Новости
Общество 21 Января 2
К движению 'Открытая Россия' Михаила Ходорковского готовы присоединиться около 20 челнинцев

К движению "Открытая Россия" Михаила Ходорковского готовы присоединиться около 20 челнинцев

Официоз 21 Января 0
Президент Татарстана поздравил команду 'КАМАЗ-мастер' с победами в ралли и наградил орденами

Президент Татарстана поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с победами в ралли и наградил орденами

Официоз 21 Января 0
Рустам Минниханов - обманутым дольщикам в Набережных Челнах: 'В 2017 году мы сможем поставить точку'

Рустам Минниханов - обманутым дольщикам в Набережных Челнах: "В 2017 году мы сможем поставить точку"

Авто 21 Января 4
Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины

Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины

Авто 21 Января 0
Запчасти для дилера 'КАМАЗа' из Челнов в Архангельск шли экспресс-почтой неделю (видео)

Запчасти для дилера "КАМАЗа" из Челнов в Архангельск шли экспресс-почтой неделю (видео)

Новости 21 Января 2
Сергей Шойгу проверил, как в Казани ремонтируют рекетоносцы ТУ-160 и бомбардировщики ТУ-22

Сергей Шойгу проверил, как в Казани ремонтируют рекетоносцы ТУ-160 и бомбардировщики ТУ-22

Авто 21 Января 7
В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД

В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД

Общество 21 Января 0
К 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда: рецепт блокадного хлеба

К 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда: рецепт блокадного хлеба

Новости 21 Января 0
В Химках начали производить таблетки для посудомоечных машин из отечественного сырья

В Химках начали производить таблетки для посудомоечных машин из отечественного сырья

Официоз 21 Января 0
С 23 января трамваи маршрутов №16 и №17 будут курсировать только в выходные дни

С 23 января трамваи маршрутов №16 и №17 будут курсировать только в выходные дни

Официоз 21 Января 9
Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека

Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека

Авто 21 Января 0
Водитель сбил девушку, отвез ее в больницу и заработал протокол за оставление места ДТП

Водитель сбил девушку, отвез ее в больницу и заработал протокол за оставление места ДТП

Авто 21 Января 2
С начала года в Татарстане через интернет было продано всего 785 электронных полисов ОСАГО

С начала года в Татарстане через интернет было продано всего 785 электронных полисов ОСАГО

Общество 21 Января 3
Россиянка Ольга Носкова претендует на звание самого популярного кондитера в мировых соцсетях

Россиянка Ольга Носкова претендует на звание самого популярного кондитера в мировых соцсетях

Авто 20 Января 3
В Зеленодольском районе погиб водитель иномарки, залетев под припаркованный на дороге большегруз

В Зеленодольском районе погиб водитель иномарки, залетев под припаркованный на дороге большегруз

Общество 20 Января 2
«Коммунистам России» не разрешили отметить митингом на площади Азатлык годовщину смерти Ленина

«Коммунистам России» не разрешили отметить митингом на площади Азатлык годовщину смерти Ленина

Новости 20 Января 0
Челнинца Алексея Кормильцева, уехавшего на заработки в Краснодар, не могут найти уже полгода

Челнинца Алексея Кормильцева, уехавшего на заработки в Краснодар, не могут найти уже полгода

Про деньги 20 Января 2
Самые популярные торговые места – для продажи телефонов и услуг связи: Итоги аукциона 20 января

Самые популярные торговые места – для продажи телефонов и услуг связи: Итоги аукциона 20 января

Общество 20 Января 2
Сергей Шойгу вручил Минтимеру Шаймиеву на день рождения весьма необычный подарок

Сергей Шойгу вручил Минтимеру Шаймиеву на день рождения весьма необычный подарок

Про деньги 20 Января 2
Что делать, если налоговый платеж завис в «Татфондбанке»? (Инструкция для бухгалтеров и юристов)

Что делать, если налоговый платеж завис в «Татфондбанке»? (Инструкция для бухгалтеров и юристов)

Новости 20 Января 16
Православный крест у родника убрали. Взамен построят храм на улице 40 лет Победы

Православный крест у родника убрали. Взамен построят храм на улице 40 лет Победы

Спорт 20 Января 0
Победу в ралли 'Дакар' команда 'КАМАЗ-мастер' отметила в любимом ресторане Владимира Путина

