Новости
Общество 17:28 0
«А я только с мороза», «Женщина, я не танцую», «Оттепель»: Хиты новогоднего караоке в Татарстане

«А я только с мороза», «Женщина, я не танцую», «Оттепель»: Хиты новогоднего караоке в Татарстане

Новости 16:18 2
Александр Ткачев выиграл суд у исполкома по участку в парке Победы

Александр Ткачев выиграл суд у исполкома по участку в парке Победы

Спорт 16:10 0
Ильяс Газизуллин и Эмиль Зиганшин стали чемпионами Татарстана по греко-римской борьбе

Ильяс Газизуллин и Эмиль Зиганшин стали чемпионами Татарстана по греко-римской борьбе

Авто 16:07 6
В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)

В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)

Про деньги 15:51 0
'Горзеленхоз' освоит 24 млн рублей на уходе за цветами, деревьями, улицами и фонтанами

"Горзеленхоз" освоит 24 млн рублей на уходе за цветами, деревьями, улицами и фонтанами

Новости 15:05 3
Гендиректор КБК Андрей Фомичев: 'От российских контрсанкций мы в плюсе'

Гендиректор КБК Андрей Фомичев: "От российских контрсанкций мы в плюсе"

Про деньги 14:46 0
Аукцион мест под киоски: плата за аренду вырастала в пять раз

Аукцион мест под киоски: плата за аренду вырастала в пять раз

Новости 13:44 0
По факту смерти 16-летней челнинки, принимавшей таблетки для похудения, возбуждено уголовное дело

По факту смерти 16-летней челнинки, принимавшей таблетки для похудения, возбуждено уголовное дело

Про деньги 13:08 0
На проект коммунальной инфраструктуры промпарка 'Развитие' исполком готов потратить 7 млн рублей

На проект коммунальной инфраструктуры промпарка "Развитие" исполком готов потратить 7 млн рублей

Новости 12:45 0
В Казани похоронили Ралину Гильманову, погибшую при крушении самолета над Черным морем

В Казани похоронили Ралину Гильманову, погибшую при крушении самолета над Черным морем

Официоз 12:40 2
Депутат-коммунист из Госдумы и уголовное дело Татьяны Мухиной (УК «Авангард»)

Депутат-коммунист из Госдумы и уголовное дело Татьяны Мухиной (УК «Авангард»)

Про деньги 12:08 0
На поддержку предпринимательства в Набережных Челнах из бюджета Татарстана выделено 30 млн. рублей

На поддержку предпринимательства в Набережных Челнах из бюджета Татарстана выделено 30 млн. рублей

Официоз 11:47 0
16 января: откуда нужно убрать автомобили, чтобы не мешать очистке дорог от снега

16 января: откуда нужно убрать автомобили, чтобы не мешать очистке дорог от снега

Новости 11:00 0
Работники морга вызвали спасателей, чтобы отнести мужчину весом в 250 килограммов

Работники морга вызвали спасателей, чтобы отнести мужчину весом в 250 килограммов

Культура 10:50 2
Куда пойти отдохнуть: афиша челнинских театров

Куда пойти отдохнуть: афиша челнинских театров

Официоз 10:08 0
График встреч с населением глав администраций районов Набережных Челнов на неделю

График встреч с населением глав администраций районов Набережных Челнов на неделю

Новости 09:52 2
Заказчик медцентра у дома 45/08 подал еще 3 иска в Арбитражный суд РТ

Заказчик медцентра у дома 45/08 подал еще 3 иска в Арбитражный суд РТ

Про деньги 09:43 0
ЦБР отозвал лицензию у «Булгар банка», банкоматы которого работали в Нижнекамске и Альметьевске

ЦБР отозвал лицензию у «Булгар банка», банкоматы которого работали в Нижнекамске и Альметьевске

Официоз 08:43 0
Горисполком: «Каток у дома 56/07 работает и будет работать. Но вагончики опасны для людей»

Горисполком: «Каток у дома 56/07 работает и будет работать. Но вагончики опасны для людей»

Про деньги 08:32 3
Высокая квартплата: за январь суммы в счетах меньше не станут

Высокая квартплата: за январь суммы в счетах меньше не станут

Новости 08:12 1
В Татарстане создан сорт гороха, получивший по кулинарной оценке 4,67 балла из 5

В Татарстане создан сорт гороха, получивший по кулинарной оценке 4,67 балла из 5

Про деньги 08:10 3
18 тысяч камазовцев доверили деньги своему пенсионному фонду

18 тысяч камазовцев доверили деньги своему пенсионному фонду

Спорт 15 Января 0
Гоночный грузовик 'КАМАЗ' моют шампанским. 13 мгновений ралли 'Дакар-2017' (фото)

Гоночный грузовик "КАМАЗ" моют шампанским. 13 мгновений ралли "Дакар-2017" (фото)

