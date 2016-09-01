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Авто 00:09 0
'РариТЭК' представил новинку - газомоторный 'КАМАЗ' для сбора металлолома

"РариТЭК" представил новинку - газомоторный "КАМАЗ" для сбора металлолома

Про деньги 00:06 0
'Объединение строительных компаний' задолжало в бюджет города более миллиона рублей

"Объединение строительных компаний" задолжало в бюджет города более миллиона рублей

Официоз 00:04 0
Пенсионеры могут общаться с Пенсионным фондом, не выходя из дома

Пенсионеры могут общаться с Пенсионным фондом, не выходя из дома

Спорт 09 Января 0
На 7 этапе ралли 'Африка Эко Рейс' Андрей Каргинов оказал помощь Куприянову и потерял время

На 7 этапе ралли "Африка Эко Рейс" Андрей Каргинов оказал помощь Куприянову и потерял время

Новости 09 Января 0
Полиция ищет пропавших подростков: Кто видел 16-летнего Даниса и 15-летнюю Анастасию? (фото)

Полиция ищет пропавших подростков: Кто видел 16-летнего Даниса и 15-летнюю Анастасию? (фото)

Новости 09 Января 0
62-летний челнинец отмечал получение пенсии, а затем сгорел в своей кровати

62-летний челнинец отмечал получение пенсии, а затем сгорел в своей кровати

Криминал 09 Января 4
Умершая в Набережных Челнах 16-летняя школьница принимала таблетки для похудения

Умершая в Набережных Челнах 16-летняя школьница принимала таблетки для похудения

Авто 09 Января 2
На трассе в Башкирии легковушка врезалась в фуру из Татарстана. Видео не для слабонервных

На трассе в Башкирии легковушка врезалась в фуру из Татарстана. Видео не для слабонервных

Общество 09 Января 5
Челнинец придумал, как использовать груды снега - ими перегородили въезд машин в сквер

Челнинец придумал, как использовать груды снега - ими перегородили въезд машин в сквер

Новости 09 Января 0
Аэропорт Бегишево принял за год 380 997 пассажиров

Аэропорт Бегишево принял за год 380 997 пассажиров

Авто 09 Января 0
В Татарстане водитель 'ВАЗ-2114', став свидетелем ДТП, через 100 метров сам угодил в аварию (видео)

В Татарстане водитель "ВАЗ-2114", став свидетелем ДТП, через 100 метров сам угодил в аварию (видео)

Спорт 09 Января 0
Седьмой этап ралли «Дакар» сокращен вдвое: спецучасток из-за ливней сократили до 161 километра

Седьмой этап ралли «Дакар» сокращен вдвое: спецучасток из-за ливней сократили до 161 километра

Официоз 09 Января 0
Наиль Магдеев или Ринат Абдуллин: кто-то из них завтра будет принимать челнинцев

Наиль Магдеев или Ринат Абдуллин: кто-то из них завтра будет принимать челнинцев

Криминал 09 Января 0
Шесть ноутбуков в одной квартире – это уже «игровая зона»

Шесть ноутбуков в одной квартире – это уже «игровая зона»

Криминал 09 Января 0
На трассе М-7 задержали 2 молодых людей, которые везли из Челнов в Казань 1,5 кг наркотиков

На трассе М-7 задержали 2 молодых людей, которые везли из Челнов в Казань 1,5 кг наркотиков

Новости 09 Января 0
В больницы России стали поступать экзоскелеты для инвалидов-колясочников (видео)

В больницы России стали поступать экзоскелеты для инвалидов-колясочников (видео)

Общество 09 Января 0
76% опрошенных челнинцев довольны тем, как они встретили Новый год

76% опрошенных челнинцев довольны тем, как они встретили Новый год

Официоз 09 Января 0
Для получения денег по программе 'Материнский капитал' у россиян есть еще 2 года

Для получения денег по программе "Материнский капитал" у россиян есть еще 2 года

Официоз 09 Января 2
Пенсионерам выплатят по 5000 рублей с 13 по 28 января (график доставки)

Пенсионерам выплатят по 5000 рублей с 13 по 28 января (график доставки)

Новости 09 Января 0
Ночью в поселке Орловка 38-летний челнинец провалился в снег и получил сильное обморожение

Ночью в поселке Орловка 38-летний челнинец провалился в снег и получил сильное обморожение

