Новости
Про деньги 29 Января 0
Исполком выставил на аукцион 101 торговый павильон в 12 подземных переходах города

Исполком выставил на аукцион 101 торговый павильон в 12 подземных переходах города

Культура 29 Января 4
Челнинский дуэт 'Чаян Фамали' выпустил сразу два новых трека - 'Делай Данс' и 'Братва'

Челнинский дуэт "Чаян Фамали" выпустил сразу два новых трека - "Делай Данс" и "Братва"

Культура 29 Января 0
Театр 'Мастеровые' готовит новую премьеру - спектакль 'Фантазии Фарятьева'

Театр "Мастеровые" готовит новую премьеру - спектакль "Фантазии Фарятьева"

Общество 29 Января 5
В Татарстане прошел первый в истории фестиваль креативных санок 'SunnyФЕСТ'

В Татарстане прошел первый в истории фестиваль креативных санок "SunnyФЕСТ"

Новости 29 Января 0
Житель Казани запечатлел в вечернем небе необычное световое явление. Что это было?

Житель Казани запечатлел в вечернем небе необычное световое явление. Что это было?

Общество 28 Января 2
Юная челнинская модель Камила Маликова примет участие в 'International kids fashion week'

Юная челнинская модель Камила Маликова примет участие в "International kids fashion week"

Авто 28 Января 13
Бизнесмен Эрик Гафаров разогнал свой 'Мерседес' на автотрассе М-7 до 250 километров в час

Бизнесмен Эрик Гафаров разогнал свой "Мерседес" на автотрассе М-7 до 250 километров в час

Официоз 28 Января 0
В Татарстане продолжат выплачивать ипотечникам «шаймиевские» 200 тысяч рублей за ребенка

В Татарстане продолжат выплачивать ипотечникам «шаймиевские» 200 тысяч рублей за ребенка

Про деньги 28 Января 0
Финансовый аналитик: Акции группы компаний «Детский мир». Можно ли на них заработать?

Финансовый аналитик: Акции группы компаний «Детский мир». Можно ли на них заработать?

Криминал 28 Января 4
23-летний мамадышец ограбил челнинку, сознательно желая получить уголовное наказание

23-летний мамадышец ограбил челнинку, сознательно желая получить уголовное наказание

Официоз 28 Января 2
28 января. 'Алло, Владимир? Это Трамп...' Сегодня президенты в первый раз поговорят по телефону

28 января. "Алло, Владимир? Это Трамп..." Сегодня президенты в первый раз поговорят по телефону

Культура 28 Января 0
Последний клип певицы Васили Фаттаховой показали через год после ее смерти (видео)

Последний клип певицы Васили Фаттаховой показали через год после ее смерти (видео)

Общество 28 Января 7
Челнинский видеоблогер построил 'домик' из 1100 рулонов туалетной бумаги, а затем сжег его

Челнинский видеоблогер построил "домик" из 1100 рулонов туалетной бумаги, а затем сжег его

Авто 28 Января 2
Молодой парень, лишенный водительских прав, разбился насмерть на автотрассе 'Елабуга - Пермь'

Молодой парень, лишенный водительских прав, разбился насмерть на автотрассе "Елабуга - Пермь"

Авто 27 Января 3
Погруженный на эвакуатор автомобиль ГИБДД вернула подоспевшему владельцу (продолжение истории)

Погруженный на эвакуатор автомобиль ГИБДД вернула подоспевшему владельцу (продолжение истории)

Скандалы 27 Января 0
'На маму изнасилованной девочки в Татарстане продолжают оказывать давление'

"На маму изнасилованной девочки в Татарстане продолжают оказывать давление"

Криминал 27 Января 0
Полиция ищет грабителя, который, видимо, испачкал руки или деньги в краске из химловушки

Полиция ищет грабителя, который, видимо, испачкал руки или деньги в краске из химловушки