Авто 15 Января 0
Время горения зеленого света светофора на переходе у 'Леруа Марлен' увеличивать не будут

Время горения зеленого света светофора на переходе у "Леруа Марлен" увеличивать не будут

Общество 15 Января 0
Челнинка Екатерина Тебекина стала обладательницей титула 'Мисс Бикини' на конкурсе 'Мисс Татарстан'

Челнинка Екатерина Тебекина стала обладательницей титула "Мисс Бикини" на конкурсе "Мисс Татарстан"

Культура 15 Января 0
Фиксики по заказу Минобрнауки РТ заговорили на татарском языке

Фиксики по заказу Минобрнауки РТ заговорили на татарском языке

Общество 15 Января 0
Набережные Челны на конкурсе 'Татьяна Поволжья 2017' представит студентка КФУ

Набережные Челны на конкурсе "Татьяна Поволжья 2017" представит студентка КФУ

Спорт 14 Января 0
Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников стали победителями ралли-рейда 'Дакар 2017'. Айрат Мардеев пятый

Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников стали победителями ралли-рейда "Дакар 2017". Айрат Мардеев пятый

Культура 14 Января 0
В Набережные Челны приезжает группа 'Хлеб' (видео)

В Набережные Челны приезжает группа "Хлеб" (видео)

Авто 14 Января 0
Завтра в Набережных Челнах пройдет автопробег, инициированный мотоклубом 'Мотобратия во Христе'

Завтра в Набережных Челнах пройдет автопробег, инициированный мотоклубом "Мотобратия во Христе"

Новости 14 Января 2
Браслет или кулон GPS-контроля мог бы помочь найти Азата Сулейманова живым

Браслет или кулон GPS-контроля мог бы помочь найти Азата Сулейманова живым

Культура 14 Января 3
Челнинский саксофонист Mauzer Sax переехал жить и работать в Дубай (видео)

Челнинский саксофонист Mauzer Sax переехал жить и работать в Дубай (видео)

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Про деньги 08:15 3
Битумодержащие отходы в Набережных Челнах продолжают 'хоронить'

Битумодержащие отходы в Набережных Челнах продолжают "хоронить"

В среднем в городе производится ремонт 150 тысяч кв. м кровли в жилом секторе. После него появляются такие отходы объемом порядка 2300 тонн. А в иные годы накапливается и до 6 тысяч тонн. И это не считая отходов "КАМАЗа".
Официоз 13 Января 19
Работники детсадов бегают за справками...

Работники детсадов бегают за справками...

Работников детских садов обязали принести справки о несудимости. Воспитатели возмущаются. Ведь надо найти время, чтобы подать заявку, а потом ждать два месяца саму справку. Корреспондент «Челны ЛТД» узнал, для чего нужны эти хлопоты. Оцените сами, что важнее: потраченное время работника детсада или гарантия того, что к детям не подойдут «криминальные» граждане…
Про деньги 12 Января 7
Миллиарды для «Платона»: Автоперевозчиков собираются «ободрать» еще раз

Миллиарды для «Платона»: Автоперевозчиков собираются «ободрать» еще раз

Более года назад была введена система «Платон». Но страсти вокруг нее не утихают. Очередное возмущение у дальнобойщиков вызвало ожидаемое повышение ставок в 2017 году. Это система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Сначала за перемещение фур по федеральным трассам ввели плату по тарифу 1,53 рубля за километр. Но Минтранс просит правительство с 1 февраля 2017 года поднять тариф до 2.61, а с 1 июня 2017 года - до 3.06 рубля. Автоперевозчики и ритейлеры выступили против.
Про деньги 12 Января 36
Проезд в челнинских автобусах и трамваях подорожает в марте 2017 года

Проезд в челнинских автобусах и трамваях подорожает в марте 2017 года

Республиканский Комитет по тарифам зарегистрировал коллективное обращение руководителей транспортных организаций города Набережные Челны, которые просят повысить стоимость проезда на три рубля в автобусах и трамваях.
Про деньги 11 Января 0
Кто возьмется «оздоровить» «Татфондбанк»? Станет известно после 15 марта

Кто возьмется «оздоровить» «Татфондбанк»? Станет известно после 15 марта

Председатель финансового комитета ТПП Венера Иванова сообщила, что до 15 марта определен срок работы временной администрации. И пока она не сделает своих выводов, вряд ли что-то будет известно. Ведь для того, чтобы начать санацию, должен появиться инвестор. А он не будет вкладывать свои средства, пока не узнает истинное состояние банка.
Про деньги 11 Января 2
Вкладчики «Татфондбанка» стали владельцами его облигаций. И не знают, что с ними делать

Вкладчики «Татфондбанка» стали владельцами его облигаций. И не знают, что с ними делать

Среди клиентов и партнеров «Татфондбанка», чьи деньги сейчас пытаются спасти Центробанк России и правительство Татарстана, есть группа людей, до интересов которых нет дела никому. Это вкладчики, которых специалисты ТФБ убедили перевести деньги со срочных вкладов на счета инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Там деньги вкладчиков были потрачены на покупку облигаций «Татфондбанка», а облигации отданы в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» согласно договорам.
Про деньги 11 Января 15
Почему не растут зарплаты?

