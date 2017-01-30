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Официоз 21:33 0
ФСБ будет охранять границу России и Белоруссии. Белорусы ввели безвизовый въезд для граждан 80 стран

ФСБ будет охранять границу России и Белоруссии. Белорусы ввели безвизовый въезд для граждан 80 стран

Общество 18:02 2
Трехэтажные дома у 62-го комплекса и Орловки предложили «вписать в местность»

Трехэтажные дома у 62-го комплекса и Орловки предложили «вписать в местность»

Общество 17:24 7
Проект строительства 17-этажки у парка Победы пока отвергнут: Квартиры на первом этаже будут темными

Проект строительства 17-этажки у парка Победы пока отвергнут: Квартиры на первом этаже будут темными

Официоз 15:22 2
Новые профессии для 220 челнинок, ухаживающих за детьми до 3 лет, обойдутся бюджету в 2.9 миллиона

Новые профессии для 220 челнинок, ухаживающих за детьми до 3 лет, обойдутся бюджету в 2.9 миллиона

Официоз 14:47 0
В апреле жители Набережных Челнов смогут смотреть круглосуточный телеканал «Татарстан-24»

В апреле жители Набережных Челнов смогут смотреть круглосуточный телеканал «Татарстан-24»

Про деньги 14:41 0
Разработчики симкомата ждут внесения изменений в закон, но уже заключили контракты на 500000$

Разработчики симкомата ждут внесения изменений в закон, но уже заключили контракты на 500000$

Криминал 13:48 0
Драка 2 молодых водителей после аварии стала поводом для возбуждения уголовного дела

Драка 2 молодых водителей после аварии стала поводом для возбуждения уголовного дела

Про деньги 12:16 0
Выпуск облигаций проблемного банка «Пересвет» может спасти «Татфондбанк»

Выпуск облигаций проблемного банка «Пересвет» может спасти «Татфондбанк»

Новости 12:11 0
В Татарстане школьник погиб из-за взорвавшегося отопительного котла - возбуждено уголовное дело

В Татарстане школьник погиб из-за взорвавшегося отопительного котла - возбуждено уголовное дело

Про деньги 11:55 0
'Тимер Банк' возобновил обслуживание своих карт. В банкоматах пока наличные не выдают

"Тимер Банк" возобновил обслуживание своих карт. В банкоматах пока наличные не выдают

Авто 10:40 0
Новый газомоторный «Нефаз» загорелся во время движения, не доехав до Литейного завода

Новый газомоторный «Нефаз» загорелся во время движения, не доехав до Литейного завода

Про деньги 10:30 0
McDonald's собирается организовать доставку гамбургеров через онлайн-заказы. Сроки не называются

McDonald's собирается организовать доставку гамбургеров через онлайн-заказы. Сроки не называются

Авто 10:04 4
Пьяный водитель врезался в Казани в машину скорой помощи - погиб человек, пострадали медики

Пьяный водитель врезался в Казани в машину скорой помощи - погиб человек, пострадали медики

Авто 09:38 0
На пешеходных переходах в Набережных Челнах за сутки были сбиты три пешехода

На пешеходных переходах в Набережных Челнах за сутки были сбиты три пешехода

Официоз 09:19 0
Благодаря выдаче жилищных грантов правительства Татарстана в КДМЦ приехали работать 24 врача

Благодаря выдаче жилищных грантов правительства Татарстана в КДМЦ приехали работать 24 врача

Официоз 08:39 2
Ресторан «Бургер Кинг» не разрешили ставить напротив «Торгового квартала»

Ресторан «Бургер Кинг» не разрешили ставить напротив «Торгового квартала»

Новости 08:34 0
Под магазин на Казанском проспекте исполком отвел «федеральную землю». Проект пока не утвердили

Под магазин на Казанском проспекте исполком отвел «федеральную землю». Проект пока не утвердили

Новости 08:27 2
Каким будет Московский проспект: Предложения ГИБДД

Каким будет Московский проспект: Предложения ГИБДД

Новости 08:19 0
Челнинская компания разработала пусковые агрегаты для истребителей «Сухой»

Челнинская компания разработала пусковые агрегаты для истребителей «Сухой»

Новости 08:13 0
В детсадах Набережных Челнов не будут менять режим и вводить платные группы

В детсадах Набережных Челнов не будут менять режим и вводить платные группы

Новости 31 Января 0
Набережные Челны, встречайте Всероссийскую ярмарку!

