Новости
Про деньги 05 Февраля 0

ИП Керимов, компании «Алиса», «Славица» приобрели торговые места, не встретив конкурентов

Новости 05 Февраля 0
Сотрудникам компании вживили подкожные чипы для открывания дверей и запуска оргтехники

Сотрудникам компании вживили подкожные чипы для открывания дверей и запуска оргтехники

Официоз 05 Февраля 0
Игорь Шувалов: 'Набережные Челны готовятся покинуть список депрессивных городов'

Игорь Шувалов: "Набережные Челны готовятся покинуть список депрессивных городов"

Культура 05 Февраля 0
Челнинские дети показали свое актерское мастерство и искусство сценической речи (видео)

Челнинские дети показали свое актерское мастерство и искусство сценической речи (видео)

Общество 05 Февраля 2
Челнинский фотограф выручил китайцев в Санкт-Петербурге. И те не забыли его поступка

Челнинский фотограф выручил китайцев в Санкт-Петербурге. И те не забыли его поступка

Общество 05 Февраля 0
В приюте для собак 'Верность' появился еще один питомец, расстрелянный живодерами

В приюте для собак "Верность" появился еще один питомец, расстрелянный живодерами

Спорт 05 Февраля 0
Челнинка Александра Гималетдинова завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Челнинка Александра Гималетдинова завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Культура 04 Февраля 1
Челнинский бард о Челнах 90-х годов: 'Каждый третий тут бандит, каждый пятый будет бит' (видео)

Челнинский бард о Челнах 90-х годов: "Каждый третий тут бандит, каждый пятый будет бит" (видео)

Новости 04 Февраля 0
В Татарстане погиб 24-летний парень, спрыгнув на ходу с электрички в районе станции Свияжск

В Татарстане погиб 24-летний парень, спрыгнув на ходу с электрички в районе станции Свияжск

Официоз 04 Февраля 6
Жириновский - о депутатах Госдумы: '5 лет сидеть и молчать - это вредно для здоровья!'

Жириновский - о депутатах Госдумы: "5 лет сидеть и молчать - это вредно для здоровья!"

Официоз 04 Февраля 2
Альфия Когогина: 'КАМАЗ' вложил в технопарк 'Кванториум' 9 миллионов рублей

Альфия Когогина: "КАМАЗ" вложил в технопарк "Кванториум" 9 миллионов рублей

Общество 04 Февраля 2
Эксперты: Использование смартфонов и планшетов на уроках не делает школьника «троечником»

Эксперты: Использование смартфонов и планшетов на уроках не делает школьника «троечником»

Спорт 04 Февраля 0
«КАМАЗ» проверит свои силы в предсезонном турнире по футболу в Казани

«КАМАЗ» проверит свои силы в предсезонном турнире по футболу в Казани

Новости 04 Февраля 0
В пяти следственных изоляторах Татарстана действуют уже более 100 камер для некурящих

В пяти следственных изоляторах Татарстана действуют уже более 100 камер для некурящих

Про деньги 03 Февраля 0
На аукционе по сдаче в аренду земли под торговые киоски бюджет выручил 3 миллиона

На аукционе по сдаче в аренду земли под торговые киоски бюджет выручил 3 миллиона

Официоз 03 Февраля 2
Прокуратура: виновных в давке в ТЦ 'Сити Молл' во время розыгрыша автомобиля накажут выговором

Прокуратура: виновных в давке в ТЦ "Сити Молл" во время розыгрыша автомобиля накажут выговором

Культура 03 Февраля 0
Начались съемки 4 сезона 'Голос. Дети', в котором примет участие юный челнинец Нурлан Исмаилов

Начались съемки 4 сезона "Голос. Дети", в котором примет участие юный челнинец Нурлан Исмаилов

Новости 03 Февраля 0
Завтра в Татарстане ожидаются морозы до минус 26-28 градусов и туман

Завтра в Татарстане ожидаются морозы до минус 26-28 градусов и туман

Общество 03 Февраля 2
ТПП пытается помочь частным медикам и рестораторам найти поддержку у властей

ТПП пытается помочь частным медикам и рестораторам найти поддержку у властей

Про деньги 03 Февраля 2
После скандала с Фаридом Киямовым 'ПАД' вновь закупает топливо на 14.9 миллиона рублей

После скандала с Фаридом Киямовым "ПАД" вновь закупает топливо на 14.9 миллиона рублей

Спорт 03 Февраля 2
Глава Федерации лыжников и биатлонистов РТ Ильшат Фардиев выделяет на призы в марафоне 1.35 млн. руб

Глава Федерации лыжников и биатлонистов РТ Ильшат Фардиев выделяет на призы в марафоне 1.35 млн. руб

Авто 03 Февраля 4
«РариТЭК» приготовил автобусы «Нефаз» для обслуживания чемпионата мира по футболу - 2018

«РариТЭК» приготовил автобусы «Нефаз» для обслуживания чемпионата мира по футболу - 2018

Новости 03 Февраля 0
Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах: приглашаем за интересными покупками!

Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах: приглашаем за интересными покупками!

Официоз 03 Февраля 3
С 31 марта алкоголь в Челнах можно продавать только в торговых павильонах не менее 50 кв. м

С 31 марта алкоголь в Челнах можно продавать только в торговых павильонах не менее 50 кв. м

Авто 03 Февраля 2
На трассе грузовик 'Урал' без тормозов врезался в легковушку - погибли два человека

На трассе грузовик "Урал" без тормозов врезался в легковушку - погибли два человека

Про деньги 03 Февраля 0
'Татпроф' будет развивать производство российских тепличных комплексов

"Татпроф" будет развивать производство российских тепличных комплексов

Авто 03 Февраля 0
Две актрисы Мензелинского театра разбились насмерть в ДТП в своем районе

Две актрисы Мензелинского театра разбились насмерть в ДТП в своем районе

Новости 03 Февраля 0
Ночью возле автосервиса «Челны Лада» обгорело кафе «Восточная кухня»

Ночью возле автосервиса «Челны Лада» обгорело кафе «Восточная кухня»

Новости 03 Февраля 2
Заблокирована одна из крупнейших челнинских групп в соцсети 'Вконтакте'. Она 'вернется' через 3 дня

Заблокирована одна из крупнейших челнинских групп в соцсети "Вконтакте". Она "вернется" через 3 дня

Про деньги 03 Февраля 2
Челнинец заработал на торговле валютой 3.1 миллиона за 4 месяца. Но это – редкий случай

Челнинец заработал на торговле валютой 3.1 миллиона за 4 месяца. Но это – редкий случай

Про деньги 03 Февраля 0
«Фермер ждет, когда сосед закончит уборку, чтобы попросить у него технику – своей нет»

«Фермер ждет, когда сосед закончит уборку, чтобы попросить у него технику – своей нет»

Про деньги 03 Февраля 0
«Банкиры забирают деньги»: Что делать, если банк списывает до 70% доходов

«Банкиры забирают деньги»: Что делать, если банк списывает до 70% доходов

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Новости 04 Февраля 2
Как торговцы «бились» за места на центральных проспектах Набережных Челнов

Как торговцы «бились» за места на центральных проспектах Набережных Челнов

Газета «Челны ЛТД» уже рассказала читателям, как «взлетели» цены на аренду мест под киоски и павильоны на проспектах Мира, Сююмбике и Хасана Туфана на вчерашнем аукционе в горисполкоме. Место у дома 11/14 под торговлю кулинарией при начальной цене в 28460 рублей было «выиграно» торговцем, предложившим цену в 461 160 рублей. Всего на аукционе было собрано 3 миллиона. Мы расскажем Вам подробнее, как это происходило
Общество 03 Февраля 2
Что такое любовь?

Что такое любовь?

Накануне признанного россиянами за праздник Дня святого Валентина газета «Челны ЛТД» поговорила на эту тему с известными челнинцами. И эти серьезные люди открылись нам совсем с другой стороны.
Новости 02 Февраля 2
Суды с присяжными будут проходить и в Набережных Челнах

Суды с присяжными будут проходить и в Набережных Челнах

Они начнут работать на процессах с июня 2018 года. Их списки будет составлять по случайной выборке, пользуясь компьютерной программой. Вознаграждение присяжного составит 1/3 от зарплаты судьи.
Новости 02 Февраля 0
Дело о «должниках» компании «Форсаж»: «Кто-то подделал их подписи!»

Дело о «должниках» компании «Форсаж»: «Кто-то подделал их подписи!»

Челнинцы, которые поневоле оказались должниками обанкротившегося ООО «Форсаж», обратились в полицию, чтобы выяснить, откуда произошла утечка персональных данных.
Общество 01 Февраля 2
Градостроительный совет: «Можно ли очистить озеро у поселка «Чаллы Яр?»

Градостроительный совет: «Можно ли очистить озеро у поселка «Чаллы Яр?»

Эскиз проекта второй очереди этого жилого поселка у архитекторов и чиновников вызвал повышенное внимание. Авторы проекта, изучив территорию с помощью беспилотника, решили, что здесь на 27 гектарах земли нужно строить в основном одно- и двухэтажные дома, а планировка района должна быть увязана с озером. Но есть вопрос – хватит ли денег у застройщика, чтобы превратить карьерный водоем в озеро, очистить дно, вывезти мусор.
Новости 01 Февраля 18
«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке

«Маршрутки» будут ходить реже – часть автобусов будет стоять на автостоянке

Руководители исполкома города Набережные Челны получили данные, из которых следует, что частные перевозчики выпускают на линию гораздо больше машин, чем прописано в конкурсной документации. Были приведены расчеты по каждому маршруту, подтверждающие эту информацию. В понедельник в горисполкоме было проведено совещание, во время которого от частных перевозчиков потребовали сократить количество автобусов.
Про деньги 01 Февраля 47
«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

«КАМАЗ дал «Электротранспорту» почти 100 миллионов. Хотим понять - за что мы платим?»

Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» и депутат горсовета Олег Афанасьев озвучил редакции «Челны ЛТД» позицию крупнейшего предприятия города по поводу финансирования трамвайных перевозок на заводы. Ранее наша газета сообщала о том, что автогигант с 2017 года планировал отказаться от финансирования заводских маршрутов. Пока стороны достигли компромисса на ближайшее время — никаких изменений в трамвайных рейсах до 1 апреля не последует. Ежедневно камазовскими маршрутами на 30 вагонах пользуются 12.5 тысяч горожан.
Новости 31 Января 0
Интернет-магазин строительных товаров приглашает за покупками!

Интернет-магазин строительных товаров приглашает за покупками!

«Стройландия» - одна из крупнейших сетевых компаний российского рынка строительных и отделочных материалов и товаров для дома.
Криминал 31 Января 2
Смерть девочки в бассейне «Афина»: как это произошло

Смерть девочки в бассейне «Афина»: как это произошло

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спортивно-досугового центра «Афина».
Криминал 31 Января 13
Как задерживали с взяткой доцента КФУ (видео МВД). Комментарий директора института Ганиева

Как задерживали с взяткой доцента КФУ (видео МВД). Комментарий директора института Ганиева

Стали известны подробности задержания 44-летнего доцента кафедры экономики предприятий и организаций при получении взятки. Группа студентов собрала доценту 32 тысячи рублей. В институте напоминают – с 2013 года аудитории, в которых проводятся экзамены, оборудованы видеокамерами.
Спорт 31 Января 0
Жители Татарстана смогут вживую увидеть игру Криштиану Роналду - начали выдачу паспортов болельщика

Жители Татарстана смогут вживую увидеть игру Криштиану Роналду - начали выдачу паспортов болельщика

С 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи состоятся матчи Кубка конфедераций ФИФА, который проводится в стране, которая организует грядущий чемпионат мира по футболу. В столице Татарстана пройдет несколько матчей Кубка: 18 июня сборная Португалии сыграет против сборной Мексики, а 24 июня - сборная России против тех же мексиканцев.
Новости 31 Января 2
Сергей Крайнов: «Счета за жилищный ОДН население должно получить уже в феврале!»

Сергей Крайнов: «Счета за жилищный ОДН население должно получить уже в феврале!»

При расчете платы за электроэнергию площади мест общего пользования должны учитываться без чердаков и подвалов. Население платит только за освещение лестничных клеток, напомнил сегодня коммунальщикам руководитель жилищной инспекции в Татарстане. Как теперь быть в домах, где ОДН благодаря усилиям старших по домам сведен практически к нулю? Ведь собственники этих домов плату за ОДН получат большую, чем сейчас! Как быть с теми, кто забывает передавать показания квартирных приборов учета? На эти вопроса ответов пока нет…
Про деньги 31 Января 0
Эльдар Тимергалиев: «В начале февраля в ТОСЭР появится 7-й резидент – производитель арматуры»

Эльдар Тимергалиев: «В начале февраля в ТОСЭР появится 7-й резидент – производитель арматуры»

Китайская компания подыскивает в городе Набережные Челны площади для размещения гальванического производства. Австрийская компания «Фишер» выбирает площадку для производства лыж и смотрит, где условия лучше – в Татарстане или Нижнем Новгороде. А челнинский производитель готовится выпускать спортивную одежду и экипировку. Заместитель руководителя исполкома города по вопросам развития Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Эльдар Тимергалиев ответил на вопросы "Челны ЛТД".
Новости 30 Января 0
Челнинцев пугает снег на крышах

Челнинцев пугает снег на крышах

Обильные снегопады в Набережных Челнах вызвали у одного из наших читателей неожиданный даже для бывалых специалистов вопрос - когда управляющие компании начнут убирать снег с крыш домов. «Осадков много, как бы беды не вышло», - тревожится челнинка.
Криминал 30 Января 0
41-летний участник боев в Донбассе подозревается в убийстве директора строительной фирмы

41-летний участник боев в Донбассе подозревается в убийстве директора строительной фирмы

По результатам судебно- медицинской экспертизы мужчина признан невменяемым. Его дальнейшую судьбу определит суд.
Новости 30 Января 3
«Первый гость» бэби-бокса в Набережных Челнах. Что с ним будет дальше?