Официоз 09 Января 0
ЗАГС по просьбе челнинцев 217 раз обращался к иностранным государствам

ЗАГС по просьбе челнинцев 217 раз обращался к иностранным государствам

Про деньги 09 Января 0
За землю в парке Победы предприниматель Александр Ткачёв будет судиться

За землю в парке Победы предприниматель Александр Ткачёв будет судиться

Официоз 09 Января 0
Рафаиль Киямов о дорогах и уборке снега: 'Ездить можно, но качество не удовлетворяет'

Рафаиль Киямов о дорогах и уборке снега: "Ездить можно, но качество не удовлетворяет"

Общество 09 Января 0
В Набережных Челнах за год родилось 52% мальчиков

В Набережных Челнах за год родилось 52% мальчиков

Новости 09 Января 0
Исчез заявитель, обвинивший лифтовиков и коммунальщиков в нарушении закона

Исчез заявитель, обвинивший лифтовиков и коммунальщиков в нарушении закона

Про деньги 09 Января 2
ЖСК 'Дом 58/02' попытался вернуть 15 миллионов рублей, вложенных в строительство дома

ЖСК "Дом 58/02" попытался вернуть 15 миллионов рублей, вложенных в строительство дома

Официоз 09 Января 0
Наиль Магдеев: 'В январе-феврале пройдут отчеты исполкома и встречи с населением по итогам года'

Наиль Магдеев: "В январе-феврале пройдут отчеты исполкома и встречи с населением по итогам года"

Про деньги 08 Января 4
Клиенты 'Татфондбанка' собираются украсить елку в Казани неисполненными желаниями

Клиенты "Татфондбанка" собираются украсить елку в Казани неисполненными желаниями

Авто 08 Января 0
32-летний житель Татарстана попал в ДТП в Башкирии - скончались три его пассажира

32-летний житель Татарстана попал в ДТП в Башкирии - скончались три его пассажира

Спорт 08 Января 0
На 6 этапе ралли 'Африка Эко Рейс' в классе грузовиков первыми финишировали Каргинов и Куприянов

На 6 этапе ралли "Африка Эко Рейс" в классе грузовиков первыми финишировали Каргинов и Куприянов

Новости 08 Января 0
Коммунальщики в Набережных вышли на розыск пропавшего парня

Коммунальщики в Набережных вышли на розыск пропавшего парня

Новости 08 Января 2
В Набережных Челнах второй день ведётся розыск Азата Сулейманова, пропавшего за считанные минуты

В Набережных Челнах второй день ведётся розыск Азата Сулейманова, пропавшего за считанные минуты

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Новости 00:12 0
Умершая 16-летняя челнинка принимала таблетки для похудения несколько лет

Умершая 16-летняя челнинка принимала таблетки для похудения несколько лет

Стали известны подробности смерти 16-летней девушки, которая, по предварительным данным, скончалась после длительного приема таблеток для похудания. Первые следственные действия показали, что девушка не покончила с собой.
Про деньги 08 Января 10
Запрет пива в баллонах более 1,5 литра обойдется компании 'Булгарпиво' в 300 млн. рублей

Запрет пива в баллонах более 1,5 литра обойдется компании "Булгарпиво" в 300 млн. рублей

1 января вступают в силу поправки в российском законе, запрещающие производство и оптовую продажу алкоголя в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра. А запрет на торговлю пивом в таре более "полторашек" в розницу начнет действовать с 1 июля 2017 года. О том, как подготовилось к этим нововведениям ОАО "Булгарпиво", "Челны ЛТД" рассказал гендиректор компании Руслан Якушев.
Официоз 05 Января 16
Уборка снега в Набережных Челнах ведется в авральном режиме, но мешают припаркованные машины

Уборка снега в Набережных Челнах ведется в авральном режиме, но мешают припаркованные машины

По ночам со снегом воюют 60 снегоуборочных машин - убирается снег с разворотов, перекрестков и заездов на местные проезды. Сегодня ночью будет вестись уборка снега на местных дорогах в 11, 27 и 62 комплексах. Завтра днем спецтехника выйдет на бульвар Юных Ленинцев, а также на проезды вдоль 16 и 32 комплексов.
Новости 04 Января 0
Выброшенные новогодние елки прорастут цветами