Набережные Челны, встречайте Всероссийскую ярмарку!

Новости 31 Января 48
В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

Новости 31 Января 0
Жители 36 комплекса могут уехать в поселок ГЭС со своих автобусных остановок

Жители 36 комплекса могут уехать в поселок ГЭС со своих автобусных остановок

Авто 31 Января 4
Пробка у «Автостанции»: Водитель легковушки сбил на «зебре» 45-летнего челнинца

Пробка у «Автостанции»: Водитель легковушки сбил на «зебре» 45-летнего челнинца

Скандалы 31 Января 4
Казанец не смог выиграть автомобиль в розыгрыше 'Магнит Косметик': 'Завтра едем в прокуратуру!'

Казанец не смог выиграть автомобиль в розыгрыше "Магнит Косметик": "Завтра едем в прокуратуру!"

Про деньги 31 Января 0
Почему банкиры просят ЦБ РФ не переводить обслуживание бюджетников на карты «Мир»

Почему банкиры просят ЦБ РФ не переводить обслуживание бюджетников на карты «Мир»

Новости 31 Января 0
Первый день февраля челнинцев встретит морозной погодой - до 26 градусов

Первый день февраля челнинцев встретит морозной погодой - до 26 градусов

Общество 31 Января 2
Жители Татарстана стали потреблять больше молочных продуктов. А соседи на них стали экономить

Жители Татарстана стали потреблять больше молочных продуктов. А соседи на них стали экономить

Про деньги 31 Января 0
На поддержку предпринимательства Правительство РФ выделило Татарстану более 248 млн рублей

На поддержку предпринимательства Правительство РФ выделило Татарстану более 248 млн рублей

Новости 31 Января 0
В феврале 'КАМАЗ' будет работать по пятидневной рабочей неделе

В феврале "КАМАЗ" будет работать по пятидневной рабочей неделе

Культура 31 Января 2
На прошлом концерте в Набережных Челнах Баста подрался. Теперь он вновь едет к нам (видео)

На прошлом концерте в Набережных Челнах Баста подрался. Теперь он вновь едет к нам (видео)

Спорт 31 Января 0
Велогонщик Айдар Закарин выходит на старт гонки 'Вуэльта Валенсия' в Испании

Велогонщик Айдар Закарин выходит на старт гонки "Вуэльта Валенсия" в Испании

Подробности
Общество 11:31 2
Градостроительный совет: «Можно ли очистить озеро у поселка «Чаллы Яр?»

Градостроительный совет: «Можно ли очистить озеро у поселка «Чаллы Яр?»

Эскиз проекта второй очереди этого жилого поселка у архитекторов и чиновников вызвал повышенное внимание. Авторы проекта, изучив территорию с помощью беспилотника, решили, что здесь на 27 гектарах земли нужно строить в основном одно- и двухэтажные дома, а планировка района должна быть увязана с озером. Но есть вопрос – хватит ли денег у застройщика, чтобы превратить карьерный водоем в озеро, очистить дно, вывезти мусор.
Новости 08:23 11
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке

«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке

Руководители исполкома города Набережные Челны получили данные, из которых следует, что частные перевозчики выпускают на линию гораздо больше машин, чем прописано в конкурсной документации. Были приведены расчеты по каждому маршруту, подтверждающие эту информацию. В понедельник в горисполкоме было проведено совещание, во время которого от частных перевозчиков потребовали сократить количество автобусов.
Про деньги 08:16 10
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» и депутат горсовета Олег Афанасьев озвучил редакции «Челны ЛТД» позицию крупнейшего предприятия города по поводу финансирования трамвайных перевозок на заводы. Ранее наша газета сообщала о том, что автогигант с 2017 года планировал отказаться от финансирования заводских маршрутов. Пока стороны достигли компромисса на ближайшее время — никаких изменений в трамвайных рейсах до 1 апреля не последует. Ежедневно камазовскими маршрутами на 30 вагонах пользуются 12.5 тысяч горожан.
Новости 31 Января 0
Интернет-магазин строительных товаров приглашает за покупками!

