Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах: приглашаем за интересными покупками!
Порядок оплаты ОДН изменится уже с февраля. Но на многие вопросы пока нет ответов
В Набережных Челнах установят памятник жертвам сталинских репрессий
Ремонт Московского проспекта: Предложения ГИБДД
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Официоз 03 Февраля 0
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Про деньги 03 Февраля 2
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Авто 03 Февраля 3
Официоз 03 Февраля 3
Авто 03 Февраля 2
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Общество 02 Февраля 7
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Общество 01 Февраля 2
Градостроительный совет: «Можно ли очистить озеро у поселка «Чаллы Яр?»Эскиз проекта второй очереди этого жилого поселка у архитекторов и чиновников вызвал повышенное внимание. Авторы проекта, изучив территорию с помощью беспилотника, решили, что здесь на 27 гектарах земли нужно строить в основном одно- и двухэтажные дома, а планировка района должна быть увязана с озером. Но есть вопрос – хватит ли денег у застройщика, чтобы превратить карьерный водоем в озеро, очистить дно, вывезти мусор.
Новости 01 Февраля 16
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянкеРуководители исполкома города Набережные Челны получили данные, из которых следует, что частные перевозчики выпускают на линию гораздо больше машин, чем прописано в конкурсной документации. Были приведены расчеты по каждому маршруту, подтверждающие эту информацию. В понедельник в горисполкоме было проведено совещание, во время которого от частных перевозчиков потребовали сократить количество автобусов.
Про деньги 01 Февраля 19
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» и депутат горсовета Олег Афанасьев озвучил редакции «Челны ЛТД» позицию крупнейшего предприятия города по поводу финансирования трамвайных перевозок на заводы. Ранее наша газета сообщала о том, что автогигант с 2017 года планировал отказаться от финансирования заводских маршрутов. Пока стороны достигли компромисса на ближайшее время — никаких изменений в трамвайных рейсах до 1 апреля не последует. Ежедневно камазовскими маршрутами на 30 вагонах пользуются 12.5 тысяч горожан.
Новости 31 Января 0
Криминал 31 Января 0
Криминал 31 Января 11
Как задерживали с взяткой доцента КФУ (видео МВД). Комментарий директора института ГаниеваСтали известны подробности задержания 44-летнего доцента кафедры экономики предприятий и организаций при получении взятки. Группа студентов собрала доценту 32 тысячи рублей. В институте напоминают – с 2013 года аудитории, в которых проводятся экзамены, оборудованы видеокамерами.
Спорт 31 Января 0
Жители Татарстана смогут вживую увидеть игру Криштиану Роналду - начали выдачу паспортов болельщикаС 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи состоятся матчи Кубка конфедераций ФИФА, который проводится в стране, которая организует грядущий чемпионат мира по футболу. В столице Татарстана пройдет несколько матчей Кубка: 18 июня сборная Португалии сыграет против сборной Мексики, а 24 июня - сборная России против тех же мексиканцев.
Новости 31 Января 2
Сергей Крайнов: «Счета за жилищный ОДН население должно получить уже в феврале!»При расчете платы за электроэнергию площади мест общего пользования должны учитываться без чердаков и подвалов. Население платит только за освещение лестничных клеток, напомнил сегодня коммунальщикам руководитель жилищной инспекции в Татарстане. Как теперь быть в домах, где ОДН благодаря усилиям старших по домам сведен практически к нулю? Ведь собственники этих домов плату за ОДН получат большую, чем сейчас! Как быть с теми, кто забывает передавать показания квартирных приборов учета? На эти вопроса ответов пока нет…
Про деньги 31 Января 0
Эльдар Тимергалиев: «В начале февраля в ТОСЭР появится 7-й резидент – производитель арматуры»Китайская компания подыскивает в городе Набережные Челны площади для размещения гальванического производства. Австрийская компания «Фишер» выбирает площадку для производства лыж и смотрит, где условия лучше – в Татарстане или Нижнем Новгороде. А челнинский производитель готовится выпускать спортивную одежду и экипировку. Заместитель руководителя исполкома города по вопросам развития Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Эльдар Тимергалиев ответил на вопросы "Челны ЛТД".
Новости 30 Января 0
Криминал 30 Января 0
Новости 30 Января 3
«Первый гость» бэби-бокса в Набережных Челнах. Что с ним будет дальше?В пятницу вечером в Камском детском медицинском центре сработал сигнал беби-бокса о том, что сюда положили ребенка. Впервые за три года существования беби-бокса сигнал оказался подлинным. Вскоре в КДМЦ съехались специалисты инспекции по делам несовершеннолетних, органов опеки, следственного комитета, прокуратуры, полиции...