Культура 27 Января 0
Актеры театра 'Мастеровые' покажут в Москве спектакль в рамках фестиваля 'Золотая Маска'

Актеры театра "Мастеровые" покажут в Москве спектакль в рамках фестиваля "Золотая Маска"

Общество 27 Января 21
Муфтий РТ показал татарок в платках в ответ на заявление министра о запрете хиджабов в школах

Муфтий РТ показал татарок в платках в ответ на заявление министра о запрете хиджабов в школах

Новости 27 Января 0
На Шишкинском бульваре не будут строить высотный жилой дом

На Шишкинском бульваре не будут строить высотный жилой дом

Авто 27 Января 0
В утренних массовых ДТП на въезде в Набережные Челны люди не пострадали. Но возникли пробки

В утренних массовых ДТП на въезде в Набережные Челны люди не пострадали. Но возникли пробки

Авто 27 Января 0
В Татарстане на трассе М-7 сотрудники МЧС спасли от замерзания семью из Белгорода

В Татарстане на трассе М-7 сотрудники МЧС спасли от замерзания семью из Белгорода

Спорт 27 Января 0
65-летний челнинец завоевал на этапе Кубка России по спортивному метанию ножа 'серебро' и 'бронзу'

65-летний челнинец завоевал на этапе Кубка России по спортивному метанию ножа "серебро" и "бронзу"

Про деньги 27 Января 4
Экономика России, декабрь: промпроизводство растет, но россияне покупают все меньше товаров

Экономика России, декабрь: промпроизводство растет, но россияне покупают все меньше товаров

Авто 27 Января 7
В Челнах сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобиль, к которому уже подошел водитель (видео)

В Челнах сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобиль, к которому уже подошел водитель (видео)

Авто 27 Января 0
На бульваре Камала грузовой автомобиль 'Валдай' задним ходом наехал на 85-летнюю женщину

На бульваре Камала грузовой автомобиль "Валдай" задним ходом наехал на 85-летнюю женщину

Авто 27 Января 0
75-летний водитель-пенсионер погиб в столкновении с микроавтобусом в Чистопольском районе

75-летний водитель-пенсионер погиб в столкновении с микроавтобусом в Чистопольском районе

Новости 27 Января 2
За установку и обслуживание видеокамер на подъездах хочет взяться «Таттелеком»

За установку и обслуживание видеокамер на подъездах хочет взяться «Таттелеком»

Новости 27 Января 0
На борьбе с ночной торговлей алкоголем и фанфуриками челнинцы заработали 140 тысяч рублей

На борьбе с ночной торговлей алкоголем и фанфуриками челнинцы заработали 140 тысяч рублей

Общество 27 Января 3
Живодера, расстрелявшего собаку в новогоднюю ночь, видимо, не найдут

Живодера, расстрелявшего собаку в новогоднюю ночь, видимо, не найдут

Официоз 27 Января 4
Челнинцы побили рекорд по жалобам в жилинспекцию (2180). Но сейчас меняются условия ее работы

Челнинцы побили рекорд по жалобам в жилинспекцию (2180). Но сейчас меняются условия ее работы

Официоз 27 Января 6
Горисполком изымает 450 кв.м. земли в 43-м комплексе у предпринимателя Элхана Досмамедова

Горисполком изымает 450 кв.м. земли в 43-м комплексе у предпринимателя Элхана Досмамедова

Подробности
Официоз 28 Января 1
Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 году

Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 году

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков подписал постановление "О прогнозном плане приватизации имущества Республики Татарстан на 2017 год". В документе отмечается, что приватизация направлена на повышение эффективности управления госимуществом и его доходности. Татарстан планирует продавать акции компаний "Нижнекамскшина", "Казанский оптико-механический завод", предприятий из Бугульмы и Елабуги.
Новости 28 Января 0
Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцем

Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцем

Сейчас в России производятся протезы, которые имеют ограниченные возможности. Они способны сгибаться лишь в нескольких местах. И большинство зарубежных аналогов работают по принципу, когда сгибаются только все пальцы одновременно. Компания «Интерактивные системы» создает протез, который основан на управлении посредством регистрации импульсов мышц и электрической активности головного мозга каждым пальцем в отдельности. Сейчас компания ищет человека для испытаний…
Про деньги 27 Января 20
107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…

107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…

На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил план поддержки промышленности на 2017 год, который предполагает выделение на эту цель до 107,5 млрд. рублей. Челнинские промышленники комментируют планы правительства: «Адресатов выбрали верно. Но денег нужно в разы больше.»
Криминал 26 Января 4
24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

В Набережночелнинском суде вынесен приговор челнинцу, который в порыве ярости убил собутыльника из-за сексуальных домогательств. 24-летний житель общежития в поселке ЗЯБ зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Шаг был опрометчивым, поскольку в общежитии про соседа ходили слухи - дескать, у него нетрадиционная сексуальная ориентация, он пристает к мужчинам. Но парень, видимо, решил, что к нему, семейному человеку, который жил в общежитии с женой и маленьким ребенком, тот не посмеет приставать. Однако вечер пошел по другому сценарию…
Про деньги 26 Января 0
Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Если бы производителей было больше, они бы конкурировали, и цена бы уменьшилась. Но с учетом того, что пока в городе один производитель, который производит 700-800 буханок в сутки, он может поставить любую цену. И все равно будут брать. В Москве такой хлеб стоит 150-180 рублей. И люди покупают. Больным с сахарным диабетом простое мучное нельзя, а этот хлеб сахар в крови снижает.
Новости 25 Января 0
Экс-глава Тукаевской администрации: «В районе для работы нужны мигранты»

Экс-глава Тукаевской администрации: «В районе для работы нужны мигранты»

В Тукаевском районе проводят проверку республиканские эксперты по вопросам противодействия коррупции. Сегодня в здании районной администрации с предпринимателями встретились участники этой грппы - заместитель бизнес-омбудсмена РТ Артём Шарафутдинов и начальник отдела развития предпринимательства Минэкономики РТ Динар Шакиров. Шарафутдинов предложил присутствующим пройти анонимное анкетирование и сообщил - все, о чем будет идти разговор, «ляжет на стол» президенту Татарстана.
Про деньги 25 Января 0
Спор Чубайса и Грефа: Стоит ли вкладывать в России в солнечные панели и ветряные электростанции?

Спор Чубайса и Грефа: Стоит ли вкладывать в России в солнечные панели и ветряные электростанции?

Слова главы Роснано рисуют заманчивые перспективы перед инвесторами (к которым они, собственно, и обращены), тогда как председатель Сбербанка ориентируется на реалии сегодняшней жизни. И вот одна из них: Сбербанк не может найти покупателя на уже действующую солнечную электростанцию в Крыму. Ее строительство было профинансировано украинской «дочкой» Сбербанка, однако продать ее не получается даже по цене ниже рыночной.
Новости 25 Января 0
Прокурор города: «В любой жалобе меня что-то возмущает или задевает…»

Прокурор города: «В любой жалобе меня что-то возмущает или задевает…»

Александр Евграфов рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» о том, сколько жалоб челнинцев признаются в итоге обоснованными и о «тактике» челнинских предпринимателей в земельных спорах. Прокурор разъяснил, что такое «придомовая территория» и где узнать ее границы. Он объяснил нашим читателям, сколько часов в день по существующим нормам в квартире должно светить солнце, и почему не было возбуждено уголовное дело по взрыву в жилом доме 53/28.
Новости 25 Января 0
Крупная ферма угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»

Крупная ферма угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево»

Она находится в 12 километрах от аэропорта и была построена в 80-е годы прошлого века, когда требования к безопасности были другими. Владельцы агрофирмы «Зай» отказываются «переселяться». Транспортной прокуратуре придется добиваться этого в суде.
Новости 25 Января 0
Вернуть здоровье сможет шея

Вернуть здоровье сможет шея

Всего один позвонок избавит от букета болезней. Головные боли. Боли в шее, спине. Боли в пояснице. Корень всех этих проблем может быть в шее. Вернее, в шейном позвонке – атланте.
Новости 24 Января 7
Кто «заболел туберкулезом» в институте КФУ?

