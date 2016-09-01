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Общество 30 Декабря 4
"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкойПо соцсетям и мессенджерам активно разлетаются слухи о том, что то в одном, то в другом российском городе происходит массовое отравление мандаринами. В одном случае фигурируют китайские мандарины, в других случаях… гриппозные: якобы мандарины заражены вирусом гриппа и страдают от него в первую очередь дети. В городе Набережные Челны народная молва «уложила» в инфекционную больницу семь несовершеннолетних.
Официоз 29 Декабря 13
Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»Глава исполкома города Набережные Челны назвал тех, кто торгует «паленой водкой». А представители контролирующих служб привели цифры, из которых следует, что челнинцы стали чаще выпивать и совершать «пьяные» преступления. Для торговли подделывают абсолютно все известные марки, в том числе армянские и дагестанские коньяки, популярную водку, виски, текилу, ром и т.д. Причем делают это так искусно, что визуально не отличишь. Отличие может показать только экспертиза.
Авто 29 Декабря 0
Детсадам посоветовали закупать вместо санок альбомы и карандашиЗа канцелярские товары родители дошкольников не обязаны платить дополнительно. К такому выводу пришли «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан» и республиканская комиссия по борьбе с коррупцией в сфере образования.
Криминал 28 Декабря 3
Общество 28 Декабря 0
Самый - самыйКак известно, рекорды, установленные людьми в различных областях деятельности, заносятся в Книгу рекордов Гиннесса или в ее российский аналог - Книгу рекордов России. Редакция "Челны ЛТД" перелистала обе эти книги и нашла рекорды, установленные в Татарстане. Набережные Челны упоминаются в них пока лишь два раза...
Общество 28 Декабря 11
Марат Бариев: «Если не принимать на КАМАЗ молодежь, завтра у завода будут большие проблемы»Депутат Госдумы встретился в городе Набережные Челны с активом работающей молодежи. На ней выяснилось, что пенсионеров у насх обслуживают 150 молодых людей, многие члены Совета молодых педагогов в 24-25 лет уже работают заместителями директоров и директорами школ. Но самого депутата больше занимала кадровая ситуация на крупнейшем предприятии города.
Про деньги 28 Декабря 2
«Налоги нельзя менять как минимум 10 лет!»Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил о реформе налоговой системы, которая начнет обсуждаться в 2017 году. Ранее Минфин заявлял, что в России непропорционально высокая нагрузка на фонд оплаты труда. Речь, видимо, пойдет о снижении страховых взносов и одновременном повышении НДС. А также, возможно, о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ). Корреспондент газеты "Челны ЛТД" обсудил эти предложения с деловыми людьми...
Новости 27 Декабря 0
ALPINA – интерьер вашей мечтыНовый год - это время, когда все ждут чудесных превращений. И даже взрослым, как детям, хочется поверить в сказку: в то, что Золушка превратится в прекрасную принцессу, а тыква - в золоченую карету, на которой ее привезут во дворец... Только мамы и папы, в отличие от детей, могут сделать сказку былью: детскую комнату превратить в сказочный уголок, и всю квартиру в - блестящий и уютный мир, где все будет дышать свежестью и радовать глаз современными оттенками, а белоснежный потолок будет уносить ввысь. Словом, ремонт поможет изменить ваш мир до неузнаваемости, если воспользоваться современными материалами, которые сегодня есть на строительном рынке.
Общество 27 Декабря 13
«Геннадий Харитонов должен покинуть свой пост!»Главу Малошильнинского поселения в Казани поощрили ключами от автомобиля «Шевроле-Нива». Это событие ввергло в шок жителей поселения, утверждает депутат Совета Малошильнинского поселения Роман Ваганов. Потому, что несколькими днями ранее в суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Геннадия Харитонова. Глава поселения по-своему комментирует эти утверждения...
Спорт 26 Декабря 2
На Майдане спортклуб "Снежные барсы" организовал в Набережных Челнах лыжно-биатлонный комплекс30 декабря в парке "Прибрежный" состоятся городские соревнования по лыжным гонкам «Классический спринт» на призы этого спортклуба. И к этому событию приурочено официальное открытие нового комплекса. Пока он оснащен 50 парами лыж и лазерными винтовками.
Новости 25 Декабря 14
В Набережных Челнах открылся детский город профессий «Кидспейс»Это фактически город, в котором живут и работают дети. Челнинцам, которым исполнилось от 4 до 14 лет, здесь выдают паспорта, они обучаются той или иной профессии, работают и зарабатывают. В этом городе действует своя валюта, работают банки, мастерские, магазины, салоны связи. Есть полиция, служба спасения, больница, ферма. Каждое из учреждений и предприятий в детском городе называется «станция». Это лишь уменьшенная копия самых настоящих взрослых предприятий и учреждений.
Про деньги 23 Декабря 11
Прокурор города спросит у «Татфондбанка»: Куда исчезли платежи челнинских клиентов?Сегодня на встрече в ТПП предприниматели жаловались на то, что многие их подрядчики поставили продукцию, им через «Татфондбанк» её оплатили, и эти платежи имеют статус «исполнено банком». Но деньги застряли на корреспондентском счету и до адресата не дошли. Партнеры сейчас обвиняют компании в мошенничестве. Хотя мошенником в данном случае является банк, который принял деньги, но свои обязательства не выполнил. Деловые люди спросили - принимает ли прокуратура подобные заявления. Александр Евграфов ответил утвердительно. И согласился, что в таком случае надо спрашивать с банка. А Юрий Петрушин предостерег бизнесменов от написания заявлений о переводе денег со счета банка на расчетный счет клиента...