Выброшенные новогодние елки прорастут цветами

Ежегодно после новогодних праздников в Горзеленхоз поступает около 100 тысяч деревьев, отслуживших свое в качестве новогодних елок. Здесь их мельчат и утрамбовывают в бурты, где погода и время перерабатывают их в перегной.
Авто 04 Января 0
«Если последует команда, будем бить автомобили»

«Если последует команда, будем бить автомобили»

Челнинские водители «скорой» и пожарных машин не таранят припаркованные автомобили, мешающие проезду во дворах. Однако готовы это делать в экстренных ситуациях. Правда, только в том случае, если не придется выплачивать ущерб из собственного кармана.
Общество 30 Декабря 3
'Гриппозные' и 'отравленные' мандарины оказались злой сказкой

"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой

По соцсетям и мессенджерам активно разлетаются слухи о том, что то в одном, то в другом российском городе происходит массовое отравление мандаринами. В одном случае фигурируют китайские мандарины, в других случаях… гриппозные: якобы мандарины заражены вирусом гриппа и страдают от него в первую очередь дети. В городе Набережные Челны народная молва «уложила» в инфекционную больницу семь несовершеннолетних.
Официоз 29 Декабря 15
Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»

Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»

Глава исполкома города Набережные Челны назвал тех, кто торгует «паленой водкой». А представители контролирующих служб привели цифры, из которых следует, что челнинцы стали чаще выпивать и совершать «пьяные» преступления. Для торговли подделывают абсолютно все известные марки, в том числе армянские и дагестанские коньяки, популярную водку, виски, текилу, ром и т.д. Причем делают это так искусно, что визуально не отличишь. Отличие может показать только экспертиза.
Авто 29 Декабря 0
«Газовый КАМАЗ» на AfricaEcoRace 2017: Новый бампер и новые шины

«Газовый КАМАЗ» на AfricaEcoRace 2017: Новый бампер и новые шины

Сегодня команда «КАМАЗ-мастер» будет проходить административные проверки и техническую инспекцию на ралли-марафоне AfricaEcoRace 2017. Газовый КАМАЗ на этой гонке прошёл модернизацию.
Новости 29 Декабря 0
Детсадам посоветовали закупать вместо санок альбомы и карандаши

Детсадам посоветовали закупать вместо санок альбомы и карандаши

За канцелярские товары родители дошкольников не обязаны платить дополнительно. К такому выводу пришли «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан» и республиканская комиссия по борьбе с коррупцией в сфере образования.
Криминал 28 Декабря 3
Старый отец ударил ножом в спину 50-летнего неработающего сына. Тот выжил

Старый отец ударил ножом в спину 50-летнего неработающего сына. Тот выжил

Когда нетрезвый мужчина явился домой и начал скандалить с матерью, 77-летний челнинец схватился за нож и ударил сына несколько раз в спину. Затем сам же вызвал «скорую помощь» и полицию.
Общество 28 Декабря 0
Самый - самый

Самый - самый

Как известно, рекорды, установленные людьми в различных областях деятельности, заносятся в Книгу рекордов Гиннесса или в ее российский аналог - Книгу рекордов России. Редакция "Челны ЛТД" перелистала обе эти книги и нашла рекорды, установленные в Татарстане. Набережные Челны упоминаются в них пока лишь два раза...
Общество 28 Декабря 17
Марат Бариев: «Если не принимать на КАМАЗ молодежь, завтра у завода будут большие проблемы»

Марат Бариев: «Если не принимать на КАМАЗ молодежь, завтра у завода будут большие проблемы»

Депутат Госдумы встретился в городе Набережные Челны с активом работающей молодежи. На ней выяснилось, что пенсионеров у насх обслуживают 150 молодых людей, многие члены Совета молодых педагогов в 24-25 лет уже работают заместителями директоров и директорами школ. Но самого депутата больше занимала кадровая ситуация на крупнейшем предприятии города.
Про деньги 28 Декабря 2
«Налоги нельзя менять как минимум 10 лет!»

«Налоги нельзя менять как минимум 10 лет!»