Кто «заболел туберкулезом» в институте КФУ?

В соцсети распространен пост о распространении туберкулеза в стенах челнинского института Казанского федерального университета. По словам анонимного автора, который представился старостой одной из студенческих групп, в стенах вуза обнаружен туберкулез. Медики подтвердили газете «Челны ЛТД», что после обнаружения в колледже КФУ 2 случаев заболевания «в малых формах» все его преподаватели и учащиеся уже прошли флюорографическое обследование….
Новости 24 Января 0
Бумажные отчеты для челнинских учителей могут исчезнуть летом

Бумажные отчеты для челнинских учителей могут исчезнуть летом

Педагог Наиль Шарафиев успешно ищет деньги для финансирования своего проекта «Куратор плюс». Это веб-сервис, который позволит заменить работу учителей по заполнению отчетов электронным документооборотом с учетом специфики школ. В ИТ-парке подготовлены рабочие места для программистов. Пишется техническое задание, уже готов прототип сервиса.
Про деньги 24 Января 7
Дело о рекламных щитах: «Плата за их аренду не может быть выше 300 рублей за квадрат!»

Дело о рекламных щитах: «Плата за их аренду не может быть выше 300 рублей за квадрат!»

Мэр Наиль Магдеев и руководитель исполкома Ринат Абдуллин высказались о том, что невыкупленные на аукционе рекламные щиты в городе будут сноситься. Поводом стал бойкот представителями рекламных агентств аукциона, прошедшего 18 января. Они на него заявились, но ни одного из 10 выставленных на торги щитов не выкупили. Цены рекламщикам показались необоснованно завышенными. Месяцем раньше, в декабре, торговались 9 таких же рекламных конструкций, но арендная плата за них была заложена в 3-4 раза меньше. И все щиты ушли "с боем" - начальная цена права заключения договоров на их аренду была поднята почти в 5 раз. Рекламщики высказали свое мнение по поводу реакции руководства города на их действия газете «Челны ЛТД»
Про деньги 23 Января 0
Какими будут цены на бензин и дизтопливо к концу 2017 года. Позитивный и негативный прогнозы

Какими будут цены на бензин и дизтопливо к концу 2017 года. Позитивный и негативный прогнозы

Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью вырастут. Связь, несомненно, существует, однако объяснять динамику внутренних цен изменениями международной конъюнктуры было бы слишком просто. На процесс ценообразования на отечественном топливном рынке влияет целый комплекс факторов. Читателям «Челны ЛТД» об этом рассказывает аналитик Олег Якушев.
Про деньги 23 Января 7
Невыкупленные на торгах рекламные щиты в Набережных Челнах будут сносить

Невыкупленные на торгах рекламные щиты в Набережных Челнах будут сносить

Руководители города комментируют «бойкот» рекламщиков. Напомним, 18 января все челнинские компании отказались торговаться на аукционе за места под рекламные щиты. Они пришли на аукцион, но не стали участвовать в торгах. В исполкоме города отреагировали на это с «олимпийским» спокойствием.
Криминал 20 Января 2
Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успели

Фальшивый виски, коньяк и водку в Набережных Челнах продать не успели

В городском суде приступили к рассмотрению трех уголовных дел, касающихся перевозки из Кировской области в Набережные Челны большой партии нелегального алкоголя. Два уголовных дела были рассмотрены в особом порядке и по ним уже вынесены приговоры, третье находится на подходе.
Культура 20 Января 4
Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»

