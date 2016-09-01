В Набережных Челнах появятся автобусы маршрутов N14 и N15 (Замелекесье, Раскольникова, Яшьлек...)
"Разгребать снег по газонам можно": Исполком ссылается на документ Госстроя РФ
Ферма рядом с аэропортом "Бегишево" привлекает птиц - они угрожают безопасности полетов
На 0.5-3 миллиона рублей снижаются цены на загородные дома у Набережных Челнов
Новости
Про деньги 29 Января 0
Культура 29 Января 4
Новости 29 Января 0
Общество 28 Января 2
Авто 28 Января 13
Официоз 28 Января 0
Про деньги 28 Января 0
Криминал 28 Января 4
Официоз 28 Января 2
Культура 28 Января 0
Общество 28 Января 7
Авто 28 Января 2
Авто 27 Января 3
Криминал 27 Января 0
Культура 27 Января 0
Общество 27 Января 21
Спорт 27 Января 0
Про деньги 27 Января 4
Авто 27 Января 7
Новости 27 Января 0
Официоз 27 Января 4
Подробности
Официоз 28 Января 1
Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 годуПремьер-министр РТ Ильдар Халиков подписал постановление "О прогнозном плане приватизации имущества Республики Татарстан на 2017 год". В документе отмечается, что приватизация направлена на повышение эффективности управления госимуществом и его доходности. Татарстан планирует продавать акции компаний "Нижнекамскшина", "Казанский оптико-механический завод", предприятий из Бугульмы и Елабуги.
Новости 28 Января 0
Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцемСейчас в России производятся протезы, которые имеют ограниченные возможности. Они способны сгибаться лишь в нескольких местах. И большинство зарубежных аналогов работают по принципу, когда сгибаются только все пальцы одновременно. Компания «Интерактивные системы» создает протез, который основан на управлении посредством регистрации импульсов мышц и электрической активности головного мозга каждым пальцем в отдельности. Сейчас компания ищет человека для испытаний…
Про деньги 27 Января 20
107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил план поддержки промышленности на 2017 год, который предполагает выделение на эту цель до 107,5 млрд. рублей. Челнинские промышленники комментируют планы правительства: «Адресатов выбрали верно. Но денег нужно в разы больше.»
Криминал 26 Января 4
24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательствВ Набережночелнинском суде вынесен приговор челнинцу, который в порыве ярости убил собутыльника из-за сексуальных домогательств. 24-летний житель общежития в поселке ЗЯБ зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Шаг был опрометчивым, поскольку в общежитии про соседа ходили слухи - дескать, у него нетрадиционная сексуальная ориентация, он пристает к мужчинам. Но парень, видимо, решил, что к нему, семейному человеку, который жил в общежитии с женой и маленьким ребенком, тот не посмеет приставать. Однако вечер пошел по другому сценарию…
Про деньги 26 Января 0
Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителейЕсли бы производителей было больше, они бы конкурировали, и цена бы уменьшилась. Но с учетом того, что пока в городе один производитель, который производит 700-800 буханок в сутки, он может поставить любую цену. И все равно будут брать. В Москве такой хлеб стоит 150-180 рублей. И люди покупают. Больным с сахарным диабетом простое мучное нельзя, а этот хлеб сахар в крови снижает.
Экс-глава Тукаевской администрации: «В районе для работы нужны мигранты»В Тукаевском районе проводят проверку республиканские эксперты по вопросам противодействия коррупции. Сегодня в здании районной администрации с предпринимателями встретились участники этой грппы - заместитель бизнес-омбудсмена РТ Артём Шарафутдинов и начальник отдела развития предпринимательства Минэкономики РТ Динар Шакиров. Шарафутдинов предложил присутствующим пройти анонимное анкетирование и сообщил - все, о чем будет идти разговор, «ляжет на стол» президенту Татарстана.
