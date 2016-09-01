Новости
Общество 21 Января 2
Авто 21 Января 4
Авто 21 Января 0
Новости 21 Января 2
Авто 21 Января 7
Новости 21 Января 0
Авто 21 Января 0
Авто 21 Января 2
Общество 21 Января 3
Авто 20 Января 3
Общество 20 Января 2
Про деньги 20 Января 2
Общество 20 Января 2
Про деньги 20 Января 2
Новости 20 Января 16
Спорт 20 Января 0
Криминал 20 Января 0
Криминал 20 Января 2
Общество 20 Января 19
Общество 20 Января 15
Про деньги 20 Января 0
Авто 20 Января 0
Подробности
Криминал 20 Января 2
Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успелиВ городском суде приступили к рассмотрению трех уголовных дел, касающихся перевозки из Кировской области в Набережные Челны большой партии нелегального алкоголя. Два уголовных дела были рассмотрены в особом порядке и по ним уже вынесены приговоры, третье находится на подходе.
Культура 20 Января 2
Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»Одна из главных новостей 2016 года – планы властей выкупить здание этого комплекса в поселке ЗЯБ, и передать его под татарский театр. Изначально далеко не всех обрадовала перспектива переезда на ЗЯБ. Артисты посчитали, что это не лучший вариант для размещения театра. «Фундамент здания прогнил, находится на отшибе, да и всякие темные небылицы рассказывают про это место. Раньше здесь находили даже останки людей…», - так объясняли свое недовольство работники сцены. Как рассказал газете «Челны ЛТД» директор театра Рашат Файзерахманов, настроения в театре переменились.
Про деньги 19 Января 0
«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: Новый президент США на словах подтверждает свой курс на создание рабочих мест в США, что уже привело к возврату аппетита к риску в мире и вывело курс доллара на 1,07. Риски китайской экономики выходят на первый план, снижение золотовалютных резервов Китая до уровня $3 трлн к началу 2017 года создают ожидания девальвации юаня, что может дополнительно замедлить рост экономики этой страны и ударить по ценам на нефть.
Про деньги 19 Января 0
Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублейПричем если покупателей будет достаточно, то цена может и вырасти. В имущество комплекса входит: центр горнолыжного и лыжного спорта, гостиница на 96 мест, ресторан, кафе, салон проката, тренажерный зал, парковка, сауна. - Это адекватная цена, учитывая, что рядом с «Федотово» планируют построить российский биатлонный центр, - рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» один из владельцев комплекса.
Про деньги 19 Января 6
Самые дешевые комнаты и квартирыЧитатели "Челны ЛТД", прочитав наш материал о самых дорогих домах, выставленных на продажу в Набережных Челнах, задались резонным вопросом: "А какие квартиры самые дешевые?". "Дешевым" назвать жилье в нашем городе язык не поворачивается, ведь даже 10-метровая комната в малосемейке стоит до полумиллиона рублей - серьезные деньги. Предлагаем вам рейтинг квартир, выставленных на продажу по относительно низким ценам.
Авто 18 Января 0
АКПП: особенности национальной эксплуатацииСегодня трудно представить современного человека без автомобиля, так как автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Наряду с техническими показателями зачастую комфорт и простота в управлении становятся решающими факторами в выборе автомобиля. Автоматическая коробка переключения передач - вот что обеспечивает тот самый комфорт в управлении. Но не все автолюбители знают, как правильно эксплуатировать и обслуживать этот чудо-агрегат. За советами и разъяснениями по данному вопросу мы обратились к специалисту, директору «Сервис АКПП» Гладикову Олегу Владимировичу.
Официоз 18 Января 15
Про деньги 18 Января 3
Челнинские рекламщики сорвали аукцион рекламных конструкций – не продан ни один лотВ мэрии закончился, так и не начавшись, аукцион рекламных конструкций. На торги было выставлено право заключения договора аренды на пять лет 10 рекламных щитов - по одному в каждом лоте. Начальная цена лота с трехсторонним щитом была 216400 рублей, с двухсторонним - 137500. Арендная плата за большинство из них указана в размере более 400 рублей за 1 кв. метр в месяц. Всего было принято 33 заявки - по 3-4 претендента на каждый лот. Но во время объявления лотов ни один из участников аукциона не поднял табличку даже при объявлении начальной цены. Таким образом, ни одна рекламная конструкция не была продана.
Общество 18 Января 7
Житель Белоуса просит Путина отстранить на время следствия и суда от должности Генадия Харитонова"Мы просим федеральные власти утвердить на законодательном уровне необходимость отстранения от исполнения обязанностей тех должностных лиц, которые находятся под следствием по уголовным делам", - пишет Алексей Шишкарев. Петицию на данный момент поддержало 152 человека. Численность населения Малошильнинского сельского поселения (Большая Шильна, Малая Шильна, Ильбухтино, Белоус, Ильичевский, Опушка) в 2016 году составляла 3391 человек.