Артисты татарского театра согласились переезжать в «Колизей»

Одна из главных новостей 2016 года – планы властей выкупить здание этого комплекса в поселке ЗЯБ, и передать его под татарский театр. Изначально далеко не всех обрадовала перспектива переезда на ЗЯБ. Артисты посчитали, что это не лучший вариант для размещения театра. «Фундамент здания прогнил, находится на отшибе, да и всякие темные небылицы рассказывают про это место. Раньше здесь находили даже останки людей…», - так объясняли свое недовольство работники сцены. Как рассказал газете «Челны ЛТД» директор театра Рашат Файзерахманов, настроения в театре переменились.
Про деньги 19 Января 0
«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»

«Почему доллар будет укрепляться, а цены на нефть – падать»

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка: Новый президент США на словах подтверждает свой курс на создание рабочих мест в США, что уже привело к возврату аппетита к риску в мире и вывело курс доллара на 1,07. Риски китайской экономики выходят на первый план, снижение золотовалютных резервов Китая до уровня $3 трлн к началу 2017 года создают ожидания девальвации юаня, что может дополнительно замедлить рост экономики этой страны и ударить по ценам на нефть.
Про деньги 19 Января 0
Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублей

Горнолыжный комплекс «Федотово» продается за 60 миллионов рублей

Причем если покупателей будет достаточно, то цена может и вырасти. В имущество комплекса входит: центр горнолыжного и лыжного спорта, гостиница на 96 мест, ресторан, кафе, салон проката, тренажерный зал, парковка, сауна. - Это адекватная цена, учитывая, что рядом с «Федотово» планируют построить российский биатлонный центр, - рассказал корреспонденту «Челны ЛТД» один из владельцев комплекса.
Про деньги 19 Января 6
Самые дешевые комнаты и квартиры

Самые дешевые комнаты и квартиры

Читатели "Челны ЛТД", прочитав наш материал о самых дорогих домах, выставленных на продажу в Набережных Челнах, задались резонным вопросом: "А какие квартиры самые дешевые?". "Дешевым" назвать жилье в нашем городе язык не поворачивается, ведь даже 10-метровая комната в малосемейке стоит до полумиллиона рублей - серьезные деньги. Предлагаем вам рейтинг квартир, выставленных на продажу по относительно низким ценам.
Авто 18 Января 0
АКПП: особенности национальной эксплуатации

АКПП: особенности национальной эксплуатации

Сегодня трудно представить современного человека без автомобиля, так как автомобиль стал не роскошью, а средством передвижения. Наряду с техническими показателями зачастую комфорт и простота в управлении становятся решающими факторами в выборе автомобиля. Автоматическая коробка переключения передач - вот что обеспечивает тот самый комфорт в управлении. Но не все автолюбители знают, как правильно эксплуатировать и обслуживать этот чудо-агрегат. За советами и разъяснениями по данному вопросу мы обратились к специалисту, директору «Сервис АКПП» Гладикову Олегу Владимировичу.
Официоз 18 Января 15
«Если завтра война…»: власти утвердили порядок эвакуации челнинцев

«Если завтра война…»: власти утвердили порядок эвакуации челнинцев

Мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев подписал постановление "О создании и организации работы сборных эвакуационных пунктов" на случай чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или военных действий.
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Начало "Братвы" уж очень похоже на музыкальный отрывок из ...

Челнинский дуэт "Чаян Фамали" выпустил сразу два новых трека - "Делай Данс" и "Братва"

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Да ладно вам, расслабтесь. Те, кто слушают эту музыку, ...

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Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
Общество 01 Декабря 55
Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Нижнекамский школьник Вадим Грац критикует уроки татарского языка (видео)

Житель Нижнекамска Вадим Грац разместил на портале "Ю Туб" видеоролик, в котором заявил, что таких уроков слишком много.
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