Победу в ралли "Дакар" команда "КАМАЗ-мастер" отметила в любимом ресторане Владимира Путина

Криминал 20 Января 0
Сотрудники уголовного розыска в Набережных Челнах раскрыли убийство 20-летней давности

Сотрудники уголовного розыска в Набережных Челнах раскрыли убийство 20-летней давности

Криминал 20 Января 2
Собутыльник не удержался от соблазна украсть карту у приятеля, ушедшего «в отключку»

Собутыльник не удержался от соблазна украсть карту у приятеля, ушедшего «в отключку»

Новости 20 Января 0
Яркое событие февраля: в Набережных Челнах откроется третья Всероссийская ярмарка

Яркое событие февраля: в Набережных Челнах откроется третья Всероссийская ярмарка

Авто 20 Января 3
Сбитую на проспекте Мира женщину прооперировали. Она находится в реанимации

Сбитую на проспекте Мира женщину прооперировали. Она находится в реанимации

Общество 20 Января 19
Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой

Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой

Общество 20 Января 15
«Пока автомобили во дворах стоят в 2 ряда»: О чем болит голова у жителей 17-18 комплекса

«Пока автомобили во дворах стоят в 2 ряда»: О чем болит голова у жителей 17-18 комплекса

Про деньги 20 Января 0
18 рекламных щитов на проспекте Дружбы Народов продают за 2.7 миллиона рублей

18 рекламных щитов на проспекте Дружбы Народов продают за 2.7 миллиона рублей

Авто 20 Января 0
Дело об оторвавшемся колесе: как челнинский бизнесмен судился со страховой компанией

Дело об оторвавшемся колесе: как челнинский бизнесмен судился со страховой компанией

Новости 20 Января 0
'Челнинского заключенного' из тюрьмы Гуантанамо Равиля Мингазова перевезли в ОАЭ

"Челнинского заключенного" из тюрьмы Гуантанамо Равиля Мингазова перевезли в ОАЭ

Общество 20 Января 10
80 лет Бабаю: Семейный фотоальбом первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

80 лет Бабаю: Семейный фотоальбом первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

Подробности
Криминал 20 Января 2
Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успели

Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успели

В городском суде приступили к рассмотрению трех уголовных дел, касающихся перевозки из Кировской области в Набережные Челны большой партии нелегального алкоголя. Два уголовных дела были рассмотрены в особом порядке и по ним уже вынесены приговоры, третье находится на подходе.
Культура 20 Января 2
Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»

Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»

Одна из главных новостей 2016 года – планы властей выкупить здание этого комплекса в поселке ЗЯБ, и передать его под татарский театр. Изначально далеко не всех обрадовала перспектива переезда на ЗЯБ. Артисты посчитали, что это не лучший вариант для размещения театра. «Фундамент здания прогнил, находится на отшибе, да и всякие темные небылицы рассказывают про это место. Раньше здесь находили даже останки людей…», - так объясняли свое недовольство работники сцены. Как рассказал газете «Челны ЛТД» директор театра Рашат Файзерахманов, настроения в театре переменились.
Про деньги 19 Января 0
«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»

«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: Новый президент США на словах подтверждает свой курс на создание рабочих мест в США, что уже привело к возврату аппетита к риску в мире и вывело курс доллара на 1,07. Риски китайской экономики выходят на первый план, снижение золотовалютных резервов Китая до уровня $3 трлн к началу 2017 года создают ожидания девальвации юаня, что может дополнительно замедлить рост экономики этой страны и ударить по ценам на нефть.
Про деньги 19 Января 0
Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублей

Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублей

Причем если покупателей будет достаточно, то цена может и вырасти. В имущество комплекса входит: центр горнолыжного и лыжного спорта, гостиница на 96 мест, ресторан, кафе, салон проката, тренажерный зал, парковка, сауна. - Это адекватная цена, учитывая, что рядом с «Федотово» планируют построить российский биатлонный центр, - рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» один из владельцев комплекса.
Про деньги 19 Января 6
Самые дешевые комнаты и квартиры