Про деньги 25 Января 0
Спор Чубайса и Грефа: Стоит ли вкладывать в России в солнечные панели и ветряные электростанции?Слова главы Роснано рисуют заманчивые перспективы перед инвесторами (к которым они, собственно, и обращены), тогда как председатель Сбербанка ориентируется на реалии сегодняшней жизни. И вот одна из них: Сбербанк не может найти покупателя на уже действующую солнечную электростанцию в Крыму. Ее строительство было профинансировано украинской «дочкой» Сбербанка, однако продать ее не получается даже по цене ниже рыночной.
Прокурор города: «В любой жалобе меня что-то возмущает или задевает…»Александр Евграфов рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» о том, сколько жалоб челнинцев признаются в итоге обоснованными и о «тактике» челнинских предпринимателей в земельных спорах. Прокурор разъяснил, что такое «придомовая территория» и где узнать ее границы. Он объяснил нашим читателям, сколько часов в день по существующим нормам в квартире должно светить солнце, и почему не было возбуждено уголовное дело по взрыву в жилом доме 53/28.
Крупная ферма угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»Она находится в 12 километрах от аэропорта и была построена в 80-е годы прошлого века, когда требования к безопасности были другими. Владельцы агрофирмы «Зай» отказываются «переселяться». Транспортной прокуратуре придется добиваться этого в суде.
Новости 24 Января 7
Кто «заболел туберкулезом» в институте КФУ?В соцсети распространен пост о распространении туберкулеза в стенах челнинского института Казанского федерального университета. По словам анонимного автора, который представился старостой одной из студенческих групп, в стенах вуза обнаружен туберкулез. Медики подтвердили газете «Челны ЛТД», что после обнаружения в колледже КФУ 2 случаев заболевания «в малых формах» все его преподаватели и учащиеся уже прошли флюорографическое обследование….
Новости 24 Января 0
Бумажные отчеты для челнинских учителей могут исчезнуть летомПедагог Наиль Шарафиев успешно ищет деньги для финансирования своего проекта «Куратор плюс». Это веб-сервис, который позволит заменить работу учителей по заполнению отчетов электронным документооборотом с учетом специфики школ. В ИТ-парке подготовлены рабочие места для программистов. Пишется техническое задание, уже готов прототип сервиса.
Про деньги 24 Января 7
Дело о рекламных щитах: «Плата за их аренду не может быть выше 300 рублей за квадрат!»Мэр Наиль Магдеев и руководитель исполкома Ринат Абдуллин высказались о том, что невыкупленные на аукционе рекламные щиты в городе будут сноситься. Поводом стал бойкот представителями рекламных агентств аукциона, прошедшего 18 января. Они на него заявились, но ни одного из 10 выставленных на торги щитов не выкупили. Цены рекламщикам показались необоснованно завышенными. Месяцем раньше, в декабре, торговались 9 таких же рекламных конструкций, но арендная плата за них была заложена в 3-4 раза меньше. И все щиты ушли "с боем" - начальная цена права заключения договоров на их аренду была поднята почти в 5 раз. Рекламщики высказали свое мнение по поводу реакции руководства города на их действия газете «Челны ЛТД»
Про деньги 23 Января 0
Какими будут цены на бензин и дизтопливо к концу 2017 года. Позитивный и негативный прогнозыМировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью вырастут. Связь, несомненно, существует, однако объяснять динамику внутренних цен изменениями международной конъюнктуры было бы слишком просто. На процесс ценообразования на отечественном топливном рынке влияет целый комплекс факторов. Читателям «Челны ЛТД» об этом рассказывает аналитик Олег Якушев.
Про деньги 23 Января 7
Невыкупленные на торгах рекламные щиты в Набережных Челнах будут сноситьРуководители города комментируют «бойкот» рекламщиков. Напомним, 18 января все челнинские компании отказались торговаться на аукционе за места под рекламные щиты. Они пришли на аукцион, но не стали участвовать в торгах. В исполкоме города отреагировали на это с «олимпийским» спокойствием.
