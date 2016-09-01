Новости
Спорт 14:15 0
Генеральным директором ФК «КАМАЗ» назначен выходец из «Рубина». Наиль Ахмедшин ушел

Генеральным директором ФК «КАМАЗ» назначен выходец из «Рубина». Наиль Ахмедшин ушел

Авто 13:41 0
В Татарстане в двух ДТП погибли водители из Владимирской области и Башкирии

В Татарстане в двух ДТП погибли водители из Владимирской области и Башкирии

Криминал 13:29 2
Прокуратура: Дело боссов КПК 'Благо', обещавших челнинцам 177% годовых, направлено в суд

Прокуратура: Дело боссов КПК "Благо", обещавших челнинцам 177% годовых, направлено в суд

Про деньги 13:13 0
Банк ВТБ24 получил прибыль в 43 миллиарда за счет роста кредитов и обслуживания клиентов в сети

Банк ВТБ24 получил прибыль в 43 миллиарда за счет роста кредитов и обслуживания клиентов в сети

Спорт 12:05 2
Победитель ралли «Африка Эко Рейс» Андрей Каргинов восстановился после гонок в криокапсуле

Победитель ралли «Африка Эко Рейс» Андрей Каргинов восстановился после гонок в криокапсуле

Про деньги 11:09 1
24 павильона в подземном переходе на 'Электротехников' выставлены на аукцион

24 павильона в подземном переходе на "Электротехников" выставлены на аукцион

Про деньги 10:36 2
'Домкор' увеличил скидку с 1 кв. м новой квартиры для работников 'КАМАЗа' и КБК до 1000 рублей

"Домкор" увеличил скидку с 1 кв. м новой квартиры для работников "КАМАЗа" и КБК до 1000 рублей

Общество 10:09 0
28 января клиенты 'Татфондбанка' в Набережных Челнах проведут пикет в парке Победы

28 января клиенты "Татфондбанка" в Набережных Челнах проведут пикет в парке Победы

Авто 09:40 1
Водитель 'Газели' из Татарстана попал в смертельную аварию на автотрассе в Башкирии

Водитель "Газели" из Татарстана попал в смертельную аварию на автотрассе в Башкирии

Про деньги 09:24 0
Белорусские трамваи слишком дороги для Челнов. Переговоры прекращены

Белорусские трамваи слишком дороги для Челнов. Переговоры прекращены

Общество 09:05 0
Семья директора конно-спортивной школы 'Тулпар' Марса Гилязова стала многодетной - родился сын

Семья директора конно-спортивной школы "Тулпар" Марса Гилязова стала многодетной - родился сын

Общество 09:03 0
Челнинская студентка удостоилась титула 'Мисс артистичность' на конкурсе 'Татьяна Поволжья 2017'

Челнинская студентка удостоилась титула "Мисс артистичность" на конкурсе "Татьяна Поволжья 2017"

Про деньги 08:55 0
Цены на загородные дома у Набережных Челнов снижаются на 0.5-3 миллиона

Цены на загородные дома у Набережных Челнов снижаются на 0.5-3 миллиона

Культура 08:52 0
Певец Витас записал видео, приглашая зрителей на свой концерт в Набережные Челны

Певец Витас записал видео, приглашая зрителей на свой концерт в Набережные Челны

Новости 08:42 0
В этом году в поселке многодетных «Подсолнухи» появится водопровод

В этом году в поселке многодетных «Подсолнухи» появится водопровод

Общество 08:40 0
«Квест для пап и детей»: Во второй этап приглашают играть отцов и 4-6-классников

«Квест для пап и детей»: Во второй этап приглашают играть отцов и 4-6-классников

Новости 08:35 0
К визиту министра транспорта РФ из Москвы в Нижнекамск привезли новый российский трамвай 'Варяг'

К визиту министра транспорта РФ из Москвы в Нижнекамск привезли новый российский трамвай "Варяг"

Новости 25 Января 0

В доме 1/4 спасатели обнаружили 87-летнюю челнинку. Она пролежала на полу не один день