«Первый гость» бэби-бокса в Набережных Челнах. Что с ним будет дальше?

В пятницу вечером в Камском детском медицинском центре сработал сигнал беби-бокса о том, что сюда положили ребенка. Впервые за три года существования беби-бокса сигнал оказался подлинным. Вскоре в КДМЦ съехались специалисты инспекции по делам несовершеннолетних, органов опеки, следственного комитета, прокуратуры, полиции...
Авто 30 Января 2
Верховный суд РФ: водителя нельзя наказывать, если он уехал с места ДТП, но потом вернулся

Верховный суд РФ: водителя нельзя наказывать, если он уехал с места ДТП, но потом вернулся

В высшей судебной инстанции поддержали водителя, указав в своем решении, что оснований для вывода об оставлении места ДТП не имеется. Да, он нарушил требования пункта 2.5 ПДД, выражающееся в немедленной остановке автомобиля, включения аварийной сигнализации и в выставлении знака аварийной остановки. Но за это его можно привлечь только к штрафу в 1 тысячу рублей.
Официоз 28 Января 1
Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 году

Принят перечень предприятий Татарстана, которые планируется приватизировать в 2017 году

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков подписал постановление "О прогнозном плане приватизации имущества Республики Татарстан на 2017 год". В документе отмечается, что приватизация направлена на повышение эффективности управления госимуществом и его доходности. Татарстан планирует продавать акции компаний "Нижнекамскшина", "Казанский оптико-механический завод", предприятий из Бугульмы и Елабуги.
Новости 28 Января 3
Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцем

Челнинская компания разрабатывает протез руки с управлением каждым пальцем

Сейчас в России производятся протезы, которые имеют ограниченные возможности. Они способны сгибаться лишь в нескольких местах. И большинство зарубежных аналогов работают по принципу, когда сгибаются только все пальцы одновременно. Компания «Интерактивные системы» создает протез, который основан на управлении посредством регистрации импульсов мышц и электрической активности головного мозга каждым пальцем в отдельности. Сейчас компания ищет человека для испытаний…
Про деньги 27 Января 20
107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…

107 «миллиардов Медведева». Промышленности нужно в 15 раз больше…

На Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил план поддержки промышленности на 2017 год, который предполагает выделение на эту цель до 107,5 млрд. рублей. Челнинские промышленники комментируют планы правительства: «Адресатов выбрали верно. Но денег нужно в разы больше.»
Криминал 26 Января 4
24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

24-летний челнинец убил соседа по общежитию после гомосексуальных домогательств

В Набережночелнинском суде вынесен приговор челнинцу, который в порыве ярости убил собутыльника из-за сексуальных домогательств. 24-летний житель общежития в поселке ЗЯБ зашел к соседу в комнату на приятельские посиделки. Шаг был опрометчивым, поскольку в общежитии про соседа ходили слухи - дескать, у него нетрадиционная сексуальная ориентация, он пристает к мужчинам. Но парень, видимо, решил, что к нему, семейному человеку, который жил в общежитии с женой и маленьким ребенком, тот не посмеет приставать. Однако вечер пошел по другому сценарию…
Про деньги 26 Января 0
Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Чтобы хлеб из пророщенного зерна стал доступнее по цене, нужно больше производителей

Если бы производителей было больше, они бы конкурировали, и цена бы уменьшилась. Но с учетом того, что пока в городе один производитель, который производит 700-800 буханок в сутки, он может поставить любую цену. И все равно будут брать. В Москве такой хлеб стоит 150-180 рублей. И люди покупают. Больным с сахарным диабетом простое мучное нельзя, а этот хлеб сахар в крови снижает.
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2017-01-30 14:26:43

Проект закона о садоводстве в России (Владимир Дейнекин)

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В Набережных Челнах будет установлен памятник жертвам сталинских репрессий

Перед началом первого в этом году заседания Градостроительного совета руководитель горисполкома Ринат Абдуллин сообщил сразу две новости.
Общество 30 Ноября 62
Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Эльмира Загидуллина из пресс-службы президента ушла в официантки

Вот уже год 31-летняя уроженка Набережных Челнов Эльмира Загидуллина живет за рубежом, оставив престижную работу в Казани (она работала специалистом пресс-службы Президента РТ). Она долго решалась на этот шаг. Уехала изначально в путешествие автостопом. Начали с подругой с Доминиканской республики. Объехали её полностью. Потом полетели на Кубу. После была Мексика, где Эльмира приняла для себя окончательное решение, что дальше не поедет в путешествие. Вместо этого она прилетела в Нью-Йорк. В кармане было 77 долларов и туристический рюкзак за спиной. Она приехала на рождество 25 декабря в поисках рождественского чуда...
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