Новости 18 Января 31
Штрафы за парковку на газонах власти «завышают в 4-7 раз»?11 января Верховный суд РТ признал незаконными пункты Правил благоустройства Казани, позволявшие городской административной комиссии выписывать штрафы автовладельцам за парковку на газонах. Такой иск на волне протестов в других регионах России подала одна из автоледи столицы республики. Ранее аналогичное решение в отношении правил благоустройства принимали суды в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Белгороде. В городе Набережные Челны за аналогичное нарушение в прошлом году были наказаны около 7500 владельцев автомобилей. Сейчас прокуратура добивается изменения челнинских правил благоустройства…
Криминал 18 Января 2
Новости 17 Января 0
Alpina - краска на долгие годыЕсли Вы живете в собственном доме или имеете дачу, если Вы хотите, чтобы окружающий Вас мир долгие годы радовал глаз Вам и Вашим гостям и если Вы задумались о ремонте, то непременно должны обратить внимание на краски Alpina. Любой ремонт должен начинаться с выбора качественных строительно-отделочных материалов. Это качество обеспечивает выверенная рецептура немецкой фирмы Alpina, имеющей 100-летний опыт производства лакокрасочных материалов. Они позволят сделать Ваш дом действительно обновленным, современным и практичным.
Про деньги 17 Января 2
Тимур Нагуманов: «Информации о возможной санации Татфондбанка и Интехбанка пока нет»В очередном заседании штаба по работе с предпринимателями, пострадавшими в ситуации с «Татфондбанком» и «Интехбанком» принял участие уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. Один из предпринимателей попросил Нагуманова дать правовую оценку руководству банков, заложниками ситуации в которых стало столько бизнесменов. Бизнес-омбудсмен ответил, что это в компетенции правоохранительных органов, куда поступают заявления от пострадавших предпринимателей. А бизнесменам посоветовал в данной ситуации "не заваливать суды исками", а фиксировать свои убытки, чтобы потом их предъявить тем, кто будет признан виновным. Но пока таких лиц нет.
Новости 17 Января 0
В Набережные Челны пришел грипп. Сегодня в городе введен карантинС 17 января 2017 г. вводятся карантинные мероприятия на объектах повышенного риска: школах и ВУЗах, в учреждениях соцзащиты, магазинах и кафе, на общественном транспорте, в развлекательных центрах. На этих объектах усилят режим дезинфекции, введут масочный режим. В стационарах прекращены посещения больных. В поликлиниках временно приостановлен прием здоровых детей
Про деньги 17 Января 3
В начале 2017 года рубль вошел в число самых сильных валют. Его курс будет расти до летаГлава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме назвал рубль и рублевые активы самыми крепкими и сильными в мире. Вывод российского министра – иностранные компании должны поспешить с инвестициями в Россию, потому что «те, кто будут ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении». Финансовый аналитик оценивает, насколько прав был молодой министр Орешкин.
Про деньги 17 Января 4
На зимнюю уборку городских дорог исполком потратит более 96 млн рублей. Тендер выиграло МУП "ПАД"В декабре прошлого года горисполком объявил два тендера на зимнюю уборку дорог и мостов в городе Набережные Челны - на 47 318 556 рублей и 49 800 000 рублей. За этот заказ боролись два предприятия - муниципальное "Предприятие автомобильных дорог" и ООО "Евростиль".
Про деньги 16 Января 3
Официоз 13 Января 20
Работники детсадов бегают за справками...Работников детских садов обязали принести справки о несудимости. Воспитатели возмущаются. Ведь надо найти время, чтобы подать заявку, а потом ждать два месяца саму справку. Корреспондент «Челны ЛТД» узнал, для чего нужны эти хлопоты. Оцените сами, что важнее: потраченное время работника детсада или гарантия того, что к детям не подойдут «криминальные» граждане…
Про деньги 12 Января 7
Миллиарды для «Платона»: Автоперевозчиков собираются «ободрать» еще разБолее года назад была введена система «Платон». Но страсти вокруг нее не утихают. Очередное возмущение у дальнобойщиков вызвало ожидаемое повышение ставок в 2017 году. Это система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Сначала за перемещение фур по федеральным трассам ввели плату по тарифу 1,53 рубля за километр. Но Минтранс просит правительство с 1 февраля 2017 года поднять тариф до 2.61, а с 1 июня 2017 года - до 3.06 рубля. Автоперевозчики и ритейлеры выступили против.
Про деньги 12 Января 40
Про деньги 11 Января 0
Кто возьмется «оздоровить» «Татфондбанк»? Станет известно после 15 мартаПредседатель финансового комитета ТПП Венера Иванова сообщила, что до 15 марта определен срок работы временной администрации. И пока она не сделает своих выводов, вряд ли что-то будет известно. Ведь для того, чтобы начать санацию, должен появиться инвестор. А он не будет вкладывать свои средства, пока не узнает истинное состояние банка.
Про деньги 11 Января 5
Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины
Броду хотел написать
Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины
Не зная бруду не суйся в воду.
Православный крест у родника убрали. Взамен построят храм на улице 40 лет Победы
вот так андрюха
Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой
Спасатели искали под Альметьвском двух замерзающих дальнобойщиков - те бросили машины
етить колотить )
Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой
К движению "Открытая Россия" Михаила Ходорковского готовы присоединиться около 20 челнинцев
Альфия Когогина решила выплачивать именную стипендию студентке медколледжа Веронике Завьяловой
Супер-женщина, однозначно.
Сергей Шойгу проверил, как в Казани ремонтируют рекетоносцы ТУ-160 и бомбардировщики ТУ-22
Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека
В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД
Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека
Челнинцы больше потребляют холодной воды - 114 литров в сутки на человека
В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД
Православный крест у родника убрали. Взамен построят храм на улице 40 лет Победы
В Татарстане на дороге замерзали трое детей. Никто не остановился помочь, кроме инспекторов ГИБДД