Но денег нужно в разы больше.»
Криминал 26 Января 4
24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательствВ Набережночелнинском суде вынесен приговор челнинцу, который в порыве ярости убил собутыльника из-за сексуальных домогательств. 24-летний житель общежития в поселке ЗЯБ зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Шаг был опрометчивым, поскольку в общежитии про соседа ходили слухи - дескать, у него нетрадиционная сексуальная ориентация, он пристает к мужчинам. Но парень, видимо, решил, что к нему, семейному человеку, который жил в общежитии с женой и маленьким ребенком, тот не посмеет приставать. Однако вечер пошел по другому сценарию…
Про деньги 26 Января 0
Эксперты: Использование смартфонов и планшетов на уроках не делает школьника «троечником»
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»
Ну и чего вы тут разорались??
«РариТЭК» приготовил автобусы «Нефаз» для обслуживания чемпионата мира по футболу - 2018
Жириновский - о депутатах Госдумы: "5 лет сидеть и молчать - это вредно для здоровья!"
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»
Жириновский - о депутатах Госдумы: "5 лет сидеть и молчать - это вредно для здоровья!"
Жириновский - о депутатах Госдумы: "5 лет сидеть и молчать - это вредно для здоровья!"
Челнинский фотограф выручил китайцев в Санкт-Петербурге. И те не забыли его поступка
А что с лосём? Мне лося жалко.....
«РариТЭК» приготовил автобусы «Нефаз» для обслуживания чемпионата мира по футболу - 2018
Сергей Крайнов: «Счета за жилищный ОДН население должно получить уже в феврале!»
Жириновский - о депутатах Госдумы: "5 лет сидеть и молчать - это вредно для здоровья!"
Что такое любовь?
абсолютно правы.СЕЙЧАС ОЧЕНЬ МНОГО АЛЬФОНСОВ
Что такое любовь?
Любовь придумали русские, что бы не платить деньги.
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»