Криминал 20 Января 2
Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успелиВ городском суде приступили к рассмотрению трех уголовных дел, касающихся перевозки из Кировской области в Набережные Челны большой партии нелегального алкоголя. Два уголовных дела были рассмотрены в особом порядке и по ним уже вынесены приговоры, третье находится на подходе.
Культура 20 Января 4
Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»Одна из главных новостей 2016 года – планы властей выкупить здание этого комплекса в поселке ЗЯБ, и передать его под татарский театр. Изначально далеко не всех обрадовала перспектива переезда на ЗЯБ. Артисты посчитали, что это не лучший вариант для размещения театра. «Фундамент здания прогнил, находится на отшибе, да и всякие темные небылицы рассказывают про это место. Раньше здесь находили даже останки людей…», - так объясняли свое недовольство работники сцены. Как рассказал газете «Челны ЛТД» директор театра Рашат Файзерахманов, настроения в театре переменились.
Про деньги 19 Января 0
«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: Новый президент США на словах подтверждает свой курс на создание рабочих мест в США, что уже привело к возврату аппетита к риску в мире и вывело курс доллара на 1,07. Риски китайской экономики выходят на первый план, снижение золотовалютных резервов Китая до уровня $3 трлн к началу 2017 года создают ожидания девальвации юаня, что может дополнительно замедлить рост экономики этой страны и ударить по ценам на нефть.
Про деньги 19 Января 0
Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублейПричем если покупателей будет достаточно, то цена может и вырасти. В имущество комплекса входит: центр горнолыжного и лыжного спорта, гостиница на 96 мест, ресторан, кафе, салон проката, тренажерный зал, парковка, сауна. - Это адекватная цена, учитывая, что рядом с «Федотово» планируют построить российский биатлонный центр, - рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» один из владельцев комплекса.
Про деньги 19 Января 6
Самые дешевые комнаты и квартирыЧитатели "Челны ЛТД", прочитав наш материал о самых дорогих домах, выставленных на продажу в Набережных Челнах, задались резонным вопросом: "А какие квартиры самые дешевые?". "Дешевым" назвать жилье в нашем городе язык не поворачивается, ведь даже 10-метровая комната в малосемейке стоит до полумиллиона рублей - серьезные деньги. Предлагаем вам рейтинг квартир, выставленных на продажу по относительно низким ценам.
Авто 18 Января 0
Бизнесмен Эрик Гафаров разогнал свой "Мерседес" на автотрассе М-7 до 250 километров в час
Муфтий РТ показал татарок в платках в ответ на заявление министра о запрете хиджабов в школах
В Татарстане прошел первый в истории фестиваль креативных санок "SunnyФЕСТ"
Челнинский дуэт "Чаян Фамали" выпустил сразу два новых трека - "Делай Данс" и "Братва"
Челнинский дуэт "Чаян Фамали" выпустил сразу два новых трека - "Делай Данс" и "Братва"
Бизнесмен Эрик Гафаров разогнал свой "Мерседес" на автотрассе М-7 до 250 километров в час
Часто про него стали писать. ПИАР?
23-летний мамадышец ограбил челнинку, сознательно желая получить уголовное наказание
В Татарстане прошел первый в истории фестиваль креативных санок "SunnyФЕСТ"
солнцехвест, творчески некреативный.
Челнинский дуэт "Чаян Фамали" выпустил сразу два новых трека - "Делай Данс" и "Братва"
23-летний мамадышец ограбил челнинку, сознательно желая получить уголовное наказание
умом Россию не понять - парадокс!
Насильник четырехлетней девочки из Татарстана выйдет на свободу в 72 года. Он получил 16 лет
такого заживо в крематорий!
23-летний мамадышец ограбил челнинку, сознательно желая получить уголовное наказание
Бизнесмен Эрик Гафаров разогнал свой "Мерседес" на автотрассе М-7 до 250 километров в час
В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД
28 января. "Алло, Владимир? Это Трамп..." Сегодня президенты в первый раз поговорят по телефону
Челнинский дуэт "Чаян Фамали" выпустил сразу два новых трека - "Делай Данс" и "Братва"