Интернет-магазин строительных товаров приглашает за покупками!

«Стройландия» - одна из крупнейших сетевых компаний российского рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома.
Криминал 31 Января 0
Смерть девочки в бассейне «Афина»: как это произошло

Смерть девочки в бассейне «Афина»: как это произошло

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спортивно-досугового центра «Афина».
Криминал 31 Января 8
Как задерживали с взяткой доцента КФУ (видео МВД). Комментарий директора института Ганиева

Как задерживали с взяткой доцента КФУ (видео МВД). Комментарий директора института Ганиева

Стали известны подробности задержания 44-летнего доцента кафедры экономики предприятий и организаций при получении взятки. Группа студентов собрала доценту 32 тысячи рублей. В институте напоминают – с 2013 года аудитории, в которых проводятся экзамены, оборудованы видеокамерами.
Спорт 31 Января 0
Жители Татарстана смогут вживую увидеть игру Криштиану Роналду - начали выдачу паспортов болельщика

Жители Татарстана смогут вживую увидеть игру Криштиану Роналду - начали выдачу паспортов болельщика

С 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи состоятся матчи Кубка конфедераций ФИФА, который проводится в стране, которая организует грядущий чемпионат мира по футболу. В столице Татарстана пройдет несколько матчей Кубка: 18 июня сборная Португалии сыграет против сборной Мексики, а 24 июня - сборная России против тех же мексиканцев.
Новости 31 Января 2
Сергей Крайнов: «Счета за жилищный ОДН население должно получить уже в феврале!»

Сергей Крайнов: «Счета за жилищный ОДН население должно получить уже в феврале!»

При расчете платы за электроэнергию площади мест общего пользования должны учитываться без чердаков и подвалов. Население платит только за освещение лестничных клеток, напомнил сегодня коммунальщикам руководитель жилищной инспекции в Татарстане. Как теперь быть в домах, где ОДН благодаря усилиям старших по домам сведен практически к нулю? Ведь собственники этих домов плату за ОДН получат большую, чем сейчас! Как быть с теми, кто забывает передавать показания квартирных приборов учета? На эти вопроса ответов пока нет…
Про деньги 31 Января 0
Эльдар Тимергалиев: «В начале февраля в ТОСЭР появится 7-й резидент – производитель арматуры»

Эльдар Тимергалиев: «В начале февраля в ТОСЭР появится 7-й резидент – производитель арматуры»

Китайская компания подыскивает в городе Набережные Челны площади для размещения гальванического производства. Австрийская компания «Фишер» выбирает площадку для производства лыж и смотрит, где условия лучше – в Татарстане или Нижнем Новгороде. А челнинский производитель готовится выпускать спортивную одежду и экипировку. Заместитель руководителя исполкома города по вопросам развития Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Эльдар Тимергалиев ответил на вопросы "Челны ЛТД".
Новости 30 Января 0
Челнинцев пугает снег на крышах

Челнинцев пугает снег на крышах

Обильные снегопады в Набережных Челнах вызвали у одного из наших читателей неожиданный даже для бывалых специалистов вопрос - когда управляющие компании начнут убирать снег с крыш домов. «Осадков много, как бы беды не вышло», - тревожится челнинка.
Криминал 30 Января 0
41-летний участник боев в Донбассе подозревается в убийстве директора строительной фирмы

41-летний участник боев в Донбассе подозревается в убийстве директора строительной фирмы

По результатам судебно- медицинской экспертизы мужчина признан невменяемым. Его дальнейшую судьбу определит суд.
Новости 30 Января 3
«Первый гость» бэби-бокса в Набережных Челнах. Что с ним будет дальше?