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о реформе налоговой системы, которая начнет обсуждаться в 2017 году. Ранее Минфин заявлял, что в России непропорционально высокая нагрузка на фонд оплаты труда. Речь, видимо, пойдет о снижении страховых взносов и одновременном повышении НДС. А также, возможно, о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Корреспондент газеты "Челны ЛТД" обсудил эти предложения с деловыми людьми...
Новости 27 Декабря 0
ALPINA – интерьер вашей мечты

ALPINA – интерьер вашей мечты

Новый год - это время, когда все ждут чудесных превращений. И даже взрослым, как детям, хочется поверить в сказку: в то, что Золушка превратится в прекрасную принцессу, а тыква - в золоченую карету, на которой ее привезут во дворец... Только мамы и папы, в отличие от детей, могут сделать сказку былью: детскую комнату превратить в сказочный уголок, и всю квартиру в - блестящий и уютный мир, где все будет дышать свежестью и радовать глаз современными оттенками, а белоснежный потолок будет уносить ввысь. Словом, ремонт поможет изменить ваш мир до неузнаваемости, если воспользоваться современными материалами, которые сегодня есть на строительном рынке.
Общество 27 Декабря 13
«Геннадий Харитонов должен покинуть свой пост!»

«Геннадий Харитонов должен покинуть свой пост!»

Главу Малошильнинского поселения в Казани поощрили ключами от автомобиля «Шевроле-Нива». Это событие ввергло в шок жителей поселения, утверждает депутат Совета Малошильнинского поселения Роман Ваганов. Потому, что несколькими днями ранее в суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Геннадия Харитонова. Глава поселения по-своему комментирует эти утверждения...
Спорт 26 Декабря 2
На Майдане спортклуб 'Снежные барсы' организовал в Набережных Челнах лыжно-биатлонный комплекс

На Майдане спортклуб "Снежные барсы" организовал в Набережных Челнах лыжно-биатлонный комплекс

30 декабря в парке "Прибрежный" состоятся городские соревнования по лыжным гонкам «Классический спринт» на призы этого спортклуба. И к этому событию приурочено официальное открытие нового комплекса. Пока он оснащен 50 парами лыж и лазерными винтовками.
Новости 25 Декабря 14
В Набережных Челнах открылся детский город профессий «Кидспейс»

В Набережных Челнах открылся детский город профессий «Кидспейс»

Это фактически город, в котором живут и работают дети. Челнинцам, которым исполнилось от 4 до 14 лет, здесь выдают паспорта, они обучаются той или иной профессии, работают и зарабатывают. В этом городе действует своя валюта, работают банки, мастерские, магазины, салоны связи. Есть полиция, служба спасения, больница, ферма. Каждое из учреждений и предприятий в детском городе называется «станция». Это лишь уменьшенная копия самых настоящих взрослых предприятий и учреждений.
Про деньги 23 Декабря 11
Прокурор города спросит у «Татфондбанка»: Куда исчезли платежи челнинских клиентов?

Прокурор города спросит у «Татфондбанка»: Куда исчезли платежи челнинских клиентов?

Сегодня на встрече в ТПП предприниматели жаловались на то, что многие их подрядчики поставили продукцию, им через «Татфондбанк» её оплатили, и эти платежи имеют статус «исполнено банком». Но деньги застряли на корреспондентском счету и до адресата не дошли. Партнеры сейчас обвиняют компании в мошенничестве. Хотя мошенником в данном случае является банк, который принял деньги, но свои обязательства не выполнил. Деловые люди спросили - принимает ли прокуратура подобные заявления. Александр Евграфов ответил утвердительно. И согласился, что в таком случае надо спрашивать с банка. А Юрий Петрушин предостерег бизнесменов от написания заявлений о переводе денег со счета банка на расчетный счет клиента...
Общество 23 Декабря 10
Депутаты Госдумы РФ поддержали законопроект об организации платных стоянок во дворах домов

Депутаты Госдумы РФ поддержали законопроект об организации платных стоянок во дворах домов

В апреле этого года был внесен проект закона, который даст возможность местным властям вводить безальтернативный платный въезд в центр города, устанавливать свободные тарифы за проезд по автомобильным дорогам и организовывать платные парковочные места во дворах жилых домов.
Про деньги 22 Декабря 5
Что делать, если налоговый платеж и платеж от заказчика зависли на счете «Татфондбанка»?

Что делать, если налоговый платеж и платеж от заказчика зависли на счете «Татфондбанка»?

Закончилась встреча предпринимателей-клиентов «Татфондбанка» с бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым и министром экономики РТ Артемом Здуновым. Встреча прошла в министерстве экономики РТ с участием руководителей и представителей Фонда микрофинансирования, ресурсоснабжающих организаций, налоговой инспекции, Гарантийного фонда РТ, банков ВТБ24 и «Ак Барс Банк».
Про деньги 22 Декабря 2
Пенсионер Раиф Хисматов: 'Я не получал этих денег!'