Самые дешевые комнаты и квартиры

Читатели "Челны ЛТД", прочитав наш материал о самых дорогих домах, выставленных на продажу в Набережных Челнах, задались резонным вопросом: "А какие квартиры самые дешевые?". "Дешевым" назвать жилье в нашем городе язык не поворачивается, ведь даже 10-метровая комната в малосемейке стоит до полумиллиона рублей - серьезные деньги. Предлагаем вам рейтинг квартир, выставленных на продажу по относительно низким ценам.
Авто 18 Января 0
АКПП: особенности национальной эксплуатации

АКПП: особенности национальной эксплуатации

Сегодня трудно представить современного человека без автомобиля, так как автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Наряду с техническими показателями зачастую комфорт и простота в управлении становятся решающими факторами в выборе автомобиля. Автоматическая коробка переключения передач - вот что обеспечивает тот самый комфорт в управлении. Но не все автолюбители знают, как правильно эксплуатировать и обслуживать этот чудо-агрегат. За советами и разъяснениями по данному вопросу мы обратились к специалисту, директору «Сервис АКПП» Гладикову Олегу Владимировичу.
Официоз 18 Января 15
«Если завтра война…»: власти утвердили порядок эвакуации челнинцев

«Если завтра война…»: власти утвердили порядок эвакуации челнинцев

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев подписал постановление "О создании и организации работы сборных эвакуационных пунктов" на случай чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или военных действий.
Про деньги 18 Января 3
Челнинские рекламщики сорвали аукцион рекламных конструкций – не продан ни один лот

Челнинские рекламщики сорвали аукцион рекламных конструкций – не продан ни один лот

В мэрии закончился, так и не начавшись, аукцион рекламных конструкций. На торги было выставлено право заключения договора аренды на пять лет 10 рекламных щитов - по одному в каждом лоте. Начальная цена лота с трехсторонним щитом была 216400 рублей, с двухсторонним - 137500. Арендная плата за большинство из них указана в размере более 400 рублей за 1 кв. метр в месяц. Всего было принято 33 заявки - по 3-4 претендента на каждый лот. Но во время объявления лотов ни один из участников аукциона не поднял табличку даже при объявлении начальной цены. Таким образом, ни одна рекламная конструкция не была продана.
Общество 18 Января 7
Житель Белоуса просит Путина отстранить на время следствия и суда от должности Генадия Харитонова

Житель Белоуса просит Путина отстранить на время следствия и суда от должности Генадия Харитонова

"Мы просим федеральные власти утвердить на законодательном уровне необходимость отстранения от исполнения обязанностей тех должностных лиц, которые находятся под следствием по уголовным делам", - пишет Алексей Шишкарев. Петицию на данный момент поддержало 152 человека. Численность населения Малошильнинского сельского поселения (Большая Шильна, Малая Шильна, Ильбухтино, Белоус, Ильичевский, Опушка) в 2016 году составляла 3391 человек.
Новости 18 Января 31
Штрафы за парковку на газонах власти «завышают в 4-7 раз»?

Штрафы за парковку на газонах власти «завышают в 4-7 раз»?

11 января Верховный суд РТ признал незаконными пункты Правил благоустройства Казани, позволявшие городской административной комиссии выписывать штрафы автовладельцам за парковку на газонах. Такой иск на волне протестов в других регионах России подала одна из автоледи столицы республики. Ранее аналогичное решение в отношении правил благоустройства принимали суды в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Белгороде. В городе Набережные Челны за аналогичное нарушение в прошлом году были наказаны около 7500 владельцев автомобилей. Сейчас прокуратура добивается изменения челнинских правил благоустройства…
Криминал 18 Января 2
Суд разобрался в деталях массовой драки возле кафе «Дуслык»

Суд разобрался в деталях массовой драки возле кафе «Дуслык»

К 9 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима приговорил суд виновного в убийстве, произошедшего в ходе массовой драки возле кафе «Дуслык». Осужденный несогласен с приговором и подал апелляцию в Верховный суд РТ.
Новости 17 Января 0
Alpina - краска на долгие годы