Авто 30 Января 2
Верховный суд РФ: водителя нельзя наказывать, если он уехал с места ДТП, но потом вернулсяВ высшей судебной инстанции поддержали водителя, указав в своем решении, что оснований для вывода об оставлении места ДТП не имеется. Да, он нарушил требования пункта 2.5 ПДД, выражающееся в немедленной остановке автомобиля, включения аварийной сигнализации и в выставлении знака аварийной остановки. Но за это его можно привлечь только к штрафу в 1 тысячу рублей.
Официоз 28 Января 1
Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 годуПремьер-министр РТ Ильдар Халиков подписал постановление "О прогнозном плане приватизации имущества Республики Татарстан на 2017 год". В документе отмечается, что приватизация направлена на повышение эффективности управления госимуществом и его доходности. Татарстан планирует продавать акции компаний "Нижнекамскшина", "Казанский оптико-механический завод", предприятий из Бугульмы и Елабуги.
Новости 28 Января 3
Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцемСейчас в России производятся протезы, которые имеют ограниченные возможности. Они способны сгибаться лишь в нескольких местах. И большинство зарубежных аналогов работают по принципу, когда сгибаются только все пальцы одновременно. Компания «Интерактивные системы» создает протез, который основан на управлении посредством регистрации импульсов мышц и электрической активности головного мозга каждым пальцем в отдельности. Сейчас компания ищет человека для испытаний…
Про деньги 27 Января 20
107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил план поддержки промышленности на 2017 год, который предполагает выделение на эту цель до 107,5 млрд. рублей. Челнинские промышленники комментируют планы правительства: «Адресатов выбрали верно. Но денег нужно в разы больше.»
Криминал 26 Января 4
24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательствВ Набережночелнинском суде вынесен приговор челнинцу, который в порыве ярости убил собутыльника из-за сексуальных домогательств. 24-летний житель общежития в поселке ЗЯБ зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Шаг был опрометчивым, поскольку в общежитии про соседа ходили слухи - дескать, у него нетрадиционная сексуальная ориентация, он пристает к мужчинам. Но парень, видимо, решил, что к нему, семейному человеку, который жил в общежитии с женой и маленьким ребенком, тот не посмеет приставать. Однако вечер пошел по другому сценарию…
Про деньги 26 Января 0
Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителейЕсли бы производителей было больше, они бы конкурировали, и цена бы уменьшилась. Но с учетом того, что пока в городе один производитель, который производит 700-800 буханок в сутки, он может поставить любую цену. И все равно будут брать. В Москве такой хлеб стоит 150-180 рублей. И люди покупают. Больным с сахарным диабетом простое мучное нельзя, а этот хлеб сахар в крови снижает.
Новости 25 Января 0
«РариТЭК» приготовил автобусы «Нефаз» для обслуживания чемпионата мира по футболу - 2018
С 31 марта алкоголь в Челнах можно продавать только в торговых павильонах не менее 50 кв. м
С 31 марта алкоголь в Челнах можно продавать только в торговых павильонах не менее 50 кв. м
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке
На автотрассе М-7 грузовик "Урал" без тормозов врезался в легковушку - погибли два человека
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке
Суд разобрался в деталях массовой драки возле кафе «Дуслык»
Челнинец заработал на торговле валютой 3.1 миллиона за 4 месяца. Но это – редкий случай
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке
После скандала с Фаридом Киямовым "ПАД" вновь закупает топливо на 14.9 миллиона рублей
Глава Федерации лыжников и биатлонистов РТ Ильшат Фардиев выделяет на призы в марафоне 1.35 млн. руб
Какая автошкола учит лучше
Почему в рейтинге не все автошколы?
С 31 марта алкоголь в Челнах можно продавать только в торговых павильонах не менее 50 кв. м
На автотрассе М-7 грузовик "Урал" без тормозов врезался в легковушку - погибли два человека
Чтоб не отказали тормоза ТО надо делать вовремя!
«РариТЭК» приготовил автобусы «Нефаз» для обслуживания чемпионата мира по футболу - 2018
Глава Федерации лыжников и биатлонистов РТ Ильшат Фардиев выделяет на призы в марафоне 1.35 млн. руб
Тариф уже поднял или подождет немного?