Пенсионер Раиф Хисматов: "Я не получал этих денег!"

Бывший военком города Набережные Челны, а ныне конкурсный управляющий компании «Форсаж» Анас Садыков пытается взыскать в суде 12 миллионов рублей. 48 ответчиков утверждают, что никогда не брали этих денег, а должниками стали из-за утечки персональных данных.
Общество 21 Декабря 4
Наиль Магдеев о 'письмах Сергея Яковлева': 'Мы возвращаем земли городу, и кому-то это не нравится'

Наиль Магдеев о "письмах Сергея Яковлева": "Мы возвращаем земли городу, и кому-то это не нравится"

На прошедшей сегодня пресс-конференции редакция "Челны ЛТД" попросила мэра города Набережные Челны высказать свое мнение по поводу недавнего письма предпринимателя и депутата горсовета Сергея Яковлева президенту, правительству страны и руководству партии "Единая Россия". И дать оценку тем фактам, которые в нем приведены, и в которых, по мнению Яковлева, есть коррупционная составляющая. В частности, речь шла о том, что руководство города препятствует строительству детского центра в парке Победы на участке частной земли, принадлежащей бизнесмену Александру Ткачеву. А также создает проблемы в работе предприятия "Бимет", которое имеет земельный участок в престижном микрорайоне и не может продлить его аренду, несмотря на то, что там построены несколько его промышленных объектов.
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Автор петиции об избиении парня в Альметьевске извинилась перед армянской диаспорой

2017-01-09 22:28:11
Да  будет кара тому  армяну, что избил за ...

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Почему до сих пор нет официального сообщения от властных ...

Клиенты "Татфондбанка" собираются украсить елку в Казани неисполненными желаниями

2017-01-09 21:45:34
Их все равно заставят отдавать кредиты. Или новая ...

Уборка снега в Набережных Челнах ведется в авральном режиме, но мешают припаркованные машины

2017-01-09 21:18:54
Ясно и понятно.Для того чтобы убрать снег чтобы он не мешал ...

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2017-01-09 20:46:29
Интересно что произошло с теми кто брал кредит или ипотеку ...

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2017-01-09 18:51:49

Но почему-то не ездят. Загадка просто.

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2017-01-09 18:02:36
Зато модно и круто, насмотревшись американщины, наедать ...

Умершая в Набережных Челнах 16-летняя школьница принимала таблетки для похудения

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...и когда закончится похудыринговая истерия? Пора бы уже ...

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утерян темно-коричневый кошелек с документами на имя Мушкин ...

Запрет пива в баллонах более 1,5 литра обойдется компании "Булгарпиво" в 300 млн. рублей

2017-01-09 17:02:40

Что денег хватает только на боярышник?

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вот как раз с машин все дерьмо и валится на газоны и ...

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2017-01-09 16:32:33

может, суицид...
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Умершая в Набережных Челнах 16-летняя школьница принимала таблетки для похудения

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Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
Общество 01 Декабря 55
Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Житель Нижнекамска Вадим Грац разместил на портале "Ю Туб" видеоролик, в котором заявил, что таких уроков слишком много.
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В Набережных Челнах открылся детский город профессий «Кидспейс»

В Набережных Челнах открылся детский город профессий «Кидспейс»

Это фактически город, в котором живут и работают дети. Челнинцам, которым исполнилось от 4 до 14 лет, здесь выдают паспорта, они обучаются той или иной профессии, работают и зарабатывают. В этом городе действует своя валюта, работают банки, мастерские, магазины, салоны связи. Есть полиция, служба спасения, больница, ферма. Каждое из учреждений и предприятий в детском городе называется «станция». Это лишь уменьшенная копия самых настоящих взрослых предприятий и учреждений.
Новости 30 Ноября 16
На Центральной построят еще один гипермаркет «Эссен». Авторам проекта придется «ужать» его размеры

На Центральной построят еще один гипермаркет «Эссен». Авторам проекта придется «ужать» его размеры

В поселке ГЭС в районе остановки «Центральная» между зданиями супермаркета «Челны-хлеб» и недействующего клуба «Фараон» будет построен крупный торгово-офисный центр этой торговой сети. Проект утвердили на заседании градостроительного совета города Набережные Челны.
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