Alpina - краска на долгие годы

Если Вы живете в собственном доме или имеете дачу, если Вы хотите, чтобы окружающий Вас мир долгие годы радовал глаз Вам и Вашим гостям и если Вы задумались о ремонте, то непременно должны обратить внимание на краски Alpina. Любой ремонт должен начинаться с выбора качественных строительно-отделочных материалов. Это качество обеспечивает выверенная рецептура немецкой фирмы Alpina, имеющей 100-летний опыт производства лакокрасочных материалов. Они позволят сделать Ваш дом действительно обновленным, современным и практичным.
Про деньги 17 Января 2
Тимур Нагуманов: «Информации о возможной санации Татфондбанка и Интехбанка пока нет»

Тимур Нагуманов: «Информации о возможной санации Татфондбанка и Интехбанка пока нет»

В очередном заседании штаба по работе с предпринимателями, пострадавшими в ситуации с «Татфондбанком» и «Интехбанком» принял участие уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. Один из предпринимателей попросил Нагуманова дать правовую оценку руководству банков, заложниками ситуации в которых стало столько бизнесменов. Бизнес-омбудсмен ответил, что это в компетенции правоохранительных органов, куда поступают заявления от пострадавших предпринимателей. А бизнесменам посоветовал в данной ситуации "не заваливать суды исками", а фиксировать свои убытки, чтобы потом их предъявить тем, кто будет признан виновным. Но пока таких лиц нет.
Новости 17 Января 0
В Набережные Челны пришел грипп. Сегодня в городе введен карантин

В Набережные Челны пришел грипп. Сегодня в городе введен карантин

С 17 января 2017 г. вводятся карантинные мероприятия на объектах повышенного риска: школах и ВУЗах, в учреждениях соцзащиты, магазинах и кафе, на общественном транспорте, в развлекательных центрах. На этих объектах усилят режим дезинфекции, введут масочный режим. В стационарах прекращены посещения больных. В поликлиниках временно приостановлен прием здоровых детей
Про деньги 17 Января 3
В начале 2017 года рубль вошел в число самых сильных валют. Его курс будет расти до лета

В начале 2017 года рубль вошел в число самых сильных валют. Его курс будет расти до лета

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме назвал рубль и рублевые активы самыми крепкими и сильными в мире. Вывод российского министра – иностранные компании должны поспешить с инвестициями в Россию, потому что «те, кто будут ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении». Финансовый аналитик оценивает, насколько прав был молодой министр Орешкин.
Про деньги 17 Января 4
На зимнюю уборку городских дорог исполком потратит более 96 млн рублей. Тендер выиграло МУП 'ПАД'

На зимнюю уборку городских дорог исполком потратит более 96 млн рублей. Тендер выиграло МУП "ПАД"

В декабре прошлого года горисполком объявил два тендера на зимнюю уборку дорог и мостов в городе Набережные Челны - на 47 318 556 рублей и 49 800 000 рублей. За этот заказ боролись два предприятия - муниципальное "Предприятие автомобильных дорог" и ООО "Евростиль".
Про деньги 16 Января 3
Битумодержащие отходы в Набережных Челнах продолжают 'хоронить'

Битумодержащие отходы в Набережных Челнах продолжают "хоронить"

В среднем в городе производится ремонт 150 тысяч кв. м кровли в жилом секторе. После него появляются такие отходы объемом порядка 2300 тонн. А в иные годы накапливается и до 6 тысяч тонн. И это не считая отходов "КАМАЗа".
Официоз 13 Января 20
Работники детсадов бегают за справками...

Работники детсадов бегают за справками...

Работников детских садов обязали принести справки о несудимости. Воспитатели возмущаются. Ведь надо найти время, чтобы подать заявку, а потом ждать два месяца саму справку. Корреспондент «Челны ЛТД» узнал, для чего нужны эти хлопоты. Оцените сами, что важнее: потраченное время работника детсада или гарантия того, что к детям не подойдут «криминальные» граждане…
Про деньги 12 Января 7
Миллиарды для «Платона»: Автоперевозчиков собираются «ободрать» еще раз

Миллиарды для «Платона»: Автоперевозчиков собираются «ободрать» еще раз

Более года назад была введена система «Платон». Но страсти вокруг нее не утихают. Очередное возмущение у дальнобойщиков вызвало ожидаемое повышение ставок в 2017 году. Это система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Сначала за перемещение фур по федеральным трассам ввели плату по тарифу 1,53 рубля за километр. Но Минтранс просит правительство с 1 февраля 2017 года поднять тариф до 2.61, а с 1 июня 2017 года - до 3.06 рубля. Автоперевозчики и ритейлеры выступили против.
Про деньги 12 Января 40
Проезд в челнинских автобусах и трамваях подорожает в марте 2017 года