«Первый гость» бэби-бокса в Набережных Челнах. Что с ним будет дальше?

В пятницу вечером в Камском детском медицинском центре сработал сигнал беби-бокса о том, что сюда положили ребенка. Впервые за три года существования беби-бокса сигнал оказался подлинным. Вскоре в КДМЦ съехались специалисты инспекции по делам несовершеннолетних, органов опеки, следственного комитета, прокуратуры, полиции...
Авто 30 Января 2
Верховный суд РФ: водителя нельзя наказывать, если он уехал с места ДТП, но потом вернулся

Верховный суд РФ: водителя нельзя наказывать, если он уехал с места ДТП, но потом вернулся

В высшей судебной инстанции поддержали водителя, указав в своем решении, что оснований для вывода об оставлении места ДТП не имеется. Да, он нарушил требования пункта 2.5 ПДД, выражающееся в немедленной остановке автомобиля, включения аварийной сигнализации и в выставлении знака аварийной остановки. Но за это его можно привлечь только к штрафу в 1 тысячу рублей.
Официоз 28 Января 1
Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 году

Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 году

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков подписал постановление "О прогнозном плане приватизации имущества Республики Татарстан на 2017 год". В документе отмечается, что приватизация направлена на повышение эффективности управления госимуществом и его доходности. Татарстан планирует продавать акции компаний "Нижнекамскшина", "Казанский оптико-механический завод", предприятий из Бугульмы и Елабуги.
Новости 28 Января 2
Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцем

Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцем

Сейчас в России производятся протезы, которые имеют ограниченные возможности. Они способны сгибаться лишь в нескольких местах. И большинство зарубежных аналогов работают по принципу, когда сгибаются только все пальцы одновременно. Компания «Интерактивные системы» создает протез, который основан на управлении посредством регистрации импульсов мышц и электрической активности головного мозга каждым пальцем в отдельности. Сейчас компания ищет человека для испытаний…
Про деньги 27 Января 20
107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…

107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…

На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил план поддержки промышленности на 2017 год, который предполагает выделение на эту цель до 107,5 млрд. рублей. Челнинские промышленники комментируют планы правительства: «Адресатов выбрали верно. Но денег нужно в разы больше.»
Криминал 26 Января 4
24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

В Набережночелнинском суде вынесен приговор челнинцу, который в порыве ярости убил собутыльника из-за сексуальных домогательств. 24-летний житель общежития в поселке ЗЯБ зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Шаг был опрометчивым, поскольку в общежитии про соседа ходили слухи - дескать, у него нетрадиционная сексуальная ориентация, он пристает к мужчинам. Но парень, видимо, решил, что к нему, семейному человеку, который жил в общежитии с женой и маленьким ребенком, тот не посмеет приставать. Однако вечер пошел по другому сценарию…
Про деньги 26 Января 0
Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Если бы производителей было больше, они бы конкурировали, и цена бы уменьшилась. Но с учетом того, что пока в городе один производитель, который производит 700-800 буханок в сутки, он может поставить любую цену. И все равно будут брать. В Москве такой хлеб стоит 150-180 рублей. И люди покупают. Больным с сахарным диабетом простое мучное нельзя, а этот хлеб сахар в крови снижает.
Новости 25 Января 0
Экс-глава Тукаевской администрации: «В районе для работы нужны мигранты»

Экс-глава Тукаевской администрации: «В районе для работы нужны мигранты»

В Тукаевском районе проводят проверку республиканские эксперты по вопросам противодействия коррупции. Сегодня в здании районной администрации с предпринимателями встретились участники этой грппы - заместитель бизнес-омбудсмена РТ Артём Шарафутдинов и начальник отдела развития предпринимательства Минэкономики РТ Динар Шакиров. Шарафутдинов предложил присутствующим пройти анонимное анкетирование и сообщил - все, о чем будет идти разговор, «ляжет на стол» президенту Татарстана.
Про деньги 25 Января 0
Спор Чубайса и Грефа: Стоит ли вкладывать в России в солнечные панели и ветряные электростанции?