Почему не растут зарплаты?

Челнинцы все больше задаются вопросом, почему растут цены на товары, тарифы в ЖКХ, а зарплаты не растут? Аналитики ответили, что зарплаты смогут вырасти лишь в том случае, если изменится бюджетная политика в России. Руководители предприятий города, опрошенные релакцией "Челны ЛТД", добавили, что работникам с низкой квалификацией ждать увеличения зарплаты в любом случае не стоит. Если они увольняются, их можно быстро заменить. Хочешь зарабатывать больше - спроси себя "А в чем я незаменим?"
Про деньги 11 Января 4
Торговцев обязывают передавать в налоговую и выдавать покупателям электронные чеки

Торговцев обязывают передавать в налоговую и выдавать покупателям электронные чеки

В 2017 году предпринимателей, использующих контрольно-кассовые машины (ККМ), обязали передавать данных о продажах в налоговую инспекцию. Во-первых, необходимо будет обновить сами ККМ. Вся информация о проведенных операциях на них должна будет фиксироваться не на ЭКЛЗ (электронных кассовых лентах защищенных), как сейчас, а на фискальных накопителях. То есть бумажный носитель должен быть заменен на электронный. Во-вторых, новый блок позволит передавать всю информацию о продажах в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Это значит, что каждое рабочее место должно быть оснащено интернетом.
Спорт 11 Января 5
Почему горисполком закрывает спортивную площадку?

Почему горисполком закрывает спортивную площадку?

Исполком города Набережные Челны потребовал убрать спортивное сооружение в 56-м комплексе и привести земельный участок в первоначальное состояние
Новости 11 Января 0
Alpina сделает ваш офис комфортным и стильным

Alpina сделает ваш офис комфортным и стильным

Как театр начинается с вешалки, так и знакомство с любой компанией начинается с ее офиса. Он должен быть стильным, привлекательным для клиентов, функциональным и комфортным для сотрудников. Производительность труда во многом зависит от условий, в которых приходится работать. На настроение человека, как известно, большое влияние оказывает окружающий его интерьер, создание которого непосредственно зависит от применяемых материалов. Ваш офис - Ваш первый помощник на тернистом пути к процветанию и благополучию.
Официоз 10 Января 3
Рафаиль Киямов: «Нельзя просто увезти мешающую снегоуборке машину на штрафстоянку»

Рафаиль Киямов: «Нельзя просто увезти мешающую снегоуборке машину на штрафстоянку»

Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения объяснил сегодня корреспонденту «Челны ЛТД», почему автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, не помещают на штрафстоянку. Он уверяет, что работники МУП «ПАД» получили всю причитающуюся зарплату.
Новости 10 Января 4
«Дело Харитонова» не рассмотрят в Тукаевском суде – там у обвиняемого работает родственник

«Дело Харитонова» не рассмотрят в Тукаевском суде – там у обвиняемого работает родственник

Адвокат главы Малошильнинского поселения Сергей Русинов заявил, что считает своего подзащитного невиновным в совершении вменяемых ему преступлений. А депутат Сергей Морозов выразил удивление тому, что глава поселения, в отношении которого заведено уголовное дело «по очень серьезным статьям», до сих пор не отстранён от работы хотя бы на время судебных разбирательств.
Криминал 10 Января 0

Глава Малошильнинского поселения предстанет 10 января перед судом как обвиняемый

В Тукаевском районном суде стартует процесс, на котором в качестве обвиняемого выступает Геннадий Харитонов. Из копии постановления о возбуждении уголовного дела, которая была предоставлена в Совет Малошильнинского поселения, явствует, что Харитонов единолично от имени Совета выносил решения об определении дополнительной потребности в работниках Малошильнинского поселения, об отчуждении муниципального имущества и бюджетном кредитовании. В частности, Харитонов обвиняется в подделке официальных документов органа местного самоуправления и ложных сведений об участии депутатов Совета в вопросах выделения денежных средств (887,1 тысячи рублей) на приобретение автомобиля «Хендай» за счет остатков средств бюджета прошлого года.
Новости 10 Января 5
Умершая 16-летняя челнинка принимала таблетки для похудения несколько лет