Официоз 25 Января 2
Альфия Когогина: Коллектор может звонить должнику максимум восемь раз в месяц

Альфия Когогина: Коллектор может звонить должнику максимум восемь раз в месяц

Криминал 25 Января 0
У пьяного вора выскользнула из рук добыча - телевизор разбился

У пьяного вора выскользнула из рук добыча - телевизор разбился

Общество 25 Января 2
Третьеклассник из Казани подарил Рустаму Минниханову историю своего рода из 15 поколений

Третьеклассник из Казани подарил Рустаму Минниханову историю своего рода из 15 поколений

Новости 25 Января 0
МЧС предупреждает о резком температурном скачке - столбик термометра упадет до -30 градусов

МЧС предупреждает о резком температурном скачке - столбик термометра упадет до -30 градусов

Про деньги 25 Января 0
Глава МВД РТ Артем Хохорин: 'Группа сотрудников банка 'Камский горизонт' помогала обнальщикам'

Глава МВД РТ Артем Хохорин: "Группа сотрудников банка "Камский горизонт" помогала обнальщикам"

Про деньги 25 Января 0
Автомобили Ford, произведенные в России, покупают теперь в Белоруссии и Армении

Автомобили Ford, произведенные в России, покупают теперь в Белоруссии и Армении

Новости 25 Января 0
Пропавший под Рязанью дальнобойщик из Нижнекамска вышел на связь с родственниками

Пропавший под Рязанью дальнобойщик из Нижнекамска вышел на связь с родственниками

Официоз 25 Января 0
Заключенных берегут от гриппа и ОРВИ - в колониях Татарстана запрещены длительные свидания

Заключенных берегут от гриппа и ОРВИ - в колониях Татарстана запрещены длительные свидания

Официоз 25 Января 3
В России 'фунфырики' запретили в торговле еще на 60 дней. Но в Челнах ими продолжают торговать

В России "фунфырики" запретили в торговле еще на 60 дней. Но в Челнах ими продолжают торговать

Официоз 25 Января 2
На конкурс 'Женщина года. Мужчина года: женский взгляд' из городского бюджета выделено 44000

На конкурс "Женщина года. Мужчина года: женский взгляд" из городского бюджета выделено 44000

Авто 25 Января 11
Не уступил дорогу скорой помощи? Заплати 30000 рублей и отдай права на полтора-два года!

Не уступил дорогу скорой помощи? Заплати 30000 рублей и отдай права на полтора-два года!

Новости 25 Января 0
Россия начала экспортные поставки кукурузы в Сенегал. Поставки пшеницы в эту страну увеличены вдвое

Россия начала экспортные поставки кукурузы в Сенегал. Поставки пшеницы в эту страну увеличены вдвое

Про деньги 25 Января 3
Спрос на квартиры в аренду в Набережных Челнах ощутимо упал

Спрос на квартиры в аренду в Набережных Челнах ощутимо упал

Общество 25 Января 0
Чиновник из Татарстана сделал предложение о замужестве певице Нюше во время отдыха в Африке

Чиновник из Татарстана сделал предложение о замужестве певице Нюше во время отдыха в Африке

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Криминал 08:48 1
24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

В Набережночелнинском суде вынесен приговор челнинцу, который в порыве ярости убил собутыльника из-за сексуальных домогательств. 24-летний житель общежития в поселке ЗЯБ зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Шаг был опрометчивым, поскольку в общежитии про соседа ходили слухи - дескать, у него нетрадиционная сексуальная ориентация, он пристает к мужчинам. Но парень, видимо, решил, что к нему, семейному человеку, который жил в общежитии с женой и маленьким ребенком, тот не посмеет приставать. Однако вечер пошел по другому сценарию…
Про деньги 08:45 0
Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Если бы производителей было больше, они бы конкурировали, и цена бы уменьшилась. Но с учетом того, что пока в городе один производитель, который производит 700-800 буханок в сутки, он может поставить любую цену. И все равно будут брать. В Москве такой хлеб стоит 150-180 рублей. И люди покупают. Больным с сахарным диабетом простое мучное нельзя, а этот хлеб сахар в крови снижает.
Новости 25 Января 0
Экс-глава Тукаевской администрации: «В районе для работы нужны мигранты»