Спор Чубайса и Грефа: Стоит ли вкладывать в России в солнечные панели и ветряные электростанции?

Слова главы Роснано рисуют заманчивые перспективы перед инвесторами (к которым они, собственно, и обращены), тогда как председатель Сбербанка ориентируется на реалии сегодняшней жизни. И вот одна из них: Сбербанк не может найти покупателя на уже действующую солнечную электростанцию в Крыму. Ее строительство было профинансировано украинской «дочкой» Сбербанка, однако продать ее не получается даже по цене ниже рыночной.
Новости 25 Января 0
Прокурор города: «В любой жалобе меня что-то возмущает или задевает…»

Прокурор города: «В любой жалобе меня что-то возмущает или задевает…»

Александр Евграфов рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» о том, сколько жалоб челнинцев признаются в итоге обоснованными и о «тактике» челнинских предпринимателей в земельных спорах. Прокурор разъяснил, что такое «придомовая территория» и где узнать ее границы. Он объяснил нашим читателям, сколько часов в день по существующим нормам в квартире должно светить солнце, и почему не было возбуждено уголовное дело по взрыву в жилом доме 53/28.
Новости 25 Января 0
Крупная ферма угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»

Крупная ферма угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»

Она находится в 12 километрах от аэропорта и была построена в 80-е годы прошлого века, когда требования к безопасности были другими. Владельцы агрофирмы «Зай» отказываются «переселяться». Транспортной прокуратуре придется добиваться этого в суде.
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Лунный посевной календарь - 2017 год

Февраль - октябрь 2017 года
2017-01-30 14:26:43

Проект закона о садоводстве в России (Владимир Дейнекин)

Опубликован для обсуждения садоводами
2016-09-01 13:53:40
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«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

2017-02-01 23:46:24
Сергей, проверьте соединение вашего языка и мозга. оно явно ...

«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

2017-02-01 23:44:43
Если вы реально думаете так как пишете, мне вас жаль.Хотя ...

«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

2017-02-01 23:31:48
Никто им руки не выкручил просрали трамваи думали отдадут ...

«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

2017-02-01 23:28:12
Вы Афанасьего больше слушайте первый лжец....у него и ...

Проект строительства 17-этажки у парка Победы пока отвергнут: Квартиры на первом этаже будут темными

2017-02-01 23:05:12
чёта 17 этажей маловато для прибыли. я бы сразу 30 ...

«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

2017-02-01 22:45:02
Хорошо устроились: пользуются все, а платит только камаз. ...

«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

2017-02-01 22:43:42
Согласен абсолютно.какая то странная тема: получается 2 ...

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

2017-02-01 22:33:24
В продолжение о памяти   Есть такая деревня - ...

Трехэтажные дома у 62-го комплекса и Орловки предложили «вписать в местность»

2017-02-01 22:30:44
Там клановость что ли? Все архитекторы с фамилией ...

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

2017-02-01 22:26:06
Рабский подход к памяти.Ходит и скулить "как мы страдали". ...

Проект строительства 17-этажки у парка Победы пока отвергнут: Квартиры на первом этаже будут темными

2017-02-01 22:16:59

Это главу горисполкома надо на дороботку отправить.

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

2017-02-01 22:05:19

нет. Репрессированным. 

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

2017-02-01 22:04:09
вы конечно до примитива скатились. Гопник сядет в тюрьму ...

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

2017-02-01 21:37:39
Если ставить памятник,то должны быть конкретные списки ...

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

2017-02-01 21:26:15

Вы про памятник Сталину?

В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

2017-02-01 21:25:15

когда он водкой паленой торговал?

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Общество 30 Ноября 62
Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
Общество 01 Декабря 55
Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Житель Нижнекамска Вадим Грац разместил на портале "Ю Туб" видеоролик, в котором заявил, что таких уроков слишком много.
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