Умершая 16-летняя челнинка принимала таблетки для похудения несколько лет

Стали известны подробности смерти 16-летней девушки, которая, по предварительным данным, скончалась после длительного приема таблеток для похудания. Первые следственные действия показали, что девушка не покончила с собой.
Про деньги 08 Января 10
Запрет пива в баллонах более 1,5 литра обойдется компании 'Булгарпиво' в 300 млн. рублей

Запрет пива в баллонах более 1,5 литра обойдется компании "Булгарпиво" в 300 млн. рублей

1 января вступают в силу поправки в российском законе, запрещающие производство и оптовую продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. А запрет на торговлю пивом в таре более "полторашек" в розницу начнет действовать с 1 июля 2017 года. О том, как подготовилось к этим нововведениям ОАО "Булгарпиво", "Челны ЛТД" рассказал гендиректор компании Руслан Якушев.
Официоз 05 Января 16
Уборка снега в Набережных Челнах ведется в авральном режиме, но мешают припаркованные машины

Уборка снега в Набережных Челнах ведется в авральном режиме, но мешают припаркованные машины

По ночам со снегом воюют 60 снегоуборочных машин - убирается снег с разворотов, перекрестков и заездов на местные проезды. Сегодня ночью будет вестись уборка снега на местных дорогах в 11, 27 и 62 комплексах. Завтра днем спецтехника выйдет на бульвар Юных Ленинцев, а также на проезды вдоль 16 и 32 комплексов.
Новости 04 Января 0
Выброшенные новогодние елки прорастут цветами

Выброшенные новогодние елки прорастут цветами

Ежегодно после новогодних праздников в Горзеленхоз поступает около 100 тысяч деревьев, отслуживших свое в качестве новогодних елок. Здесь их мельчат и утрамбовывают в бурты, где погода и время перерабатывают их в перегной.
Авто 04 Января 0
«Если последует команда, будем бить автомобили»

«Если последует команда, будем бить автомобили»

Челнинские водители «скорой» и пожарных машин не таранят припаркованные автомобили, мешающие проезду во дворах. Однако готовы это делать в экстренных ситуациях. Правда, только в том случае, если не придется выплачивать ущерб из собственного кармана.
Общество 30 Декабря 3
'Гриппозные' и 'отравленные' мандарины оказались злой сказкой

"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой

По соцсетям и мессенджерам активно разлетаются слухи о том, что то в одном, то в другом российском городе происходит массовое отравление мандаринами. В одном случае фигурируют китайские мандарины, в других случаях… гриппозные: якобы мандарины заражены вирусом гриппа и страдают от него в первую очередь дети. В городе Набережные Челны народная молва «уложила» в инфекционную больницу семь несовершеннолетних.
Официоз 29 Декабря 15
Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»

Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»

Глава исполкома города Набережные Челны назвал тех, кто торгует «паленой водкой». А представители контролирующих служб привели цифры, из которых следует, что челнинцы стали чаще выпивать и совершать «пьяные» преступления. Для торговли подделывают абсолютно все известные марки, в том числе армянские и дагестанские коньяки, популярную водку, виски, текилу, ром и т.д. Причем делают это так искусно, что визуально не отличишь. Отличие может показать только экспертиза.
Авто 29 Декабря 0
«Газовый КАМАЗ» на AfricaEcoRace 2017: Новый бампер и новые шины

«Газовый КАМАЗ» на AfricaEcoRace 2017: Новый бампер и новые шины

Сегодня команда «КАМАЗ-мастер» будет проходить административные проверки и техническую инспекцию на ралли-марафоне AfricaEcoRace 2017. Газовый КАМАЗ на этой гонке прошёл модернизацию.
Новости 29 Декабря 0
Детсадам посоветовали закупать вместо санок альбомы и карандаши

Детсадам посоветовали закупать вместо санок альбомы и карандаши

За канцелярские товары родители дошкольников не обязаны платить дополнительно. К такому выводу пришли «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан» и республиканская комиссия по борьбе с коррупцией в сфере образования.
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В Татарстане автоинспекторы перегородили трассу фурой, чтобы остановить автоугонщика (видео)

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Желаю успехов! Докажите жизнеспособность народных ...

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2017-01-16 16:35:47

Молодец, надеюсь выиграет у воров

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да ошейник и цепь ))))

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2017-01-16 15:37:59
.....будут ездить белорусы, прибалты, казахи или еще ...

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2017-01-16 15:29:03
вообще-то КБК - второе градообразующее предприятие Челнов ...

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могли бы и организовать что-то для города

Депутат-коммунист из Госдумы и уголовное дело Татьяны Мухиной (УК «Авангард»)

2017-01-16 15:11:05
Примерно так.Если вам задолжал сосед какую то сумму,а ...

Почему не растут зарплаты?

2017-01-16 15:03:32
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Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
Общество 01 Декабря 55
Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Житель Нижнекамска Вадим Грац разместил на портале "Ю Туб" видеоролик, в котором заявил, что таких уроков слишком много.
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