Общество 23 Декабря 8
Депутаты Госдумы РФ поддержали законопроект об организации платных стоянок во дворах домовВ апреле этого года был внесен проект закона, который даст возможность местным властям вводить безальтернативный платный въезд в центр города, устанавливать свободные тарифы за проезд по автомобильным дорогам и организовывать платные парковочные места во дворах жилых домов.
Про деньги 22 Декабря 5
Что делать, если налоговый платеж и платеж от заказчика зависли на счете «Татфондбанка»?Закончилась встреча предпринимателей-клиентов «Татфондбанка» с бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым и министром экономики РТ Артемом Здуновым. Встреча прошла в министерстве экономики РТ с участием руководителей и представителей Фонда микрофинансирования, ресурсоснабжающих организаций, налоговой инспекции, Гарантийного фонда РТ, банков ВТБ24 и «Ак Барс Банк».
Про деньги 22 Декабря 2
Пенсионер Раиф Хисматов: "Я не получал этих денег!"Бывший военком города Набережные Челны, а ныне конкурсный управляющий компании «Форсаж» Анас Садыков пытается взыскать в суде 12 миллионов рублей. 48 ответчиков утверждают, что никогда не брали этих денег, а должниками стали из-за утечки персональных данных.
Общество 21 Декабря 4
Наиль Магдеев о "письмах Сергея Яковлева": "Мы возвращаем земли городу, и кому-то это не нравится"На прошедшей сегодня пресс-конференции редакция "Челны ЛТД" попросила мэра города Набережные Челны высказать свое мнение по поводу недавнего письма предпринимателя и депутата горсовета Сергея Яковлева президенту, правительству страны и руководству партии "Единая Россия". И дать оценку тем фактам, которые в нем приведены, и в которых, по мнению Яковлева, есть коррупционная составляющая. В частности, речь шла о том, что руководство города препятствует строительству детского центра в парке Победы на участке частной земли, принадлежащей бизнесмену Александру Ткачеву. А также создает проблемы в работе предприятия "Бимет", которое имеет земельный участок в престижном микрорайоне и не может продлить его аренду, несмотря на то, что там построены несколько его промышленных объектов.
Новости 21 Декабря 0
«Подарки вашим любимым - за их фото»Редакция "Челны ЛТД" объявляет суперконкурс. Сделайте фото своего любимого человека. Кидайте фото в специальный раздел группы "Челны ЛТД" "Вконтакте", наберите больше всего лайков. А в преддверии Дня святого Валентина станьте счастливым обладателем главного приза - семейного отдыха (2 взрослых + 2 детских билета) в казанском аквапарке «Ривьера». Обладатель второго места (по количеству лайков) получит сертификат на безлимитное посещение фитнес-клуба Heyvus на 3 месяца, третьего места - сертификат в салон красоты «Момо». Предусмотрены и три "утешительных" приза по 1000 рублей.
Про деньги 21 Декабря 5
Самые дорогие дома, выставленные на продажу в Набережных ЧелнахВсе чаще загородное жилье предлагается потенциальным покупателям сразу вместе с мебелью - заезжай и живи. Большое количество домов в нашем городе продается в районе Шильнинского леса. Самый дорогой находится в поселке "Челны Яр" - за него просят 33 миллиона рублей.
Общество 21 Декабря 2
Учителям рассказали о защите персональных данных учеников и родителейПредставитель Роскомнадзора рассказала педагогам, что можно выложить в интернет, а что нет. Директоры школ и заведующие детсадов не скрывали, что нарушают федеральный закон «О зашите персональных данных». Но считают, что в этом они не виноваты.
Новости 21 Декабря 0
Краска Alpina - ремонт ванной и кухни своими рукамиЛюбая хозяйка скажет, что наибольших усилий при уборке в квартире требуют ванная и кухня, где должна быть идеальная чистота, так как это связано с личной гигиеной всех членов семьи. И тут многое зависит от того, какие материалы использовались при отделке этих помещений. Главное, на что требуется обратить внимание, чтобы они были водостойкие, устойчивые к износу, легко поддавались чистке и само собой - экологичные.
Общество 20 Декабря 0
Челнинцев опросят на портале госуслуг РТ об эффективности работы руководителей города
Долги по квартплате и налогам можно списывать с карт и счетов должника без судебных заседаний
В Татарстане будут разводить снежных барсов. Сейчас их уничтожают браконьеры
"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой
Вы злой,наверное в тьюрме работаете.
"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой
Челнинские спасатели помогли замерзающему водителю вызволить его автомобиль из сугроба
«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»
"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой
я здесь-с удовольствием на вас покашляю
«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»
С Новым годом!: Директор медицинской клиники, невролог Дмитрий Попов
Ринат Абдуллин - полицейским: «Напротив УВД круглосуточно продают спиртное. Для вас продают?»
Пять девушек представят Набережные Челны на конкурсе "Мисс Татарстан 2017"
Обычные девчонки... красавицы-то где?
«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»
"Гриппозные" и "отравленные" мандарины оказались злой сказкой
Пять девушек представят Набережные Челны на конкурсе "Мисс Татарстан 2017"
«Отчисления УК за сбор долгов по теплу и горячей воде – это «откаты!»