Экс-глава Тукаевской администрации: «В районе для работы нужны мигранты»

В Тукаевском районе проводят проверку республиканские эксперты по вопросам противодействия коррупции. Сегодня в здании районной администрации с предпринимателями встретились участники этой грппы - заместитель бизнес-омбудсмена РТ Артём Шарафутдинов и начальник отдела развития предпринимательства Минэкономики РТ Динар Шакиров. Шарафутдинов предложил присутствующим пройти анонимное анкетирование и сообщил - все, о чем будет идти разговор, «ляжет на стол» президенту Татарстана.
Про деньги 25 Января 0
Спор Чубайса и Грефа: Стоит ли вкладывать в России в солнечные панели и ветряные электростанции?

Спор Чубайса и Грефа: Стоит ли вкладывать в России в солнечные панели и ветряные электростанции?

Слова главы Роснано рисуют заманчивые перспективы перед инвесторами (к которым они, собственно, и обращены), тогда как председатель Сбербанка ориентируется на реалии сегодняшней жизни. И вот одна из них: Сбербанк не может найти покупателя на уже действующую солнечную электростанцию в Крыму. Ее строительство было профинансировано украинской «дочкой» Сбербанка, однако продать ее не получается даже по цене ниже рыночной.
Новости 25 Января 0
Прокурор города: «В любой жалобе меня что-то возмущает или задевает…»

Прокурор города: «В любой жалобе меня что-то возмущает или задевает…»

Александр Евграфов рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» о том, сколько жалоб челнинцев признаются в итоге обоснованными и о «тактике» челнинских предпринимателей в земельных спорах. Прокурор разъяснил, что такое «придомовая территория» и где узнать ее границы. Он объяснил нашим читателям, сколько часов в день по существующим нормам в квартире должно светить солнце, и почему не было возбуждено уголовное дело по взрыву в жилом доме 53/28.
Новости 25 Января 0
Крупная ферма угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»

Крупная ферма угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»

Она находится в 12 километрах от аэропорта и была построена в 80-е годы прошлого века, когда требования к безопасности были другими. Владельцы агрофирмы «Зай» отказываются «переселяться». Транспортной прокуратуре придется добиваться этого в суде.
Новости 25 Января 0
Вернуть здоровье сможет шея

Вернуть здоровье сможет шея

Всего один позвонок избавит от букета болезней. Головные боли. Боли в шее, спине. Боли в пояснице. Корень всех этих проблем может быть в шее. Вернее, в шейном позвонке – атланте.
Новости 24 Января 7
Кто «заболел туберкулезом» в институте КФУ?

Кто «заболел туберкулезом» в институте КФУ?

В соцсети распространен пост о распространении туберкулеза в стенах челнинского института Казанского федерального университета. По словам анонимного автора, который представился старостой одной из студенческих групп, в стенах вуза обнаружен туберкулез. Медики подтвердили газете «Челны ЛТД», что после обнаружения в колледже КФУ 2 случаев заболевания «в малых формах» все его преподаватели и учащиеся уже прошли флюорографическое обследование….
Новости 24 Января 0
Бумажные отчеты для челнинских учителей могут исчезнуть летом

Бумажные отчеты для челнинских учителей могут исчезнуть летом

Педагог Наиль Шарафиев успешно ищет деньги для финансирования своего проекта «Куратор плюс». Это веб-сервис, который позволит заменить работу учителей по заполнению отчетов электронным документооборотом с учетом специфики школ. В ИТ-парке подготовлены рабочие места для программистов. Пишется техническое задание, уже готов прототип сервиса.
Про деньги 24 Января 7
Дело о рекламных щитах: «Плата за их аренду не может быть выше 300 рублей за квадрат!»

Дело о рекламных щитах: «Плата за их аренду не может быть выше 300 рублей за квадрат!»