Проезд в челнинских автобусах и трамваях подорожает в марте 2017 года

Республиканский Комитет по тарифам зарегистрировал коллективное обращение руководителей транспортных организаций города Набережные Челны, которые просят повысить стоимость проезда на три рубля в автобусах и трамваях.
Про деньги 11 Января 0
Кто возьмется «оздоровить» «Татфондбанк»? Станет известно после 15 марта

Кто возьмется «оздоровить» «Татфондбанк»? Станет известно после 15 марта

Председатель финансового комитета ТПП Венера Иванова сообщила, что до 15 марта определен срок работы временной администрации. И пока она не сделает своих выводов, вряд ли что-то будет известно. Ведь для того, чтобы начать санацию, должен появиться инвестор. А он не будет вкладывать свои средства, пока не узнает истинное состояние банка.
Про деньги 11 Января 5
Вкладчики «Татфондбанка» стали владельцами его облигаций. И не знают, что с ними делать

Вкладчики «Татфондбанка» стали владельцами его облигаций. И не знают, что с ними делать

Среди клиентов и партнеров «Татфондбанка», чьи деньги сейчас пытаются спасти Центробанк России и правительство Татарстана, есть группа людей, до интересов которых нет дела никому. Это вкладчики, которых специалисты ТФБ убедили перевести деньги со срочных вкладов на счета инвестиционной компании «ТФБ Финанс». Там деньги вкладчиков были потрачены на покупку облигаций «Татфондбанка», а облигации отданы в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» согласно договорам.
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Опубликован для обсуждения садоводами
2016-09-01 13:58:42

Проект закона о садоводстве в России (Владимир Дейнекин)

Опубликован для обсуждения садоводами
2016-09-01 13:53:40
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Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины

2017-01-22 06:46:14

Броду хотел написать

Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины

2017-01-22 06:45:39

Не зная бруду не суйся в воду. 
 

Православный крест у родника убрали. Взамен построят храм на улице 40 лет Победы

2017-01-22 02:12:34

вот так андрюха
 

Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой

2017-01-22 01:54:25
В народе не зря поговорка существует."Одной рукой ...

Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины

2017-01-22 01:25:47

етить колотить )

Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой

2017-01-22 00:36:01
Альфия Когогина - Молодец! Она лучший политик из ...

К движению "Открытая Россия" Михаила Ходорковского готовы присоединиться около 20 челнинцев

2017-01-22 00:25:56
Чушь очередную несет Рузиль Мингалимов, провокатор!с ...

Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой

2017-01-21 23:52:59

Супер-женщина, однозначно.

Сергей Шойгу проверил, как в Казани ремонтируют рекетоносцы ТУ-160 и бомбардировщики ТУ-22

2017-01-21 21:20:39
Tеперь бомбер будет с кабиной от airbus?Зато на этот завод ...

Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека

2017-01-21 19:52:19
Редакция напишите уж и сколько горячей воды уходит на ...

В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД

2017-01-21 19:25:50
ребята в погонах молодцы. НО,кстати, это их работа ...

Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека

2017-01-21 19:23:22
т.е. семья из 4-х человек в день почти 500 литров? 50 ведер ...

Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека

2017-01-21 19:10:07
Просто "горячая" у Вас чуть теплая, далеко не 60 градусов ...

В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД

2017-01-21 19:01:21
Мы для безлошадных автобыдло.Я их никогда не ...

Православный крест у родника убрали. Взамен построят храм на улице 40 лет Победы

2017-01-21 19:00:13
Слов нет , вода и так святая! У нас Челнах церквей не ...

В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД

2017-01-21 18:52:01
Ну и сволочь владелица иномарки, правильные слова: чем ...
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Общество 30 Ноября 62
Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
Общество 01 Декабря 55
Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Житель Нижнекамска Вадим Грац разместил на портале "Ю Туб" видеоролик, в котором заявил, что таких уроков слишком много.
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