Мэр Наиль Магдеев и руководитель исполкома Ринат Абдуллин высказались о том, что невыкупленные на аукционе рекламные щиты в городе будут сноситься. Поводом стал бойкот представителями рекламных агентств аукциона, прошедшего 18 января. Они на него заявились, но ни одного из 10 выставленных на торги щитов не выкупили. Цены рекламщикам показались необоснованно завышенными. Месяцем раньше, в декабре, торговались 9 таких же рекламных конструкций, но арендная плата за них была заложена в 3-4 раза меньше. И все щиты ушли "с боем" - начальная цена права заключения договоров на их аренду была поднята почти в 5 раз. Рекламщики высказали свое мнение по поводу реакции руководства города на их действия газете «Челны ЛТД»
Про деньги 23 Января 0
Какими будут цены на бензин и дизтопливо к концу 2017 года. Позитивный и негативный прогнозы

Какими будут цены на бензин и дизтопливо к концу 2017 года. Позитивный и негативный прогнозы

Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью вырастут. Связь, несомненно, существует, однако объяснять динамику внутренних цен изменениями международной конъюнктуры было бы слишком просто. На процесс ценообразования на отечественном топливном рынке влияет целый комплекс факторов. Читателям «Челны ЛТД» об этом рассказывает аналитик Олег Якушев.
Про деньги 23 Января 7
Невыкупленные на торгах рекламные щиты в Набережных Челнах будут сносить

Невыкупленные на торгах рекламные щиты в Набережных Челнах будут сносить

Руководители города комментируют «бойкот» рекламщиков. Напомним, 18 января все челнинские компании отказались торговаться на аукционе за места под рекламные щиты. Они пришли на аукцион, но не стали участвовать в торгах. В исполкоме города отреагировали на это с «олимпийским» спокойствием.
Криминал 20 Января 2
Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успели

Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успели

В городском суде приступили к рассмотрению трех уголовных дел, касающихся перевозки из Кировской области в Набережные Челны большой партии нелегального алкоголя. Два уголовных дела были рассмотрены в особом порядке и по ним уже вынесены приговоры, третье находится на подходе.
Культура 20 Января 4
Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»

Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»

Одна из главных новостей 2016 года – планы властей выкупить здание этого комплекса в поселке ЗЯБ, и передать его под татарский театр. Изначально далеко не всех обрадовала перспектива переезда на ЗЯБ. Артисты посчитали, что это не лучший вариант для размещения театра. «Фундамент здания прогнил, находится на отшибе, да и всякие темные небылицы рассказывают про это место. Раньше здесь находили даже останки людей…», - так объясняли свое недовольство работники сцены. Как рассказал газете «Челны ЛТД» директор театра Рашат Файзерахманов, настроения в театре переменились.
Про деньги 19 Января 0
«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»

«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: Новый президент США на словах подтверждает свой курс на создание рабочих мест в США, что уже привело к возврату аппетита к риску в мире и вывело курс доллара на 1,07. Риски китайской экономики выходят на первый план, снижение золотовалютных резервов Китая до уровня $3 трлн к началу 2017 года создают ожидания девальвации юаня, что может дополнительно замедлить рост экономики этой страны и ударить по ценам на нефть.
Про деньги 19 Января 0
Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублей

Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублей

Причем если покупателей будет достаточно, то цена может и вырасти. В имущество комплекса входит: центр горнолыжного и лыжного спорта, гостиница на 96 мест, ресторан, кафе, салон проката, тренажерный зал, парковка, сауна. - Это адекватная цена, учитывая, что рядом с «Федотово» планируют построить российский биатлонный центр, - рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» один из владельцев комплекса.
Про деньги 19 Января 6
Самые дешевые комнаты и квартиры

Самые дешевые комнаты и квартиры

Читатели "Челны ЛТД", прочитав наш материал о самых дорогих домах, выставленных на продажу в Набережных Челнах, задались резонным вопросом: "А какие квартиры самые дешевые?". "Дешевым" назвать жилье в нашем городе язык не поворачивается, ведь даже 10-метровая комната в малосемейке стоит до полумиллиона рублей - серьезные деньги. Предлагаем вам рейтинг квартир, выставленных на продажу по относительно низким ценам.
Авто 18 Января 0
АКПП: особенности национальной эксплуатации

АКПП: особенности национальной эксплуатации

Сегодня трудно представить современного человека без автомобиля, так как автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Наряду с техническими показателями зачастую комфорт и простота в управлении становятся решающими факторами в выборе автомобиля. Автоматическая коробка переключения передач - вот что обеспечивает тот самый комфорт в управлении. Но не все автолюбители знают, как правильно эксплуатировать и обслуживать этот чудо-агрегат. За советами и разъяснениями по данному вопросу мы обратились к специалисту, директору «Сервис АКПП» Гладикову Олегу Владимировичу.
Официоз 18 Января 15
«Если завтра война…»: власти утвердили порядок эвакуации челнинцев

«Если завтра война…»: власти утвердили порядок эвакуации челнинцев

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев подписал постановление "О создании и организации работы сборных эвакуационных пунктов" на случай чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или военных действий.
Про деньги 18 Января 3
Челнинские рекламщики сорвали аукцион рекламных конструкций – не продан ни один лот

Челнинские рекламщики сорвали аукцион рекламных конструкций – не продан ни один лот

В мэрии закончился, так и не начавшись, аукцион рекламных конструкций. На торги было выставлено право заключения договора аренды на пять лет 10 рекламных щитов - по одному в каждом лоте. Начальная цена лота с трехсторонним щитом была 216400 рублей, с двухсторонним - 137500. Арендная плата за большинство из них указана в размере более 400 рублей за 1 кв. метр в месяц. Всего было принято 33 заявки - по 3-4 претендента на каждый лот. Но во время объявления лотов ни один из участников аукциона не поднял табличку даже при объявлении начальной цены. Таким образом, ни одна рекламная конструкция не была продана.
Общество 18 Января 13
Житель Белоуса просит Путина отстранить на время следствия и суда от должности Генадия Харитонова

Житель Белоуса просит Путина отстранить на время следствия и суда от должности Генадия Харитонова

"Мы просим федеральные власти утвердить на законодательном уровне необходимость отстранения от исполнения обязанностей тех должностных лиц, которые находятся под следствием по уголовным делам", - пишет Алексей Шишкарев. Петицию на данный момент поддержало 152 человека. Численность населения Малошильнинского сельского поселения (Большая Шильна, Малая Шильна, Ильбухтино, Белоус, Ильичевский, Опушка) в 2016 году составляла 3391 человек.
Новости 18 Января 32
Штрафы за парковку на газонах власти «завышают в 4-7 раз»?

Штрафы за парковку на газонах власти «завышают в 4-7 раз»?

11 января Верховный суд РТ признал незаконными пункты Правил благоустройства Казани, позволявшие городской административной комиссии выписывать штрафы автовладельцам за парковку на газонах. Такой иск на волне протестов в других регионах России подала одна из автоледи столицы республики. Ранее аналогичное решение в отношении правил благоустройства принимали суды в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Белгороде. В городе Набережные Челны за аналогичное нарушение в прошлом году были наказаны около 7500 владельцев автомобилей. Сейчас прокуратура добивается изменения челнинских правил благоустройства…
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Десятки пассажиров , едущих из Наб.Челнов в Йошкар-Олу , ...

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"Домкор" увеличил скидку с 1 кв. м новой квартиры для работников "КАМАЗа" и КБК до 1000 рублей

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а кбк то в честь чего,с такой зарплатой

Победитель ралли «Африка Эко Рейс» Андрей Каргинов восстановился после гонок в криокапсуле

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На мониторе капсулы видно температуру - 135 градусов. Разве ...

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а вот и вася сугроб, клоун красноштанник)

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Общество 30 Ноября 62
Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
Общество 01 Декабря 55
Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Житель Нижнекамска Вадим Грац разместил на портале "Ю Туб" видеоролик, в котором заявил, что таких уроков слишком много.
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